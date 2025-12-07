"كوي لي"، كبيرة مسؤولي البيانات في شركة "زد تي إي"، تتحدث في منصة حوار "الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في آسيا" لعام 2025 من تنظيم شركة Economist Impact

سنغافورة ، 7 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "زد تي إي" المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز: (0763.HK / 000063.SZ) ، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة ، أن كبيرة مسؤولي البيانات ، "كوي لي"، تحدثت في منصة حوار "الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في آسيا" لعام 2025 التي استضافتها شركة "إيكونوميست إمباكت" (Economist Impact)، ذراع قيادة الفكر في مجموعة "ذي إيكونوميست جروب" (The Economist Group).

في إطار الحوار تحت عنوان: "كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتك؟ الذكاء الاصطناعي الوكيل وتجربة العملاء" ، شاركت "كوي لي" رؤية شركة "زد تي إي" الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي الوكيل وأوضحت كيف أنه يعيد بالفعل تشكيل تجربة العملاء والنماذج التشغيلية على مستوى الشركة. كما أكدت دوره في تعزيز المرونة، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وحثّت المنظمات على الاستعداد الآن لعصر الذكاء الاصطناعي الوكيل.

السؤال الأول: تمهيد المشهد: كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على تجربة العملاء في قطاعك؟

يقوم الذكاء الاصطناعي الوكيل بإعادة تعريف تجربة المستخدم؛ ليس فقط بشأن تصميم واجهة المستخدم ، ولكن من الاستجابة إلى الفهم والإبداع المشترك. بالنسبة لشركة "زد تي إي"، بموجب استراتيجيتنا المتجسّدة في شعار: "الذكاء الاصطناعي للجميع" ، فإننا ندمج الذكاء الاصطناعي في أربعة مجالات رئيسية؛ هي الشبكات والحوسبة والمنازل والأجهزة الشخصية.

على سبيل المثال ، نقوم بتمكين الشبكات المستقلة من المستوى الرابع وما بعدها مع ثلاثة محركات؛ هي نموذج (Nebula Telecom Large Model) الكبير، والبيانات الكبيرة ، والتوائم الرقمية. في الممارسة الواقعية ، تعاونت شركتا "زد تي إي" و"تشاينا موبايل" (China Mobile) في إنشاء وكلاء متعددين يمكنهم اكتشاف مشاكل الشبكة وتمكين المعالجة الذاتية، وخفض وقت استكشاف المشكلات وإصلاحها بنسبة 47٪.

السؤال الثاني: تحوّل استراتيجي: كيف يمكن لزيادة الاستقلالية الرقمية من خلال الذكاء الاصطناعي أن تعيد تشكيل كيفية بناء المنظمات للقدرة على المرونة والقدرة على التكيّف؟

في الواقع ، نحن الآن في عصر يتسم بقدرٍ عالٍ من عدم اليقين. هذا يتطلب منا أن نبدأ العمل مع وضع النهاية في الاعتبار ، أي أن نبحث دائمًا عن الوصول إلى الاستقرار من حالة عدم اليقين والمحافظة على ميزة تنافسية قوية مثل تأثير كرة الثلج. يجب علينا أيضًا أن نبقى نشطين في اكتشاف التغييرات والتحوّل بسرعة خاطفة، وننتقل من منظمة شبيهة بالآلة إلى منظمة عضوية قابلة للتكيّف.

ومن ثم نحتاج إلى معرفة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدنا حقًا. تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة بالفعل على مستوى الدكتوراه أو أبعد من ذلك. في حين أن الوكلاء يأخذون خطوة إلى الأمام من خلال دمج الذاكرة والأدوات ، والعمل بوصفها التطبيق في العالم الحقيقي للنماذج. ويمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل تنسيق وكلاء مختلفين لأتمتة المهام الأكثر تعقيدًا واستهلاكًا للوقت. بالطبع ، هذا هو الوضع المثالي. والحقيقة هي ، سواء كان الأمر يتعلق بالوكلاء أو الذكاء الاصطناعي ، فإنهم لا يزالون في مرحلة مبكرة للغاية ، ويواجهون العديد من التحديات التقنية. ولكن بالنظر إلى النمو المفرط للذكاء الاصطناعي ، أعتقد أن الحلول ستكون في وضعية مثالية قريبًا جدًا.

