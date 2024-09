Cúpula Global de IA pede ação global para garantir que a inovação em IA seja para o "Bem da Humanidade"

RIADE, Arábia Saudita, 15 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Cúpula Global de IA (GAIN) em Riade terminou em alta, depois de receber mais de 30.000 participantes de todo o mundo ao longo de três dias. A transmissão ao vivo da cúpula, organizada pela Saudi Data and AI Authority (SDAIA), recebeu 3,7 milhões de visualizações.

Global AI Summit Calls for Global Action to Guarantee AI Innovation is for the “Good of Humanity”

Com base no sucesso das edições anteriores, a GAIN 2024 contou com mais de 450 palestrantes de 100 países, participando de 150 sessões. Ela também testemunhou mais de 25 lançamentos e anúncios, e facilitou a assinatura de mais de 80 acordos e Memorandos de Entendimento (MoUs).

A cúpula cresceu exponencialmente desde a sua criação em 2020. Sua crescente proeminência reflete o papel do Reino da Arábia Saudita no avanço das capacidades de IA, uma vez que se posiciona como líder global neste espaço.

O principal resultado da cúpula foi a necessidade de governos e formuladores de políticas tomarem medidas globais para garantir que a tecnologia de IA evolua para o bem da humanidade. Uma estrutura ética e uma governança robusta são essenciais para a evolução responsável.

Para apoiar o avanço da ética e governança da IA, a SDAIA anunciou a Carta de Riade de Inteligência Artificial para o Mundo Islâmico em colaboração com a Organização do Mundo Islâmico de Educação, Ciência e Cultura (ICESCO). Isso promove uma IA ética baseada em valores e princípios islâmicos, bem como no desenvolvimento sustentável por meio da cooperação internacional.

A SDAIA desempenhou um papel fundamental na criação de colaborações importantes para fortalecer as soluções locais e regionais de IA, assinando memorandos de entendimento com a Microsoft Arabia para desenvolver modelos de idioma árabe, a IBM para um Centro de Excelência em Tecnologias Generativas de IA e a NVIDIA para dimensionar a infraestrutura de IA em todo o Reino.

A cúpula também registrou diversos avanços significativos. Juntamente com a inauguração do ALLaM, o Modelo de Língua Árabe mais avançado do mundo, outras iniciativas diversas, como a Comunidade Global de IA, a Plataforma THAKAI e diretrizes para lidar com a tecnologia deepfake.

Além disso, o lançamento do Centro de Excelência em IA Generativa pela Organização de Cooperação Digital (DCO), o acordo para abrir um Centro Internacional de Pesquisa e Ética em IA (ICAIRE) como um Centro de Categoria 2 da UNESCO, ressaltou ainda mais o impacto da GAIN 2024.

A cúpula em si forneceu a plataforma para empresas de todo o mundo mostrarem as mais recentes tecnologias e inovações de IA, incluindo avatares gerados por IA, obras de arte geradas por IA e até mesmo funcionários de bar robóticos servindo bebidas.

A cúpula terminou com um discurso inspirador do Diretor do Centro Nacional de Informação da Arábia Saudita, Sua Excelência o Dr. Esam Alwagait, no qual agradeceu aos participantes:

"Suas perspectivas sinceras não apenas nos inspiraram com a visão do que está por vir, mas também nos conscientizaram sobre as realidades que devemos enfrentar. Juntos, não apenas imaginamos o futuro da IA, mas também o tornamos real, abordando os desafios e identificando os facilitadores necessários para realmente liberar seu potencial."

Ele acrescentou:

"Tem sido incrivelmente inspirador ver o mundo se reunir aqui em Riade, unidos pelo ímpeto de fazer a IA funcionar para todos. O compromisso com a ação colaborativa tem sido evidente ao longo da cúpula."

O sucesso da GAIN 2024 garante que a infraestrutura de IA do Reino será significativamente fortalecida e consolidou a posição da Arábia Saudita no centro da IA global.

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2505796/SDAIA.jpg

FONTE The Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)