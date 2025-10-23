A ZTE realiza o ZTE Broadband User Congress 2025 na Cidade do México com o tema "IA impulsionando os benefícios da banda larga"

CIDADE DO MÉXICO, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornecedora global líder de soluções integradas de tecnologia da informação e comunicação, deu início recentemente ao 2025 Broadband User Congress (Congresso de Usuários de Banda Larga de 2025) na Cidade do México, México.

Xiao Ming, presidente da ZTE Overseas, proferiu o discurso de abertura (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

O congresso deste ano, com o tema "IA impulsionando os benefícios da banda larga", reuniu mais de 400 líderes globais do setor de TIC, principais operadoras de telecomunicações, pioneiros em inovação empresarial e parceiros estratégicos, para trocar ideias sobre inovações de banda larga na era inteligente.

No discurso de abertura, Xiao Ming, presidente da ZTE Overseas, destacou que a banda larga está evoluindo da simples conectividade para a inteligência, servindo como o sistema de neurônios digitais da sociedade moderna. Na jornada de "Provedor de Conectividade" para "Criador de Inteligência", a ZTE continuará colaborando com parceiros globais para construir em conjunto um mundo sustentável e inteligente, impulsionado pela abertura, colaboração e sucesso compartilhado.

Nesse meio tempo, três zonas de exposição dedicadas apresentaram as últimas inovações da ZTE:

IA×Rede Óptica

No campo FTTx, as soluções Light PON e Light ODN da ZTE oferecem suporte a uma evolução suave, permitindo uma implantação de rede mais rápida e de baixo custo com OLTs compactos e externos e arquitetura de rede simplificada, atendendo às demandas de construção de rede de ISP e MSO. As tecnologias de IA trazem maior qualidade e eficiência.

Para redes de transporte óptico, com foco em "OTN para IA" e "IA para OTN". Além disso, a avaliação de integridade da rede óptica com suporte de IA e as funções precisas de alerta de falha dos módulos ópticos reduzem em 30% o tempo de manutenção de falhas.

Para redes IP, a solução AI HI-IPNet acelera a monetização de redes IP. Com roteadores de alto desempenho AI-Native 400GE/800GE, auxilia as operadoras a construir redes com TCO ideal. O fatiamento de baixa latência de ponta a ponta, medido em milissegundos, suporta o desenvolvimento de serviços de alto valor, como linhas privadas, jogos em nuvem e interação em tempo real, impulsionando o crescimento da receita das operadoras.

Em relação à IA doméstica, para conectividade doméstica, o ZTE AI Wi-Fi 7 e o Gigabit FTTR são equipados com inovações como antena inteligente alimentada por IA, roaming contínuo e mecanismo de aceleração. Em termos de inteligência, os terminais de mídia de IA transformaram uma única caixa de TV em um terminal integrado de cenário completo. Ao mesmo tempo, o mecanismo de valor triplo de "visualização inteligente, armazenamento inteligente e conectividade inteligente" cria um novo paradigma de classe de operadora de "segurança como serviço". Além disso, o AI Smart View da ZTE ganhou o prêmio "Experiência de casa inteligente mais inovadora" na Network X 2025.

Ecossistema de IA

A ZTE apresentou suas soluções completas de data centre de computação inteligente, incluindo contêineres modulares e pré-fabricados com resfriamento líquido, reduzindo o tempo de entrega em 40%. No campo de distribuição de energia, é adotado o pooling de barramentos inteligentes para suportar uma ampla variedade de densidades de potência dos gabinetes.

A ZTE também apresentou sua solução de computação inteligente full-stack, incluindo uma gama abrangente de servidores gerais e de IA, além do dispositivo multifuncional AiCube focado no setor, para construir uma base de computação de alto desempenho. No lado do software, ele oferece uma plataforma de IA de baixo código de navegação e a Co-Sight Agent Factory, que reduzem a barreira para treinamento e inferência de modelos de IA, permitem o desenvolvimento de aplicativos de IA em pipeline e em nível de minuto, possibilitando que pequenas e médias empresas criem seus próprios recursos de IA em meio à onda de digitalização.

A ZTE Digital Energy fornece a base energética para redes de comunicação e computação de IA. A área de exposição de negócios de energia renovável apresenta soluções para energia fotovoltaica, armazenamento de energia e integração de energia fotovoltaica com armazenamento, oferecendo energia inteligente e limpa para operadores globais e clientes empresariais.

Inovação esportiva

Em antecipação à chegada da Copa do Mundo FIFA 2026 às Américas, a ZTE revelou a zona de experiência "Um Dia para Fãs de Futebol", demonstrando como suas tecnologias aumentam o engajamento dos fãs — desde transmissões ao vivo ultrarrápidas e visualização imersiva em várias telas até conectividade perfeita entre estádios e zonas de fãs.

As soluções FTTR da ZTE estendem a conectividade óptica ultra-gigabit para hotéis e lojas de varejo, melhorando a eficiência operacional e a experiência do usuário. Câmeras e sistemas de monitoramento com tecnologia de IA melhoram ainda mais a segurança e a qualidade do serviço.

Para grandes locais, a solução AI-Optical Stadium oferece redes FTTR-B de 10 Gbps totalmente ópticas, reduzindo significativamente o tempo de provisionamento do serviço e aumentando a largura de banda.

A solução AI All-Scenario Live Broadcast, baseada na Cloud Premium Video Platform e na arquitetura de nuvem híbrida, oferece suporte à reprodução ultra-HD 4K/8K, continuidade entre dispositivos e operações aprimoradas por IA, redefinindo a experiência de visualização.

Durante a conferência, a ZTE e seus parceiros reforçaram seu compromisso com a construção colaborativa de inteligência digital em toda a América Latina.

