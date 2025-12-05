Cui Li, CDO van ZTE, aan het woord op AI Innovation Asia 2025 georganiseerd door Economist Impact

SINGAPORE, 5 december 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, maakte bekend dat Cui Li, de Chief Development Officer van het bedrijf, aan het woord was op AI Innovation Asia 2025, georganiseerd door Economist Impact, de thought-leadership-tak van The Economist Group.

ZTE CDO Cui Li speaks at Economist Impact's AI Innovation Asia 2025

In de panel "How May AI Help You? Agentic AI and the Customer Experience" deelde Cui Li de strategische visie van ZTE op Agentic AI en illustreerde zij hoe dit de klantervaring en operationele modellen binnen het bedrijf al hervormt. Ze benadrukte ook de rol van AI in het versterken van veerkracht, het verbeteren van toezicht en verantwoording en drong er bij organisaties op aan om zich nu op het tijdperk van Agentic AI voor te bereiden.

Vraag 1: Voorbereiding – Hoe beïnvloedt AI de klantervaring in uw sector?

Agentic AI herdefinieert de gebruikerservaring, niet alleen wat UI-ontwerp betreft, maar van respons tot begrip en co-creatie. In het kader van onze "AI for All"-strategie, integreert ZTE Agentic AI in vier belangrijke domeinen: netwerken, computers, woningen en persoonlijke apparaten.

Zo maken we bijvoorbeeld autonome netwerken op niveau 4 en hoger met drie engines mogelijk: Nebula Telecom Large Model, big data en digital twin. In de praktijk hebben ZTE en China Mobile samen multi-agents ontwikkeld die netwerkproblemen kunnen detecteren en zelfherstel mogelijk maken, waardoor de tijd voor het oplossen van problemen met 47% wordt teruggebracht.

Vraag 2: Strategische transformatie – Hoe zal de toenemende digitale autonomie door middel van Agentic AI de manier veranderen waarop organisaties veerkracht en aanpassingsvermogen opbouwen?

Eigenlijk bevinden we ons nu in een zeer onzeker tijdperk. Daarom moeten we beginnen met het doel voor ogen te houden, namelijk altijd stabiliteit zoeken uit onzekerheid en een sterke slotgracht bouwen zoals het sneeuwbaleffect. We moeten ook soepel blijven om veranderingen op te merken en in een oogwenk om te schakelen, zodat we van een machine-achtige organisatie naar een organische, adaptieve organisatie kunnen evolueren.

En dan moeten we weten hoe AI ons echt kan helpen. Grote AI-modellen presteren al op of boven PhD-niveau. Terwijl agents een stap verder gaan door geheugen en hulpmiddelen te integreren, en als echte toepassing van modellen fungeren. En Agentic AI kan verschillende agents coördineren om complexere, tijdrovende taken te automatiseren. Uiteraard is dit een ideale status. De waarheid is dat agents en Agentic AI zich nog in een zeer vroeg stadium bevinden en met veel technische uitdagingen te kampen hebben. Maar gezien de hypergroei van AI denk ik dat de oplossingen snel een feit zullen zijn.

En verder geloof ik dat AI alleen effect kan hebben als we er lang mee doorgaan. Intelligentie is op digitale en netwerkfundamenten gebouwd. Zonder digitale transformatie zal een bedrijf intelligentie niet echt bereiken, om nog maar te zwijgen van veerkrachtiger worden of zich beter kunnen aanpassen — het is net alsof je probeert te rennen voordat je kunt lopen. Om intelligent te worden is ook kennisengineering, herstructurering van processen en een AI-gerichtheid nodig, wat een marathon is en geen sprint.

Bij ZTE begon onze digitale reis in 2016, daarna ving intelligente transformatie in 2022 aan. Onze ervaring leert: eerst infrastructuur, maar houd de balans tussen hardware en software in evenwicht; voer systematische planning van bovenaf uit om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte zit; doe voortdurend investeringen, omdat grote doorbraken uit elke kleine stap voortkomen; en ten slotte, begin met hoogwaardige en concrete scenario's en itereer vervolgens snel om eventuele onzekerheden onderweg aan te pakken.

Vraag 3: Toezicht en verantwoording – Hoe kunnen bedrijven, nu AI-systemen steeds meer beslissingen autonoom nemen, overzicht houden, verantwoording verzekeren en digitale soevereiniteit behouden?

Kortom, mensen betrokken houden. Taken als ontwerp, beoordeling, besluitvorming en toezicht moeten nog steeds worden uitgevoerd door mensen, die uiteindelijk verantwoordelijk moeten blijven. Automatisering is slechts een middel, geen doel. Waar mensen zich echt zorgen over moeten maken is niet dat ze vervangen worden, maar dat ze een stap terug doen of in dit proces afwezig zijn.

