DAR GLOBAL ANUNCIA TERCEIRA COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO TRUMP PARA LANÇAR A ICÔNICA TRUMP TOWER DUBAI EM 2025

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 18 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Dar Global, desenvolvedora imobiliária internacional de luxo, anunciou uma colaboração de prestígio com a The Trump Organization para estabelecer a icônica Trump Tower Dubai. Este empreendimento extraordinário, situado em uma localização privilegiada em Dubai, deve estabelecer novos padrões em hospitalidade de luxo e vida residencial na região. Tanto a localização quanto o design serão revelados no final de 2024.

A Trump Tower Dubai, um farol de elegância e sofisticação, promete cativar e emocionar com suas ofertas incomparáveis. O empreendimento incluirá o renomado Trump Hotel e unidades residenciais de marca, cada uma apresentando comodidades de última geração e serviços de classe mundial. Com o seu estilo distinto e opulência, proporciona aos residentes e hóspedes uma experiência de estilo de vida extraordinária. Este projeto histórico está prestes a se tornar um dos endereços mais cobiçados de Dubai.

Eric Trump, vice-presidente executivo da The Trump Organization, disse: "Estamos orgulhosos de expandir ainda mais nossa presença na região através do lançamento de nossa icônica Trump Tower Dubai, em colaboração com o desenvolvedor de luxo de classe mundial Dar Global. A Trump Tower Dubai exemplifica nosso compromisso com a excelência e o luxo, e estamos ansiosos para dar vida à nossa visão em uma das cidades mais dinâmicas do mundo."

Ziad El Chaär , CEO da Där Globäl, disse : " O grande lançamento da Trump Tower Dubai é uma adição extraordinária ao mercado de luxo de Dubai e ao renomado portfólio de hospitalidade e residências da Dar Global. Este projeto de luxo único irá melhorar o nosso histórico de criação de propriedades de referência personalizadas na região e contribuir para elevar o horizonte do Dubai, ao mesmo tempo que destaca a reputação da cidade como um farol mundial de excelência e sofisticação. A Trump Tower Dubai será um projeto icónico que irá redefinir a vida de luxo no Dubai, ao mesmo tempo que atrai um público global."

Isenção de responsabilidade: a Trump Tower Dubai não é de propriedade, desenvolvida ou vendida pela The Trump Organization ou por qualquer um de seus diretores ou afiliados atuais ou antigos. A Dar Al Arkan Properties LLC, a incorporadora da propriedade, usa o nome "Trump" e marca sob licença, cuja licença pode ser rescindida ou revogada de acordo com seus termos.

