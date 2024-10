DAHON e RoyalBaby anunciam uma nova parceria estratégica

PEQUIM, 9 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A DAHON, líder global em bicicletas dobráveis, e a RoyalBaby, líder global em bicicletas infantis, anunciaram uma parceria estratégica durante uma coletiva de imprensa no Shangri-La Hotel em Pequim, China, em 9 de agosto de 2024.

Essa forte aliança entre a DAHON e a RoyalBaby representa uma importante conquista para o mercado de bicicletas da China. A DAHON é uma marca de bicicletas dobráveis mundialmente conhecida que também está na vanguarda da inovação científica na fabricação de quadros e componentes de bicicletas, enquanto a RoyalBaby é líder global em bicicletas infantis com grande foco em P&D e fabricação de produtos de alta qualidade. Além de injetar uma nova vitalidade no mercado de bicicletas infantis, a sinergia entre as duas marcas globais e seus pontos fortes complementares também promoverá a qualidade e o desenvolvimento saudável do setor de bicicletas na China.

"Como a DAHON e a RoyalBaby acumulam muito conhecimento e apresentam um desempenho excepcional em seus respectivos campos, essa cooperação estratégica certamente estabelecerá uma nova referência para o setor. Espero sinceramente que essa cooperação possa levar mais empresas a explorar seus limites de inovação e promover conjuntamente o desenvolvimento sustentável e saudável do setor de brinquedos e produtos para bebês da China", disse a Sra. Liang Mei, presidente da China Toy and Juvenile Products Association, em seu discurso de abertura.

A Sra. Zheng Xiaoling, Diretora da Associação de Bicicletas da China, disse que a parceria era uma incorporação prática dos conceitos de "compartilhamento, benefícios para todos e desenvolvimento conjunto". Acredita-se que, por meio de uma cooperação estreita, a DAHON e a RoyalBaby levarão todo o setor de bicicletas a seguir em uma direção mais inteligente, personalizada e ecológica.

O Dr. David Hon, fundador da DAHON, fez uma palestra sobre o tema "Impulsionando o desenvolvimento industrial de alta qualidade por meio da economia compartilhada". Ele destacou que a DAHON sempre teve o compromisso de desenvolver soluções de transporte leves e ecológicas. Até agora, a empresa registrou mais de 500 patentes relacionadas a bicicletas, que foram além da adoção pelos próprios produtos da DAHON e foram compartilhadas com outros fabricantes por meio da iniciativa global "Sharing 360". A parceria com a RoyalBaby foi fundamental para essa iniciativa e representou um avanço significativo para o mercado de bicicletas da China.

O Sr. Tong Lixin, presidente da RoyalBaby, falou sobre a dedicação da RoyalBaby ao setor de bicicletas infantis, priorizando a pesquisa e a inovação independentes para oferecer produtos seguros e práticos para crianças do mundo inteiro. Ele manifestou confiança de que a colaboração com a DAHON promoveria a elevação tecnológica, a inovação de produtos e a influência no mercado global das duas marcas.

Durante o evento, o Dr. David Hon e o Sr. Tong Lixin apresentaram cinco bicicletas infantis com suas marcas combinadas. O diretor de marca da RoyalBaby, Sr. Liu Chang, apresentou os novos modelos com designs, processos de fabricação, recursos de segurança e experiências de condução atualizados. São novas opções para o mercado de bicicletas infantis e entregam aos usuários uma solução completa.

A criação de bicicletas infantis com marcas combinadas é apenas o começo da parceria estratégica. O Sr. Xu Hongchen, gerente de vendas domésticas da DAHON, discutiu as tendências futuras do mercado e enfatizou que a DAHON e a RoyalBaby continuarão trabalhando juntas em áreas como inovação tecnológica, marketing de canal e promoção de serviços, criando experiências de consumo mais avançadas e diversificadas e apoiando a tendência de mobilidade urbana ecológica.

A parceria contemplará uma ampla gama de bicicletas, desde as de rodas grandes (bicicletas de estrada e de montanha da DAHON) até as de rodas médias e pequenas (bicicletas dobráveis da DAHON com menos de 20 polegadas) e modelos de rodas pequenas.

No futuro, a DAHON e a RoyalBaby planejam uma colaboração ainda maior em marketing conjunto e parcerias entre setores, construindo a imagem de suas marcas e promovendo os valores de saúde e sustentabilidade ambiental, impulsionando o rápido desenvolvimento do setor de bicicletas.

