Le Sommet mondial de la jeunesse sur l'avenir sans émissions de Tsinghua met en lumière le leadership des jeunes en matière de gouvernance climatique

PÉKIN, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le cinquième Sommet mondial de la jeunesse sur l'avenir sans émissions, organisé par l'Alliance mondiale des universités sur le climat (GAUC), s'est déroulé à l'Université Tsinghua le 31 octobre. Le sommet a rassemblé des jeunes leaders, des universitaires et des professionnels du monde entier pour échanger des points de vue sur la gouvernance climatique, les solutions innovantes et les contributions des jeunes à l'action climatique mondiale, en amont de la COP30 à Belém, au Brésil.

Le professeur Shi Zongkai, vice-président du conseil universitaire de l'université de Tsinghua, a prononcé un discours de bienvenue, en insistant sur le rôle crucial de la jeunesse dans l'action climatique. Il a réaffirmé l'engagement de Tsinghua à favoriser les partenariats mondiaux et à renforcer la contribution de l'enseignement supérieur à la gouvernance climatique.

Dans un discours vidéo, Mme Laurence Tubiana, présidente-directrice générale de la Fondation européenne pour le climat et envoyée spéciale de la COP30 pour l'Europe, a évoqué l'importance durable de l'Accord de Paris et a félicité les jeunes d'être les moteurs de la transition vers un avenir net zéro.

Le professeur Peter Hennicke, ancien directeur de l'Institut Wuppertal, a prononcé un discours d'ouverture et a décrit les voies systémiques vers des émissions nettes nulles, l'économie circulaire et le bien-être. Il a appelé les jeunes à s'inspirer des meilleures pratiques mondiales et à agir avec optimisme.

Alice Ho, responsable de la jeunesse du GAUC, a présenté la campagne « Climate x » de l'Alliance, qui a mobilisé des jeunes dans 79 pays et touché cinq millions de personnes. de l'Alliance. Elle a également souligné l'initiative de la Semaine du climat de la jeunesse mondiale qui, depuis 2022, a organisé plus de 100 événements dans plus de 20 pays, présentant des actions innovantes menées par des jeunes dans les domaines de l'éducation, de l'énergie propre, de la mode, de la santé et de la réponse aux catastrophes.

Le sommet a donné lieu à des « discussions des jeunes sur le climat » et à des dialogues intergénérationnels. Les jeunes délégués ont partagé leurs expériences de la COP29 et d'autres initiatives, tandis que les experts industriels de BMW, Airbus et EcoVoyage ont présenté des idées concrètes sur les pratiques commerciales durables, l'économie circulaire et l'autonomisation des jeunes. Les participants ont souligné l'importance de prendre des initiatives, d'encourager la collaboration et de développer des compétences essentielles pour relever les défis climatiques.

Les débats ont porté sur la transition écologique, l'autonomisation des jeunes et les stratégies pratiques en matière de durabilité. Les universitaires et les praticiens ont insisté sur la coopération internationale, la sensibilisation aux politiques et l'intégration des connaissances universitaires dans des actions concrètes afin d'engendrer un impact significatif.

Pour conclure le sommet, les intervenants ont appelé les participants à traduire les idées en actions, à mettre à profit les enseignements tirés et à montrer l'exemple pour faire progresser un avenir durable et sans émissions nettes de gaz à effet de serre.