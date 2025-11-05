- La Cumbre Mundial de la Juventud de Tsinghua sobre un Futuro Cero Neto destaca el liderazgo juvenil en la gobernanza climática

PEKÍN, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Quinta Cumbre Mundial de la Juventud sobre un Futuro Cero Emisiones Netas, organizada por la Alianza Mundial de Universidades sobre el Clima (GAUC), tuvo lugar en la Universidad de Tsinghua el 31 de octubre. La cumbre reunió a jóvenes líderes, académicos y profesionales de todo el mundo para intercambiar ideas sobre la gobernanza climática, soluciones innovadoras y las contribuciones de la juventud a la acción climática mundial antes de la COP30 en Belém, Brasil.

El profesor Shi Zongkai, vicepresidente del Consejo Universitario de la Universidad de Tsinghua, pronunció las palabras de bienvenida y destacó el papel crucial de la juventud en la acción climática. Reafirmó el compromiso de Tsinghua de fomentar las alianzas globales y fortalecer la contribución de la educación superior a la gobernanza climática.

En un mensaje en vídeo, Laurence Tubiana, presidenta y consejera delegada de la Fundación Europea del Clima y enviada especial para Europa en la COP30, reflexionó sobre la importancia perdurable del Acuerdo de París y elogió a los jóvenes por impulsar la transición hacia un futuro con cero emisiones netas.

El profesor Peter Hennicke, exdirector del Instituto Wuppertal, pronunció un discurso de apertura en el que exploró vías sistémicas hacia las cero emisiones netas, la economía circular y el bienestar. Exhortó a los jóvenes a aprender de las mejores prácticas mundiales y a actuar con optimismo.

Alice Ho, directora de Juventud de GAUC, presentó la campaña "Climate x" de la Alianza, que ha involucrado a jóvenes en 79 países y ha impactado a más de cinco millones de personas. También destacó la iniciativa Semana Mundial de la Juventud por el Clima, que desde 2022 ha organizado más de 100 eventos en más de 20 países, mostrando acciones innovadoras lideradas por jóvenes en educación, energías limpias, moda, salud y respuesta ante desastres.

La cumbre incluyó "Charlas sobre el Clima para Jóvenes" y diálogos intergeneracionales. Jóvenes delegados compartieron experiencias de la COP29 y otras iniciativas, mientras que expertos de la industria como BMW, Airbus y EcoVoyage compartieron perspectivas prácticas sobre prácticas empresariales sostenibles, economía circular y empoderamiento juvenil. Los participantes destacaron la importancia de tomar la iniciativa, fomentar la colaboración y desarrollar habilidades clave para abordar los desafíos climáticos.

Los paneles de debate se centraron en la transición ecológica, el empoderamiento de la juventud y las estrategias prácticas para la sostenibilidad. Académicos y profesionales destacaron la cooperación internacional, la sensibilización sobre las políticas públicas y la integración del conocimiento académico con la acción en el mundo real para lograr un impacto significativo.

Para concluir la cumbre, los ponentes instaron a los participantes a traducir las ideas en acciones concretas, a aprovechar las lecciones aprendidas y a liderar con el ejemplo en el avance hacia un futuro sostenible y con cero emisiones netas.