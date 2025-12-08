SINGAPURA, 8 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), líder global no fornecimento de soluções integradas de tecnologia da informação e comunicação, anunciou que seu diretor de desenvolvimento (CDO), Cui Li, participou como palestrante no AI Innovation Asia 2025, organizado pela Economist Impact, o braço de liderança de pensamento do The Economist Group.

Cui Li, CDO da ZTE, discursa no evento AI Innovation Asia 2025 promovido pela Economist Impact. (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

No painel "Como a IA pode te ajudar? A IA agêntica e a experiência do cliente", Cui Li compartilhou a visão estratégica da ZTE para IA agêntica e ilustrou como ela já está remodelando a experiência do cliente e os modelos operacionais em toda a empresa. Ela também ressaltou seu papel no fortalecimento da resiliência, no aprimoramento da supervisão e da responsabilização, e incentivou as organizações a se prepararem desde já para a era da IA proativa.

Pergunta 1: Contextualizando: Como a IA ativa está impactando a experiência do cliente no seu setor?

A IA agêntica está redefinindo a experiência do usuário — não apenas em termos de design de interface, mas também na resposta, compreensão e cocriação. Para a ZTE, no âmbito da nossa estratégia "IA para Todos", estamos integrando IA ativa em quatro áreas principais: Redes, computadores, residências e dispositivos pessoais.

Por exemplo, possibilitamos redes autônomas de nível 4 e superiores com três mecanismos: o modelo Nebula Telecom Large, o big data e o gêmeo digital. Na prática real, a ZTE e a China Mobile cocriaram multiagentes que podem detectar problemas de rede e permitir a autorrecuperação, reduzindo o tempo de resolução de problemas em 47%.

Pergunta 2: Transformação estratégica – Como o avanço da autonomia digital por meio da IA ativa vai remodelar a forma como as organizações constroem resiliência e capacidade de adaptação?

Na verdade, estamos vivendo uma era de grande incerteza. Isso exige que comecemos com o fim em mente — ou seja, que busquemos sempre a estabilidade em meio à incerteza e construamos uma barreira sólida como em um efeito de bola de neve. Além disso, devemos manter a agilidade para identificar mudanças e nos adaptar rapidamente, evoluindo de uma organização mecânica para uma organização orgânica e adaptável.

E então precisamos compreender como a IA pode, de fato, nos ajudar. Grandes modelos de IA já estão apresentando desempenho igual ou superior ao de um doutorado. Enquanto isso, os agentes dão um passo além, integrando memória e ferramentas, atuando como a aplicação prática dos modelos. E a IA agêntica pode coordenar diferentes agentes para automatizar tarefas mais complexas e demoradas. Claro, esse é um status ideal. A verdade é que, sejam agentes ou IA agêntica, eles ainda estão em um estágio muito inicial e enfrentam muitos desafios técnicos. Mas, dado o crescimento exponencial da IA, acredito que as soluções estarão disponíveis muito em breve.

E acredito que a IA só poderá surtir efeito se persistirmos nela a longo prazo. A inteligência se constrói sobre fundamentos digitais e de rede. Sem a transformação digital, uma empresa não alcançará, de fato, a inteligência — muito menos se tornará mais resiliente ou adaptável. É como tentar correr antes mesmo de aprender a andar. Além disso, tornar-se inteligente exige engenharia do conhecimento, reestruturação de processos e uma mentalidade orientada para a IA — uma verdadeira maratona, não uma corrida de curta distância.

Na ZTE, nossa jornada digital começou em 2016 e, em seguida, a transformação inteligente em 2022. Eis a nossa experiência: Priorize a infraestrutura, mantendo o equilíbrio entre hardware e software; realize um planejamento sistemático de cima para baixo, garantindo que todos estejam claramente alinhados; faça investimentos contínuos, pois avanços disruptivos surgem de cada pequeno passo; e, por fim, inicie com cenários concretos e de alto valor, iterando rapidamente para lidar com quaisquer incertezas ao longo do caminho.

Pergunta 3: Supervisão e responsabilização – À medida que os sistemas de IA tomam mais decisões de forma autônoma, como as empresas podem manter a supervisão, garantir a responsabilização e preservar a soberania digital?

Em poucas palavras, para manter os humanos envolvidos. Tarefas como concepção, revisão, tomada de decisões e supervisão ainda precisam ser realizadas por pessoas, que devem permanecer, em última instância, responsáveis. A automação é apenas um meio, não um fim. O que os humanos realmente deveriam temer não é serem substituídos, mas sim recuar ou estarem ausentes desse processo.

