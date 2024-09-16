全球 AI 峰會呼籲全球採取行動，確保 AI 創新「造福人類」

自 2020 年創辦以來，峰會規模呈指數級增長。峰會影響力日益增長，彰顯沙特阿拉伯在提升 AI 能力方面的領導地位，使其成為全球 AI 領域的佼佼者。

峰會達成關鍵共識：政府和決策者需採取全球行動，確保 AI 技術造福人類。道德框架和強有力的治理是 AI 負責任發展的核心。

為支援 AI 倫理和治理的進步，SDAIA 與伊斯蘭世界教育、科學及文化組織 (ICESCO) 合作發布《伊斯蘭世界人工智能利雅德憲章》，促進以伊斯蘭價值觀和原則為基礎的道德 AI，並透過國際合作實現可持續發展。

SDAIA 在促進關鍵合作、加強本地和區域 AI 解決方案方面發揮了關鍵作用，與 Microsoft Arabia 簽署了開發阿拉伯語言模型的合作備忘錄，與 IBM 簽署了共建生成式 AI 技術卓越中心的合作備忘錄，與 NVIDIA 簽署了在全國範圍內擴展 AI 基礎設施的合作備忘錄。

此外，峰會還達成了幾項重要里程碑。除了推出全球最先進的阿拉伯語言模型 ALLaM，還發起了其他多項倡議，如全球 AI 社區、THAKAI 平台以及應對 deepfake 技術的指導方針。

此外，數碼合作組織 (DCO) 啟動生成式 AI 卓越中心，以及同意開設國際 AI 研究與倫理中心 (ICAIRE) 作為聯合國教科文組織二類中心，進一步彰顯了 GAIN 2024 的影響力。

峰會本身也為全球企業提供了一個展示最新 AI 技術和創新的平台，包括 AI 生成的虛擬化身、AI 生成的藝術品，甚至還有機械人酒吧員工提供飲料。

峰會在沙特阿拉伯國家資訊中心主任 Esam Alwagait 博士的鼓舞人心的演講中圓滿落幕。他感謝參與者說：

「你們坦誠的觀點不僅激勵我們展望未來，也讓我們腳踏實地地面對現實。我們不僅共同想像了 AI 的未來，還透過應對挑戰和確定真正釋放其潛力所需的推動因素，使之成為現實。」

他還補充道：

「看到世界齊聚利雅德，共同努力讓 AI 為每個人服務，這令人無比振奮。在整個峰會期間，合作行動的承諾顯而易見。」

GAIN 2024 的成功舉辦，確保了沙特阿拉伯的 AI 基礎設施將得到顯著加強，並鞏固了其在全球 AI 領域的中心地位。

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SOURCE The Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)