DAR GLOBAL ERNENNT ROTHSCHILD & CO, UM WEITERE WACHSTUMSCHANCEN IN LONDON UND SAUDI-ARABIEN ZU ERKUNDEN

Akquisitionen und Joint Ventures sind ein wesentlicher Bestandteil der Expansionspläne in beiden Märkten

Dar Global wird von dem Hauptaktionär Dar Al Arkan bei der Erleichterung von Übernahmen und Joint Ventures auf dem saudischen Markt unterstützt

Dar Global hat bereits angekündigt, dass es im November 2023 nach Saudi-Arabien expandieren will

DUBAI, VAE, 21. August 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, der in London börsennotierte internationale Luxusimmobilienentwickler, freut sich, die Ernennung von Rothschild & Co, dem weltweit führenden unabhängigen Finanzberater, bekannt zu geben, um weitere Wachstumsmöglichkeiten auf den Märkten in London und Saudi-Arabien zu erkunden. Der Umzug ist Teil des strategischen Plans von Dar Global, seine Präsenz auf den beiden Märkten auszubauen.

Needed 5 million sqm of commercial and residential spaces, incorporating world-class facilities for an affluent lifestyle

Während der Londoner Markt für Dar Global nach wie vor ein Schwerpunkt ist, gab das Unternehmen im November 2023 seine Absicht bekannt, Expansionsmöglichkeiten in Saudi-Arabien zu prüfen, um von dem wachsenden internationalen Interesse an dem Königreich zu profitieren. Dar Global wird von seinem Hauptaktionär Dar Al Arkan bei Akquisitionen und Joint Ventures auf dem saudischen Markt unterstützt. Dar Global war bereits in der Vergangenheit bei ähnlichen Transaktionen in seinen Portfolios sehr erfolgreich und arbeitet mit Grundbesitzern, Regierungsorganisationen und einigen der weltweit führenden Luxus- und Hotelmarken zusammen, um wohlhabenden und international mobilen Kunden hochwertige, maßgeschneiderte Investitionsmöglichkeiten zu bieten.

Ziad El Chaar, CEO von Dar Global, , sagte: "Unsere Partnerschaften sind der Schlüssel zu unserem Erfolg, und unser tief verwurzeltes Engagement für die Bereitstellung hochwertiger, maßgeschneiderter Anlagemöglichkeiten für unsere Kunden wird uns auf unserem weiteren Weg zugute kommen. Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz auf dem wichtigen Londoner Markt weiter auszubauen, auch wenn wir gemeinsam mit unserem Großaktionär Dar Al Arkan an der Konsolidierung unserer Akquisitionen und Joint Ventures auf dem saudischen Markt arbeiten. Wir freuen uns, mit dem Team von Rothschild & Co zusammenzuarbeiten, um unsere Ambitionen voranzutreiben und unsere Markenpräsenz in der Region zu verstärken".

Dar Global wird seine Halbjahresergebnisse bis zum 30. Juni 2024 voraussichtlich am 26. September 2024 veröffentlichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2486696/World_Class_Facilities.jpg