Toda moeda tem dois lados, e com esses modelos também. Sua generalização, habilidades emergentes e evolução contínua — sim, essas são as características de uma tecnologia verdadeiramente revolucionária. Mas elas vêm inerentemente acompanhadas de alucinações, problemas de funcionamento ocultos e assim por diante. Além disso, o ser humano possui inteligência social e senso de moralidade — algo que a IA jamais conseguirá dominar por completo. Em essência, a IA é fundamentada em modelos estatísticos — ela carece de senso comum no mundo real, muito menos de capacidade para lidar com decisões complexas como os humanos fazem.

Mais importante ainda, a implementação da IA em uma empresa requer uma profunda integração com o conhecimento especializado. Temos que considerar fatores como precisão, segurança, conformidade e divisão de responsabilidades, levando em conta tanto os fluxos de trabalho quanto os KPIs. Com base na minha experiência prática, gostaria de dar algumas dicas: Em primeiro lugar, as empresas devem desenvolver seus próprios projetos de engenharia do conhecimento e grandes modelos específicos de domínio, além de modelos RAG e gêmeos digitais, para garantir profissionalismo e confiabilidade. Em segundo lugar, é preciso identificar claramente os problemas concretos que os agentes devem resolver. Um agente que tenta se adaptar a todos os casos geralmente acaba não fazendo nada bem. Em terceiro, saiba quando usar agentes ou fluxos de trabalho. Os agentes são mais eficazes no gerenciamento de tarefas complexas com caminhos de execução variáveis, enquanto os fluxos de trabalho são mais precisos e eficientes em cenários altamente previsíveis. Por fim, habilite a colaboração entre ponta a ponta e nuvem para garantir tanto a eficiência de custos quanto a segurança. Apesar de todos esses elementos essenciais, são os seres humanos que orientam a IA na direção correta e geram valor real.

Pergunta 4: Olhando para o futuro – Como você enxerga a evolução da IA agêntica, da automação baseada em tarefas para parceiros de negócios integrados, e quais ações imediatas as organizações devem adotar para se preparar para o futuro da IA agêntica?

Do ponto de vista tecnológico, podemos pensar em agentes ou IA agêntica como trabalhadores digitais proativos. Além de tarefas simples ou repetitivas, elas podem conectar fluxos de trabalho inteiros, realizar automação cognitiva e até mesmo evoluir por conta própria. Os agentes atualmente operam muito bem em cenários bem estruturados, com grande volume de informações, tolerância a falhas e ciclos de feedback claramente definidos. Mas muitas vezes ficam restritos ao laboratório quando os ambientes do mundo real se tornam mais complexos ou arriscados. Como eu disse, agentes e IA agêntica ainda estão em fase inicial. Nos próximos um ou dois anos, eles se concentrarão principalmente em setores verticais. Depois disso, eles assumirão tarefas complexas com maior autonomia, tornando-se mais generalistas, adaptáveis e capazes de aprender e evoluir. Os agentes estão se desenvolvendo muito rapidamente agora. O Gemini 3, lançado no mês passado, estabelece um novo padrão para modelos de IA com raciocínio de última geração, compreensão multimodal e capacidades de atuação autônoma.

Para as organizações, acredito que adotar a IA seja o único caminho a seguir. Implementar IA não se resume apenas a conectar-se a APIs — trata-se de remodelar processos, estruturas e equipes. As empresas precisam, antes de tudo, estabelecer planos de médio e longo prazo e ser suficientemente adaptáveis para acompanhar as mudanças tecnológicas e de mercado. Em seguida, comece com cenários de alto valor e específicos para o negócio, e depois faça iterações rápidas. Assim, podemos de fato, dominar a IA. Além disso, está reformulando nossa estratégia de gestão de talentos. No futuro, três tipos de talento serão mais importantes: Especialistas em IA, que impulsionam o desenvolvimento dessa tecnologia; usuários avançados de IA, que fomentam a inovação e aumentam a eficiência; e pessoas que vão além da IA com pensamento crítico e uma mentalidade saudável. Por fim, para dar pleno uso à IA, as empresas devem se reestruturar e planejar um futuro de "simbiose humano-IA".

A AI Innovation Asia 2025 é uma plataforma de diálogo de alto nível que conecta líderes empresariais, pioneiros da tecnologia e formuladores de políticas. Com base em 15 sessões temáticas aprofundadas e insights de mais de 40 especialistas do setor, a plataforma concentra-se nos caminhos de comercialização de tecnologias de ponta, como IA generativa e IA agêntica, para ajudar as empresas a transformar conhecimento técnico em crescimento tangível e a navegar na transformação digital sustentável no complexo cenário de mercado da região Ásia-Pacífico.

