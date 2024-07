DAR GLOBAL KÜNDIGT DRITTE ZUSAMMENARBEIT MIT DER TRUMP ORGANISATION AN, UM DEN KULTIGEN TRUMP TOWER DUBAI IM JAHR 2025 ZU ERRICHTEN

DUBAI, VAE, 18. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, der internationale Entwickler von Luxusimmobilien, hat eine prestigeträchtige Zusammenarbeit mit der Trump Organization angekündigt, um den kultigen Trump Tower Dubai zu errichten. Dieses außergewöhnliche Projekt in bester Lage in Dubai wird neue Maßstäbe im Bereich der Luxusgastronomie und des Wohnens in der Region setzen. Sowohl der Standort als auch das Design werden gegen Ende 2024 enthüllt.

Der Trump Tower Dubai, ein Leuchtturm der Eleganz und Raffinesse, verspricht mit seinem unvergleichlichen Angebot zu fesseln und zu begeistern. Das Projekt wird das renommierte Trump-Hotel und Markenwohnungen umfassen, die jeweils mit modernsten Annehmlichkeiten und erstklassigen Dienstleistungen aufwarten. Mit seinem unverwechselbaren Stil und seiner Opulenz bietet es Bewohnern und Gästen ein außergewöhnliches Lifestyle-Erlebnis. Dieses wegweisende Projekt ist auf dem besten Weg, eine der begehrtesten Adressen in Dubai zu werden.

Eric Trump, Executive Vice President, The Trump Organization, sagte: "Wir sind stolz darauf, unsere Präsenz in der Region weiter auszubauen, indem wir unseren ikonischen Trump Tower Dubai in Zusammenarbeit mit dem Weltklasse-Luxusentwickler Dar Global eröffnen. Der Trump Tower Dubai ist ein Beispiel für unser Engagement für Exzellenz und Luxus, und wir freuen uns darauf, unsere Vision in einer der dynamischsten Städte der Welt zum Leben zu erwecken".

Ziad El Chaar, Chief Executive Officer von Dar Global, ͏sagte: "Die feierliche Eröffnung des Trump Tower Dubai ist eine außergewöhnliche Ergänzung des Luxusmarktes in Dubai und des renommierten Hotel- und Wohnportfolios von Dar Global. Dieses einzigartige Luxusprojekt wird unsere Erfolgsbilanz bei der Schaffung von maßgeschneiderten Landmark-Immobilien in der Region ausbauen und dazu beitragen, Dubais Skyline aufzuwerten und gleichzeitig den Ruf der Stadt als weltweites Leuchtfeuer für Exzellenz und Raffinesse zu unterstreichen. Der Trump Tower Dubai wird ein ikonisches Projekt sein, das das Luxusleben in Dubai neu definieren und gleichzeitig ein globales Publikum anziehen wird."

Haftungsausschluss: Der Trump Tower Dubai ist nicht im Besitz, entwickelt oder verkauft von der Trump Organization oder einem ihrer derzeitigen oder früheren Auftraggeber oder verbundenen Unternehmen. Dar Al Arkan Properties LLC, der Bauträger der Immobilie, verwendet den Namen und die Marke "Trump" unter Lizenz, wobei die Lizenz gemäß den Lizenzbedingungen beendet oder widerrufen werden kann.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2464313/Dar_Global.jpg