DASI, LLC nomeia novo presidente à medida que continua a promover o crescimento e fortalecer a liderança no mercado de reposição da aviação

O veterano do setor, Mike Heaton, assume o comando para acelerar a inovação e melhorar ainda mais a posição de mercado da DASI, LLC

MIAMI, 13 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A DASI, LLC, principal fornecedora de soluções de inventário de aeronaves, tem a satisfação de anunciar a nomeação de Mike Heaton como presidente da empresa. Mike se junta à DASI vindo da Satair, onde foi diretor administrativo nas Américas, e supervisionou os negócios na região em quatro locais. Com a vasta experiência de liderança de Mike e o histórico comprovado de sucesso, essa nomeação faz parte dos esforços contínuos da DASI para ampliar as operações para atender às crescentes demandas do mercado.

Mike Heaton, novo presidente da DASI, LLC

Rhod Gibson, o atual presidente da DASI, LLC, fará a transição para o papel de co-CEO, mantendo seu papel vital na liderança da empresa e nas estratégias futuras de crescimento.

A DASI alcançou uma taxa de crescimento anual composta de 25% desde 2020, impulsionada pelo avanço sem precedentes em suas principais soluções de peças excedentes, aquisição contínua de parcerias de OEM e canais de distribuidores e expansão nas vendas e leasing de motores. À medida que a empresa continua a alcançar um crescimento expressivo, Mike desempenhará um papel crítico na condução da organização em direção a novos patamares de inovação, excelência operacional e satisfação do cliente. Ele será responsável por supervisionar as operações diárias, liderar as iniciativas de expansão da empresa e promover decisões estratégicas que posicionarão a DASI para o sucesso sustentável a longo prazo.

"Estamos animados em receber Mike Heaton na equipe de liderança", disse John Dziuba, co-CEO e fundador da DASI. "Sua capacidade comprovada de liderar equipes dinâmicas, otimizar o desempenho dos negócios e defender iniciativas de crescimento se alinha perfeitamente à nossa visão para o futuro. À medida que crescemos para encontrar novas oportunidades, Mike será fundamental para garantir que permaneçamos ágeis e com visão de futuro".

Mike traz mais de 30 anos de experiência internacional no setor de serviços de materiais de reposição aeroespacial. Com um histórico comprovado de cargos de liderança sênior na Airbus e, mais recentemente, na Satair, Mike possui a experiência que impulsionará o progresso e a inovação futuros da DASI, LLC. Com uma compreensão profunda dos desafios e das oportunidades no mercado de reposição, Mike está em uma posição única para liderar a DASI em sua próxima fase de crescimento.

A DASI está comprometida em fortalecer sua posição no mercado, capitalizando seu relacionamento com a sócia Marubeni Corporation e a capacidade financeira aumentada. Sob a liderança de Mike, a empresa está pronta para o sucesso contínuo.

Sobre a DASI

A DASI é o mercado à vista mais eficiente do setor. Conectando a demanda com a oferta de peças de reposição de todos os tipos de fontes em todo o mundo.

Com o aumento da pressão pelo estoque "just in time" (sob demanda), todos os usuários finais do setor precisam de uma única fonte confiável para o maior número possível de requisitos de peças. A DASI conecta novos excedentes e USM de alta qualidade e econômicos com novas peças de fábrica de seus parceiros OEM e distribuidores, dando acesso igual a todos os participantes do mercado.

Sobre a Marubeni Corporation

A Marubeni Corporation é um conglomerado global de comércio e investimento com sede em Tóquio, Japão. Fundada em 1858, a Marubeni atua em uma vasta quantidade de setores, incluindo energia, infraestrutura, transporte e agronegócio. A empresa tem um forte histórico de investimento em empresas inovadoras com alto potencial de crescimento.

