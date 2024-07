DAR GLOBAL ANNONCE SA TROISIÈME COLLABORATION AVEC L'ORGANISATION TRUMP POUR LANCER L'EMBLÉMATIQUE TRUMP TOWER DUBAI EN 2025

DUBAI, EAU, 18 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, le promoteur immobilier international de luxe, a annoncé une collaboration prestigieuse avec The Trump Organization pour établir l'emblématique Trump Tower Dubai. Ce projet extraordinaire, situé dans un endroit privilégié de Dubaï, devrait établir de nouvelles normes en matière d'hôtellerie de luxe et d'habitat résidentiel dans la région. L'emplacement et le design seront dévoilés vers la fin de l'année 2024.

DAR GLOBAL ANNOUNCES THIRD COLLABORATION WITH TRUMP ORGANIZATION TO LAUNCH ICONIC TRUMP TOWER DUBAI IN 2025

La Trump Tower Dubai, symbole d'élégance et de sophistication, promet de captiver et d'enthousiasmer avec ses offres inégalées. Le projet comprendra le célèbre hôtel Trump et des unités résidentielles de marque, chacune dotée d'équipements de pointe et de services de classe mondiale. Avec son style distinctif et son opulence, il offre aux résidents et aux invités une expérience de vie extraordinaire. Ce projet emblématique est en passe de devenir l'une des adresses les plus convoitées de Dubaï.

Eric Trump, vice-président exécutif de la Trump Organization, a déclaré : "Nous sommes fiers d'étendre notre présence dans la région en lançant notre emblématique Trump Tower Dubai en collaboration avec le promoteur de luxe de classe mondiale Dar Global. La Trump Tower Dubai illustre notre engagement en faveur de l'excellence et du luxe, et nous sommes impatients de donner vie à notre vision dans l'une des villes les plus dynamiques du monde."

Ziad El Chaar, directeur général de Dar Global, a déclaré : "Le lancement en grande pompe de la Trump Tower Dubai est un ajout extraordinaire au marché du luxe de Dubai et au portefeuille renommé de Dar Global dans les domaines de l'hôtellerie et de l'immobilier. Ce projet de luxe unique renforcera nos antécédents en matière de création de propriétés emblématiques sur mesure dans la région et contribuera à élever la ligne d'horizon de Dubaï tout en soulignant la réputation de la ville ͏en tant que phare mondial de l'excellence et de la sophistication Trump Tower Dubai sera un projet emblématique qui ne manquera pas de redéfinir la vie de luxe à Dubaï, tout en attirant un public mondial."

Avis de non-responsabilité : La Trump Tower Dubai n'est pas détenue, développée ou vendue par la Trump Organization ou l'un de ses directeurs ou affiliés actuels ou anciens. Dar Al Arkan Properties LLC, le promoteur de la propriété ( ), utilise le nom et la marque "Trump" sous licence, laquelle peut être résiliée ou révoquée conformément à ses conditions.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2464313/Dar_Global.jpg