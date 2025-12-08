Intervention de Cui Li, directrice du développement de ZTE, à la conférence « AI Innovation Asia 2025 » (« Innovation en Asie dans le domaine de l'IA 2025 »), organisée par Economist Impact

SINGAPOUR, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a annoncé que sa directrice du développement, Cui Li, était intervenue lors de la conférence « AI Innovation Asia 2025 », organisée par Economist Impact, l'organe de réflexion et de relais d'opinion de The Economist Group.

ZTE CDO Cui Li speaks at Economist Impact's AI Innovation Asia 2025

Dans le cadre de la table ronde intitulée « Comment l'IA peut-elle vous aider ? IA agentique et expérience des clients », Cui Li a partagé la vision stratégique de ZTE en matière d'IA agentique en démontrant comment cette dernière redéfinit déjà l'expérience des clients et les modèles opérationnels dans l'ensemble de l'entreprise. Elle en a également souligné le rôle dans le renforcement de la résilience, l'amélioration de la surveillance et de la responsabilité au sein de ZTE, et a encouragé les organisations et entreprises à se préparer dès maintenant à l'ère de l'IA agentique.

Q1 : Planter le décor – Quel est l'impact de l'IA agentique sur l'expérience des clients dans votre secteur ?

L'IA agentique remodèle l'approche de l'expérience des utilisateurs, de la réponse à la compréhension et à la cocréation, en passant par la conception de l'interface utilisateur. La stratégie « L'IA pour tous » de ZTE intègre l'IA agentique dans quatre domaines clés : les réseaux, l'informatique, les foyers et les appareils personnels.

Par exemple, nous mettons en place des réseaux autonomes de niveau 4 et au-delà, fondés sur trois moteurs : le grand modèle de télécommunication Nebula, les mégadonnées et la technologie de jumeau numérique. Dans la pratique concrète, ZTE et China Mobile ont mis au point conjointement plusieurs agents capables de détecter des problèmes de réseau et d'en activer l'autoréparation pour réduire le délai de dépannage de 47 %.

Q2 : Transformation stratégique – Comment le développement de l'autonomie numérique grâce à l'IA agentique va-t-elle refaçonner la construction de la résilience et de l'adaptabilité des organisations ?

En fait, nous vivons actuellement une période de grande incertitude. Cela nous oblige à commencer par la fin, c'est-à-dire à toujours rechercher la stabilité dans l'incertitude, pour y construire par effet boule de neige des remparts solides. Nous devons aussi rester agiles pour repérer les évolutions et être en mesure de changer de cap en un clin d'œil, en transformant l'organisation machinale en structure organique et adaptative.

Ensuite, nous devons savoir comment l'IA peut réellement nous aider. Les grands modèles d'IA affichent déjà des performances d'un niveau égal ou supérieur à celui d'un doctorat. Les agents, quant à eux, vont plus loin en intégrant la mémoire et les outils pour agir comme l'application des modèles dans le monde réel. Et l'IA agentique peut coordonner les différents agents pour automatiser les tâches les plus complexes et chronophages. Bien entendu, il s'agit d'un état idéal. En réalité, les agents ou l'IA agentique en sont encore à un stade très précoce et ont de nombreux défis techniques à relever. Mais compte tenu de l'hypercroissance de l'IA, je pense que des solutions seront bientôt en place.

Ensuite, je crois que l'IA ne peut produire des effets que si nous l'adoptons à long terme. L'intelligence repose sur des bases numériques et des réseaux. Sans transformation numérique, une entreprise n'atteindra pas vraiment le niveau de l'intelligence, sans parler de devenir plus résiliente ou adaptable : c'est comme essayer de courir avant de savoir marcher. En outre, l'intelligence requiert une ingénierie des connaissances, une restructuration des processus et tout un état d'esprit relatif à l'IA, qui constituent plutôt un marathon qu'une course de vitesse.

Chez ZTE, notre parcours vers le numérique a commencé en 2016, et notre transformation intelligente en 2022. Voici notre expérience : l'infrastructure d'abord, mais en gardant un équilibre entre le domaine matériel et le domaine logiciel ; une planification systématique de haut en bas, pour faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde ; un investissement continu, car chaque petit pas peut être à l'origine d'une innovation de rupture ; et enfin, commencer par des scénarios concrets à haute valeur ajoutée, puis passer rapidement à l'itération pour répondre à toutes les incertitudes en cours de route.

Q3 : Surveillance et responsabilité – Alors que les systèmes d'IA prennent de plus en plus de décisions de manière autonome, comment les entreprises peuvent-elles maintenir la surveillance, garantir le respect de leurs obligations de responsabilité et préserver leur souveraineté numérique ?

En bref, il convient de garder les humains dans la boucle d'action et d'information. Des tâches telles que la conception, l'examen, la prise de décision et la supervision doivent toujours être effectuées par des personnes, qui doivent rester responsables en dernier ressort. L'automatisation n'est qu'un moyen, pas une fin. Ce qui devrait vraiment inquiéter les humains, ce n'est pas d'être remplacés, c'est d'être évincés ou absents de ce processus.

Ces modèles, comme toutes les médailles, ont leur revers. Leur généralisation, leurs nouvelles capacités et leur évolution continue, telles sont les caractéristiques d'une technologie qui change réellement la donne. Mais ces modèles s'accompagnent intrinsèquement d'hallucinations, de problèmes de boîte noire, etc. L'être humain possède par ailleurs une intelligence sociale et une moralité que l'IA ne pourra jamais vraiment maîtriser. Ainsi, l'IA est essentiellement construite sur des modèles statistiques : elle est dépourvue de sens commun dans le monde réel, et plus encore de toute capacité à trouver des compromis complexes comme le font les humains.

Mais surtout, le déploiement de l'IA dans une entreprise nécessite une intégration profonde avec le savoir-faire. Nous devons prendre en considération des facteurs tels que l'exactitude, la sécurité, la conformité et la répartition des responsabilités, et tenir compte à la fois des flux de travail et des indicateurs clés de performance. À partir de l'expérience pratique de ZTE, j'aimerais donner quelques conseils. Tout d'abord, les entreprises doivent concevoir leurs propres projets d'ingénierie des connaissances et de grands modèles spécifiques à leur domaine, ainsi qu'un processus de génération augmentée par récupération et des jumeaux numériques, afin de pouvoir être considérées comme professionnelles et fiables. Deuxièmement, il faut cibler les problèmes concrets que les agents doivent résoudre. Un agent généraliste en arrive souvent à ne rien savoir faire convenablement. Troisièmement, il importe de savoir quand utiliser des agents ou des flux de travail. Les agents sont mieux à même de gérer des tâches complexes impliquant des parcours d'exécution variables, tandis que les flux de travail sont plus précis et plus efficaces dans des scénarios hautement prévisibles. Enfin, il faut faciliter la collaboration entre les terminaux, la périphérie de réseau et le nuage informatique pour assurer à la fois la rentabilité et la sécurité. Mais parmi tous ces éléments clés, ce sont toujours les humains qui orientent l'IA dans la bonne direction pour créer une véritable valeur ajoutée.

Q4 : Perspectives d'avenir – Comment voyez-vous l'IA agentique évoluer pour faire émerger des partenaires d'affaires intégrés à partir d'une automatisation basée sur des tâches, et quelles mesures immédiates les organisations devraient-elles prendre pour se préparer à un avenir dominé par l'IA agentique ?

D'un point de vue technique, nous pouvons considérer les agents ou l'IA agentique comme des travailleurs numériques proactifs. Au-delà des tâches simples ou répétitives, ils sont capables de relier des flux de travail entiers, de réaliser des processus d'automatisation cognitive et même d'évoluer en toute autonomie. Les agents fonctionnent désormais correctement dans des scénarios bien structurés, riches en informations, tolérants aux erreurs et comportant des boucles de rétroaction claires. Mais ils restent souvent cantonnés au laboratoire lorsque les environnements réels deviennent plus complexes ou plus risqués. Comme je l'ai dit, les agents et l'IA agentique n'en sont qu'à leurs débuts. Au cours de l'année ou des deux années à venir, ils se concentreront principalement sur les secteurs verticaux. Ensuite, ils prendront en charge des tâches complexes avec une plus grande autonomie, en se généralisant et en s'adaptant davantage pour pouvoir mieux apprendre et évoluer. Les agents se développent aujourd'hui très rapidement. Gemini 3, qui vient d'être lancé le mois dernier, place la barre très haut pour les modèles d'IA dotés de capacités agentiques, de raisonnement SOTA et de compréhension multimodale.

Pour les organisations, je pense qu'adopter l'IA est la seule voie à suivre. Le déploiement de l'IA ne consiste pas seulement à se connecter à des API, mais aussi à remodeler les processus, les structures et les équipes. Les entreprises doivent d'abord élaborer des plans à moyen et à long terme, et être suffisamment adaptables pour suivre l'évolution des technologies et du marché. Ensuite, il faut partir de scénarios à forte valeur ajoutée, spécifiques à l'entreprise, et procéder à des itérations rapides. C'est ainsi que nous pourrons véritablement maîtriser l'IA. Mais l'IA redéfinit aussi notre stratégie en matière de talents. Trois types de talents seront fondamentaux pour l'avenir : les experts en IA, qui font progresser cette technologie ; les utilisateurs avancés de l'IA, qui en améliorent l'efficacité au service de l'innovation ; et les personnes qui vont au-delà de l'IA dans un état d'esprit sain, par une réflexion de haut niveau. Enfin, pour donner toute sa place à l'IA, les entreprises devraient se restructurer et se préparer à un avenir marqué par la « symbiose entre l'humain et l'IA ».

La conférence « AI Innovation Asia 2025 » est une plateforme de discussion de haut niveau qui met en relation chefs d'entreprise, pionniers de la technologie et décideurs politiques. Centrée sur 15 séances thématiques approfondies autour des points de vue de plus de 40 experts sectoriels, elle se concentre sur les canaux de commercialisation des technologies d'avant-garde, telles que l'IA générative et l'IA agentique, afin d'aider les entreprises à convertir des connaissances techniques en croissance tangible et à se frayer un chemin vers la transformation numérique durable dans le paysage complexe du marché de l'Asie-Pacifique.

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS :

ZTE Corporation

Communications

Adresse électronique : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2838339/ZTE_CDO_Cui_Li_speaks_at_Economist_Impact_s_AI_Innovation_Asia_2025.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg