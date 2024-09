Le sommet mondial sur l'IA appelle à une action mondiale pour garantir que l'innovation dans le domaine de l'IA se fasse au service de l'humanité

RIYAD, Arabie saoudite, 15 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le sommet mondial sur l'IA (GAIN) à Riyad s'est terminé en beauté, après que le sommet ait accueilli plus de 30 000 délégués du monde entier pendant trois jours. La diffusion en direct du sommet, organisé par l'Autorité saoudienne des données et de l'IA (SDAIA), a été visionnée 3,7 millions de fois.

Global AI Summit Calls for Global Action to Guarantee AI Innovation is for the “Good of Humanity”

S'appuyant sur le succès des éditions précédentes, le GAIN 2024 a accueilli plus de 450 intervenants de 100 pays, participant à 150 sessions. Il a également été le théâtre de plus de 25 lancements et annonces, et a permis la signature de plus de 80 accords et protocoles d'accord.

Le sommet connaît une croissance exponentielle depuis sa création en 2020. Son importance croissante reflète le rôle du Royaume d'Arabie saoudite dans l'avancement des capacités d'IA, alors qu'il se positionne en tant que leader mondial dans ce domaine.

Le principal résultat du sommet a été la nécessité pour les gouvernements et les décideurs politiques de prendre des mesures au niveau mondial afin de garantir que la technologie de l'IA évolue pour le bien de l'humanité. Un cadre éthique et une gouvernance solide sont au cœur d'une évolution responsable.

Pour soutenir l'avancement de l'éthique et de la gouvernance de l'IA, la SDAIA a annoncé la Charte de Riyad sur l'intelligence artificielle pour le monde islamique, en collaboration avec l'Organisation islamique mondiale pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO). Il s'agit de promouvoir une intelligence artificielle éthique fondée sur les valeurs et les principes islamiques, ainsi que le développement durable par le biais de la coopération internationale.

La SDAIA a joué un rôle central dans la mise en place de collaborations clés pour renforcer les solutions d'IA locales et régionales, en signant des protocoles d'accord avec Microsoft Arabia pour développer des modèles de langue arabe, IBM pour un centre d'excellence dans les technologies d'IA générative, et NVIDIA pour mettre à l'échelle l'infrastructure d'IA à travers le Royaume.

Le sommet a également marqué plusieurs étapes importantes. Outre la présentation d'ALLaM, le modèle de langue arabe le plus avancé au monde, d'autres initiatives diverses telles que la Communauté mondiale de l'IA, la plateforme THAKAI et les lignes directrices relatives à la technologie deepfake ont été présentées.

En outre, le lancement du Centre d'excellence en IA générative par l'Organisation de coopération numérique (DCO), l'accord pour ouvrir un Centre international pour la recherche et l'éthique de l'IA (ICAIRE) en tant que centre de catégorie 2 de l'UNESCO, ont encore souligné l'impact du GAIN 2024.

Le sommet lui-même a permis à des entreprises du monde entier de présenter les dernières technologies et innovations en matière d'IA, notamment des avatars générés par l'IA, des œuvres d'art générées par l'IA et même du personnel de bar robotisé servant des boissons.

Le sommet s'est clôturé par un discours inspirant du directeur du centre national d'information d'Arabie saoudite, Son Excellence Esam Alwagait, qui a remercié les participants :

« Vos perspectives authentiques nous ont non seulement inspirés par la vision de ce qui nous attend, mais elles nous ont aussi ancrés dans les réalités auxquelles nous devons faire face. Ensemble, nous avons non seulement imaginé l'avenir de l'IA, mais nous l'avons aussi concrétisé en relevant les défis et en identifiant les catalyseurs nécessaires pour concrétiser son plein potentiel ».

Et d'ajouter :

« Il a été passionnant de voir le monde se rassembler ici à Riyad, uni par la volonté de mettre l'IA au service de tous. L'engagement en faveur d'une action concertée a été évident tout au long du sommet. »

Le succès du GAIN 2024 garantit que l'infrastructure d'IA du Royaume sera considérablement renforcée et a ancré l'Arabie saoudite au centre de la scène mondiale de l'IA.