Elke muntje heeft twee kanten, en dat geldt ook voor deze modellen. De generalisatie ervan, opkomende vaardigheden en voortdurende evolutie — ja, dit zijn de kenmerken van een technologie die echt voor een ommezwaai kan zorgen. Maar ze gaan gepaard met hallucinaties, black-box problemen, enzovoort. Bovendien hebben mensen sociale intelligentie en moraliteit, iets wat AI nooit echt kan beheersen. Dus in wezen is AI gebouwd op statistische modellen — het mist gezond verstand in de echte wereld, laat staan dat het complexe afwegingen kan maken zoals mensen dat doen.

Belangrijker nog, voor de uitrol van AI in een bedrijf is een grondige integratie met knowhow nodig. We moeten rekening houden met factoren zoals nauwkeurigheid, beveiliging, naleving en verdeling van verantwoordelijkheden, en zowel workflows als KPI's in aanmerking nemen. Op basis van ZTE's praktijkervaring wil ik graag wat tips geven: Vooreerst moeten bedrijven hun eigen kennisengineering-projecten en domeinspecifieke grote modellen ontwikkelen - plus RAG en digital twins om professioneel en betrouwbaar te zijn. Ten tweede dienen zij de concrete problemen te identificeren die agents moeten oplossen. Een one-size-fits-all agent slaagt er vaak in om niets goed te doen. Ten derde, zorg dat u weet wanneer u agents of workflows moet gebruiken. Agents zijn beter in het afhandelen van complexe taken met variabele uitvoeringspaden, terwijl workflows in zeer voorspelbare scenario's nauwkeuriger en efficiënter zijn. Maak ten slotte 'end-edge-cloud' samenwerking mogelijk om zowel kostenefficiëntie als beveiliging te garanderen. Tussen al deze belangrijke onderdelen zijn het nog steeds mensen die AI in de juiste richting sturen en echte waarde creëren.

Vraag 4: Vooruitblik – Hoe ziet u Agentic AI evolueren van taakgebaseerde automatisering naar geïntegreerde bedrijfspartners en welke onmiddellijke acties moeten organisaties nemen om zich toekomstbestendig te maken voor Agentic AI?

Vanuit technisch perspectief kunnen we agents of Agentic AI zien als proactieve digitale werkers. Naast eenvoudige of repetitieve taken kunnen ze hele workflows met elkaar verbinden, cognitieve automatisering verwezenlijken en zelfs zichzelf evolueren. Momenteel werken agents goed in scenario's die goed gestructureerd zijn, veel informatie bevatten, fouttolerant zijn en duidelijke feedbacklussen hebben. Maar ze blijven vaak steken in het lab wanneer de echte omgevingen complexer worden of meer risico's inhouden. Zoals ik trouwens eerder al zei, staan agents en Agentic AI nog in de kinderschoenen. In de komende twee jaar zullen ze zich vooral op verticale industrieën richten. Daarna zullen ze complexe taken met meer autonomie aankunnen, meer gegeneraliseerd en adaptief worden en in staat zijn om te leren en te evolueren. Agents ontwikkelen zich nu heel snel. Gemini 3, die vorige maand werd gelanceerd, legt een nieuwe lat voor AI-modellen met SOTA-redenering, multimodaal begrip en agentic capaciteiten.

Ik denk dat AI omarmen voor organisaties de enige weg is die kan worden ingeslagen. AI inzetten is meer dan verbinding maken met API's, het is processen, structuren en teams opnieuw vormgeven. Bedrijven moeten eerst plannen voor middellange en lange termijn maken en zich aan technologische en marktveranderingen kunnen aanpassen. Ga vervolgens uit van bedrijfsspecifieke scenario's met een hoge waarde en itereer deze snel. Zo kunnen we AI echt beheersen. Het verandert ook onze talentstrategie. In de toekomst zullen drie soorten talent het belangrijkst zijn: AI-experts, die deze technologie verder ontwikkelen; AI-powerusers, die innovatie stimuleren en efficiëntie verbeteren; en mensen die verder gaan dan AI, met een hoog denkvermogen en een gezonde ingesteldheid. Tot slot, om AI volledig tot zijn recht te laten komen, moeten bedrijven zich herstructureren en plannen maken voor een toekomst van "symbiose tussen mens en AI".

AI Innovation Asia 2025 is een platform voor dialoog op hoog niveau tussen bedrijfsleiders, technologiepioniers en beleidsmakers. Aan de hand van 15 diepgaande themasessies en inzichten van meer dan 40 experts uit de sector, richt het platform zich op de commercialiseringstrajecten van speerpunttechnologieën, zoals generatieve AI en Agentic AI, om bedrijven te helpen technisch inzicht in tastbare groei om te zetten en hun weg te vinden in duurzame digitale transformatie in het complexe marktlandschap van Azië-Stille Oceaan.

MEDIAVRAGEN:

ZTE Corporation

Communications

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838339/ZTE_CDO_Cui_Li_speaks_at_Economist_Impact_s_AI_Innovation_Asia_2025.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg