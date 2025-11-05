Cúpula Global da Juventude de Tsinghua sobre o futuro com emissões líquidas zero reforça a liderança dos jovens na governança climática

PEQUIM, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Quinta Cúpula Global da Juventude sobre o futuro com emissões líquidas zero, organizada pela Global Alliance of Universities on Climate (GAUC), foi realizada na Universidade de Tsinghua em 31 de outubro. A cúpula reuniu jovens líderes, acadêmicos e profissionais de todo o mundo para trocar ideias sobre governança climática, soluções inovadoras e contribuições da juventude para a ação climática global antes da COP30 em Belém, Brasil.

No discurso de abertura, o professor Shi Zongkai, vice-presidente do Conselho Universitário da Universidade de Tsinghua, destacou o papel crucial dos jovens na ação climática. Ele reafirmou o compromisso de Tsinghua em promover parcerias globais e aumentar a contribuição do ensino superior para a governança climática.

Em um discurso transmitido por vídeo, Laurence Tubiana, presidente e CEO da European Climate Foundation e enviada especial da COP30 para a Europa, falou sobre a importância permanente do Acordo de Paris e elogiou os jovens por liderarem a transição para um futuro com emissões líquidas zero.

O Prof. Peter Hennicke, ex-diretor do Instituto Wuppertal, fez um discurso de abertura e explorou as vias sistêmicas para as emissões líquidas zero, a economia circular e o bem-estar. Ele incentivou os jovens a aprenderem com as melhores práticas globais e a agirem com otimismo.

Alice Ho, diretora para a juventude da GAUC, apresentou a campanha "Climate x" da Aliança, que envolveu jovens de 79 países e influenciou mais de cinco milhões de pessoas. Ela também falou sobre a iniciativa Semana Global da Juventude pelo Clima, que desde 2022 já realizou mais de 100 eventos em mais de 20 países, apresentando ações inovadoras lideradas por jovens nas áreas da educação, energia limpa, moda, saúde e resposta a catástrofes.

A cúpula promoveu "Conversas sobre o Clima com os Jovens" e diálogos intergeracionais. Os jovens delegados contaram suas experiências na COP29 e em outras iniciativas, enquanto especialistas de indústrias como BMW, Airbus e EcoVoyage compartilharam ideias sobre práticas comerciais sustentáveis, economia circular e desenvolvimento dos jovens. Os participantes destacaram a importância de tomar a iniciativa de agir, promover a colaboração e desenvolver habilidades essenciais para enfrentar os desafios climáticos.

Os painéis de discussão enfocaram a transição ecológica, a capacitação dos jovens e estratégias práticas para a sustentabilidade. Acadêmicos e profissionais enfatizaram a cooperação internacional, a conscientização política e a integração do conhecimento acadêmico com as ações no mundo real para gerar um impacto relevante.

No encerramento da cúpula, os palestrantes convidaram os participantes a colocar em prática as ideias discutidas, levar adiante as lições aprendidas e liderar pelo exemplo na promoção de um futuro sustentável e com emissões líquidas zero.

FONTE Tsinghua University