ومن ثم أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمارس تأثيرات فقط عندما نلتزم به على المدى الطويل. يتم بناء الذكاء على أسس رقمية وعلى أساس الشبكات. بدون التحول الرقمي ، لن تصل الشركات إلى الذكاء حقًا ، ناهيك عن أن تصبح أكثر مرونة أو قابلة للتكيّف؛ إن الأمر أشبه بمحاولة الجري قبل أن تتمكن من المشي. أيضًا ، يتطلب الانتقال إلى مرحلة استخدام الذكاء هندسة المعرفة ، وإعادة هيكلة العمليات، بالإضافة إلى عقلية العمل بالذكاء الاصطناعي ، وهذا ماراثون ، وليس سباق سريعة قصير.

في شركة "زد تي إي"، بدأت رحلتنا الرقمية في عام 2016 ، ثم التحوّل الذكي في عام 2022. هذه تجربتنا؛ البنية التحتية أولاً ، ولكن مع المحافظة على التوازن بين الأجهزة والبرمجيات ؛ ثم تنفيذ التخطيط المنهجي من أعلى إلى أسفل ، لضمان أن الجميع يعملون في نفس الاتجاه والمرحلة؛ ثم إجراء استثمار مستمر ، حيث تأتي الإنجازات الثورية من كل خطوة صغيرة ؛ وأخيرًا، البدء من سيناريوهات ذات قيمة عالية وملموسة ، ثم التكرار السريع لمعالجة أي حالة من عدم اليقين على امتداد مراحل العمليات.

السؤال الثالث: الرقابة والمساءلة - مع اتخاذ أنظمة الذكاء الاصطناعي المزيد من القرارات بشكل مستقل ، كيف يمكن للشركات الحفاظ على الرقابة وضمان المساءلة، والحفاظ على السيادة الرقمية؟

باختصار ، للمحافظة على مشاركة البشر في العمل. المهام مثل التصميم والمراجعة وصنع القرار والإشراف لا تزال بحاجة إلى القيام بها من قبل الأشخاص ، الذين يجب أن يظلوا مسؤولين في نهاية المطاف. الأتمتة هي مجرد وسيلة ، وليست غاية. ما يجب أن يقلق البشر حقًا هو عدم استبدالهم؛ بل أن يتراجع دورهم أو أن يغيبوا عن هذه العملية.

كل عملة لها جانبين ، وكذلك هذه النماذج. تعميمها ، وقدراتها الناشئة ، وتطورها المستمر؛ نعم ، هذه هي ميزات التكنولوجيا التي تغير اللعبة حقًا. لكنها تأتي بطبيعتها مع النتائج الخاطئة ومشاكل الصناديق السوداء، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، يمتاز الإنسان بالذكاء الاجتماعي والأخلاق ، وهو شيء لا يمكن للذكاء الاصطناعي أبداً أن يتقنه حقًا. لذا في الأساس ، يتم بناء الذكاء الاصطناعي على نماذج إحصائية؛ فهو يفتقر إلى الحس السليم في العالم الحقيقي ، ناهيك عن التعامل مع المفاضلات المعقدة مثلما يفعل البشر.

والأهم من ذلك ، أن نشر الذكاء الاصطناعي في الأعمال التجارية يحتاج إلى التكامل العميق مع المعرفة العملية. يجب علينا النظر في عوامل مثل الدقة والأمن والامتثال وتقسيم المسؤولية ، والنظر في كل من تدفقات العمل ومؤشرات الأداء الرئيسية. من خلال تجربة شركة "زد تي إي" العملية ، أود أن أقدم بعض النصائح: أولاً ، يجب على الشركات تطوير مشاريع هندسة المعرفة الخاصة بها والنماذج الكبيرة الخاصة بالمجال؛ بالإضافة إلى "التوليد المعزز بالاسترداد" (RAG) والتوائم الرقمية لتكون مهنية وموثوقة. ثانيًا، تحديد المشاكل الملموسة التي يجب على الوكلاء حلها. غالبًا ما ينتهي الوكيل الذي يناسب الجميع إلى عدم القيام بأي شيء جيدًا. ثالثًا، معرفة الحالات المناسبة لاستخدام الوكلاء أو تدفقات العمل. الوكلاء أفضل في التعامل مع المهام المعقدة ذات مسارات التنفيذ المتغيرة ، في حين أن تدفقات العمل أكثر دقة وكفاءة في السيناريوهات التي يمكن التنبؤ بها بشكل كبير. وأخيرًا ، بتمكين التعاون على مستوى بنية سحابة لمعالجة البيانات بين الأجهزة النهائية والحافة والسحابة لضمان كفاءة التكلفة والأمن على حد سواء. في حين أن بين كل هذه الأجزاء الرئيسية ، لا يزال البشر هم الذين يقودون الذكاء الاصطناعي في الاتجاه الصحيح ويخلقون قيمة حقيقية.

السؤال الرابع: استشراف المستقبل - كيف ترى أن الذكاء الاصطناعي الوكيل يتطور من الأتمتة القائمة على المهام إلى شركاء الأعمال المتكاملين ، وما هي الإجراءات الفورية التي يجب على المنظمات اتخاذها لتأمين أنفسها في المستقبل استعدادًا للذكاء الاصطناعي الوكيل؟

من منظور تقني ، يمكننا التفكير في الوكلاء أو الذكاء الاصطناعي الوكيل كعمال رقميين استباقيين. وبالإضافة إلى المهام البسيطة أو المتكررة ، يمكنهم التوصيل بين تدفقات العمل بأكملها ، وتحقيق الأتمتة الإدراكية، وحتى التطور الذاتي. يعمل الوكلاء الآن بشكل جيد في السيناريوهات المهيكلة جيدًا ، والزاخرة بالمعلومات ، والمتسامحة مع الأخطاء ، ولديهم حلقات واضحة لملاحظات التغذية الراجعة. ولكن غالبًا ما تعجز عن تجاوز بيئة المختبرات والتحوّل إلى حلول فعلية عندما تصبح البيئات الواقعية أكثر تعقيدًا أو مخاطرة. لذلك كما قلت ، لا يزال الوكلاء والذكاء الاصطناعي في مرحلة مبكرة. في العام أو العامين المقبلين ، سوف يركزون بشكل رئيسي على الصناعات الرأسية. بعد ذلك ، سيتولون مهامًا معقدة ذات استقلالية أكبر ، ويصبحون أكثر تعميمًا وتكيّفًا وقادرين على التعلم والتطور. يتطور الوكلاء الآن بسرعة كبيرة. يضع مساعد الذكاء الاصطناعي (Gemini 3)، الذي تم إطلاقه للتو الشهر الماضي ، معيارًا جديدًا لنماذج الذكاء الاصطناعي مع قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي فائقة التطور (SOTA) للاستدلال، والفهم المتعدد الوسائط ، وقدرات الوكلاء.

بالنسبة للمنظمات ، أعتقد أن تبنّي الذكاء الاصطناعي هو الطريقة الوحيدة للمضي قدمًا. إن نشر الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بالتواصل مع واجهات برمجة التطبيقات؛ بل يتعلق بإعادة تشكيل العمليات والهياكل والفرق. تحتاج الشركات أولاً إلى وضع خطط متوسطة وطويلة الأجل ، وأن تكون قابلة للتكيّف بما يكفي لمواكبة التغيّرات التكنولوجية والسوقية. بعد ذلك ، تنتقل إلى البدء من سيناريوهات ذات قيمة عالية وخاصة بالأعمال التجارية ، ثم تكرر العملية بسرعة. هكذا يمكننا أن نتقن الذكاء الاصطناعي حقًا. كما أنه يعيد تشكيل استراتيجية المواهب لدينا. في المستقبل ، ستكون ثلاثة أنواع من المواهب هي الأكثر أهمية: خبراء الذكاء الاصطناعي ، الذين يدفعون هذه التكنولوجيا إلى الأمام ؛ ومستخدمو قوة الذكاء الاصطناعي ، الذين يعززون الابتكار ويعززون الكفاءة ؛ والأشخاص الذين يتجاوزون الذكاء الاصطناعي بمهارات التفكير العليا والعقلية الصحية. أخيرًا ، لفتح آفاق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بالكامل ، يجب على الشركات إعادة صياغة هياكلها والتخطيط لمستقبل "التعايش بين الإنسان والذكاء الاصطناعي".

"الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في آسيا" هي منصة حوار رفيعة المستوى تربط قادة المؤسسات وروّاد التكنولوجيا وصانعي السياسات. تركز المنصة، التي تقوم على 15 جلسة موضوعية متعمقة ورؤى من أكثر من 40 خبيرًا في الصناعة ، على مسارات الطرح التجاري للتقنيات الرائدة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل، لمساعدة الشركات على تحويل الرؤى التقنية إلى نمو ملموس والتعامل مع عمليات التحوّل الرقمي المستدام على مستوى مشهد السوق المعقد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

