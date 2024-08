DAR GLOBAL NOMEIA ROTHSCHILD & CO PARA EXPLORAR NOVAS OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO NOS MERCADOS DE LONDRES E ARÁBIA SAUDITA

Aquisições e joint ventures são parte crucial dos planos de expansão em ambos os mercados

A Dar Global será auxiliada pela principal parte interessada Dar Al Arkan na facilitação de aquisições e joint ventures no mercado saudita

A Dar Global anunciou anteriormente seus planos de expansão para a Arábia Saudita, em novembro de 2023

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 21 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, incorporadora imobiliária internacional de luxo listada em Londres, tem o prazer de anunciar a nomeação da Rothschild & Co, principal consultora financeira independente global, para explorar novas oportunidades de crescimento nos mercados de Londres e da Arábia Saudita. A mudança faz parte do plano estratégico da Dar Global para ampliar sua presença nos dois mercados.

Embora o mercado de Londres continue a ser uma área de foco fundamental para a Dar Global, a empresa anunciou em novembro de 2023 a sua intenção de explorar oportunidades de expansão para a Arábia Saudita, para se beneficiar do crescente interesse internacional no Reino. A Dar Global será assistida por seu principal acionista Dar Al Arkan em Aquisições e Joint Ventures no mercado saudita. A Dar Global teve um sucesso significativo em transações semelhantes em todos os seus portfólios, em parceria com proprietários de terras, organizações governamentais e algumas das principais marcas de luxo e hospitalidade do mundo para oferecer oportunidades de investimento de alta qualidade e sob medida para clientes abastados e com mobilidade internacional.

Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, disse: "Nossas parcerias são fundamentais para o nosso sucesso e nosso compromisso profundamente enraizado de oferecer oportunidades de investimento personalizadas de alta qualidade para nossos clientes nos manterá em boa posição à medida que avançamos. Estamos ansiosos para aumentar ainda mais nossa presença no principal mercado de Londres, mesmo enquanto trabalhamos ao lado de nosso principal acionista Dar Al Arkan para consolidar nossas aquisições e joint ventures no mercado saudita. Temos o prazer de trabalhar com a equipe da Rothschild & Co no avanço de nossas ambições, à medida que reforçamos a presença de nossa marca na região."

A Dar Global espera publicar seus resultados semestrais até 30 de junho de 2024, em 26 de setembro de 2024.

