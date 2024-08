DAR GLOBAL NOMME ROTHSCHILD & CO POUR EXPLORER LES POSSIBILITES DE CROISSANCE SUR LES MARCHES DE LONDRES ET D'ARABIE SAOUDITE

Les acquisitions et les coentreprises constituent un élément essentiel des plans d'expansion sur les deux marchés.

Dar Global sera assisté par Dar Al Arkan , l'une de ses principales parties prenantes, pour faciliter les acquisitions et les coentreprises sur le marché saoudien.

Dar Global a déjà annoncé son intention de s'implanter en Arabie saoudite en novembre 2023.

DUBAI, UAE, 21 août 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, le promoteur immobilier international de luxe coté à Londres, a le plaisir d'annoncer la nomination de Rothschild & Co, le principal conseiller financier mondial indépendant, pour explorer d'autres opportunités de croissance sur les marchés de Londres et d'Arabie saoudite. Cette décision s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de Dar Global visant à étendre sa présence sur ces deux marchés.

Alors que le marché londonien reste un secteur clé pour Dar Global, la société a annoncé en novembre 2023 son intention d'explorer les possibilités d'expansion en Arabie saoudite, afin de bénéficier de l'intérêt international croissant pour le Royaume. Dar Global sera assisté par son principal actionnaire, Dar Al Arkan, dans le cadre d'acquisitions et de coentreprises sur le marché saoudien. Dar Global a déjà remporté de nombreux succès dans des transactions similaires à travers ses portefeuilles, en s'associant avec des propriétaires fonciers, des organisations gouvernementales et certaines des plus grandes marques de luxe et d'hôtellerie au monde pour offrir des opportunités d'investissement haut de gamme et sur mesure à des clients fortunés et mobiles à l'échelle internationale.

Ziad El Chaar, PDG de Dar Global, , a déclaré : "Nos partenariats sont la clé de notre succès : "Nos partenariats sont la clé de notre succès et notre engagement profond à offrir à nos clients des opportunités d'investissement haut de gamme et sur mesure nous permettra d'aller de l'avant. Nous sommes impatients de renforcer notre présence sur le marché clé de Londres, alors même que nous travaillons avec notre principal actionnaire, Dar Al Arkan, pour consolider nos acquisitions et nos coentreprises sur le marché saoudien. Nous sommes heureux de travailler avec l'équipe de Rothschild & Co à la réalisation de nos ambitions, tout en renforçant la présence de notre marque dans la région".

Dar Global prévoit de publier ses résultats semestriels jusqu'au 30 juin 2024 le 26 septembre 2024.

