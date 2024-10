DAHON et RoyalBaby dévoilent un nouveau partenariat stratégique

PÉKIN, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- DAHON, leader mondial des vélos pliants, et RoyalBaby, leader mondial des vélos pour enfants, ont annoncé un partenariat stratégique lors d'une conférence de presse à l'hôtel Shangri-La de Pékin, en Chine, le 9 août 2024.

Cette alliance solide entre DAHON et RoyalBaby marque une étape importante pour le marché chinois du vélo. DAHON est une marque de vélos pliants de renommée mondiale qui est également à la pointe de l'innovation scientifique en matière de cadres et de composants de bicyclettes, tandis que RoyalBaby est un leader mondial dans le domaine des vélos pour enfants qui met l'accent sur la recherche et le développement ainsi que sur la fabrication de produits de haute qualité. La synergie entre les deux marques mondiales et leurs atouts complémentaires permettront non seulement d'insuffler une nouvelle vitalité au marché des vélos pour enfants, mais aussi de promouvoir la qualité et le développement sain de l'industrie du vélo en Chine.

« DAHON et RoyalBaby ont accumulé un savoir-faire et des performances uniques dans leurs domaines respectifs et cette coopération stratégique représente un tournant décisif pour l'industrie. J'espère sincèrement que cette coopération incitera davantage d'entreprises à explorer activement les frontières de l'innovation et à promouvoir conjointement le développement durable et sain de l'industrie chinoise des jouets et des produits pour bébés », a déclaré Mme Liang Mei, présidente de l'Association chinoise des jouets et des produits de puériculture, lors de son discours d'ouverture.

Mme Zheng Xiaoling, directrice de l'Association chinoise du vélo, a déclaré que ce partenariat était la concrétisation des concepts de « partage, gagnant-gagnant et codéveloppement ». Grâce à une coopération approfondie, DAHON et RoyalBaby devraient permettre à l'ensemble de l'industrie du vélo de s'orienter vers des solutions plus intelligentes, plus personnalisées et plus écologiques.

David Hon, fondateur de DAHON, a prononcé une allocution intitulée « Favoriser le développement d'une industrie de haute qualité grâce à l'économie partagée ». Il a noté que DAHON s'était toujours engagé à développer des solutions de transport légères et écologiques. Jusqu'à présent, la société a obtenu plus de 500 brevets concernant les vélos, qui sont allés au-delà de l'adoption des propres produits de DAHON pour être partagés avec d'autres fabricants dans le cadre de l'initiative mondiale « Sharing 360 ». Le partenariat avec RoyalBaby a constitué une étape cruciale dans cette initiative et a marqué un progrès significatif pour le marché chinois de la bicyclette.

M. Tong Lixin, président de RoyalBaby, a parlé de l'engagement de RoyalBaby dans le secteur des vélos pour enfants, en mettant l'accent sur la recherche indépendante et l'innovation afin de fournir des produits sûrs et pratiques aux enfants du monde entier. Il s'est dit convaincu que la collaboration avec DAHON permettrait aux deux marques de progresser en matière de technologie, d'innovation de produits et d'influence sur le marché mondial.

David Hon et M. Tong Lixin ont dévoilé conjointement cinq vélos pour enfants portant leur marque. Le directeur de la marque RoyalBaby, M. Liu Chang, a présenté les nouveaux modèles dont la conception, les processus de fabrication, les caractéristiques de sécurité et les expériences de conduite ont été améliorés. Ils offrent de nouveaux choix sur le marché des bicyclettes pour enfants et proposent aux utilisateurs une solution unique.

La création de bicyclettes pour enfants co-marquées n'est que le début de ce partenariat stratégique. M. Xu Hongchen, directeur des ventes nationales de DAHON, a évoqué les tendances futures du marché et a souligné que DAHON et RoyalBaby poursuivront leur collaboration dans des domaines tels que l'innovation technologique, les circuits de commercialisation et la promotion des services, afin de créer des expériences plus riches et plus diversifiées pour les consommateurs et de soutenir la tendance à la mobilité urbaine verte.

Le partenariat couvrira une gamme complète de vélos, des vélos à grandes roues (vélos de route et de montagne DAHON) aux vélos à roues moyennes ou petites (vélos pliants DAHON de moins de 20 pouces), en passant par les modèles à petites roues.

À l'avenir, DAHON et RoyalBaby prévoient de poursuivre leur collaboration par le biais d'une commercialisation commune et de partenariats intersectoriels, en renforçant leur image de marque et en promouvant les valeurs de la santé et de la durabilité environnementale, ce qui favorisera le développement rapide du secteur des bicyclettes.

