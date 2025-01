DASI, LLC ernennt neuen Präsidenten, um das Wachstum weiter voranzutreiben und die Führungsposition im Aviation Aftermarket zu stärken

Branchenveteran Mike Heaton übernimmt das Ruder, um Innovationen zu beschleunigen und die Marktposition von DASI, LLC weiter auszubauen

MIAMI, 13. Januar 2025 /PRNewswire/ -- DASI, LLC, ein führender Anbieter von Flugzeuginventarlösungen, freut sich, die Ernennung von Mike Heaton zum Präsidenten des Unternehmens bekannt zu geben. Mike kommt von Satair zur DASI, wo er als Geschäftsführer, Amerika, das Geschäft in der Region mit vier Standorten leitete. Mike bringt umfassende Führungserfahrung und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz mit. Diese Ernennung ist Teil der laufenden Bemühungen von DASI, die Geschäftstätigkeit zu erweitern, um den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Mike Heaton, New President of DASI, LLC

Rhod Gibson, der derzeitige Präsident von DASI, LLC, wird die Rolle des Co-Geschäftsführers übernehmen und seine wichtige Rolle in der Führung des Unternehmens und in den zukünftigen Wachstumsstrategien beibehalten.

DASI hat seit 2020 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 25 % erzielt, angetrieben von beispiellosen Fortschritten bei seinen Kernlösungen für überschüssige Teile, der fortgesetzten Akquisition von OEM- und Vertriebskanalpartnerschaften und der Expansion in den Bereich Motorenverkauf und Leasing. Das Unternehmen verzeichnet weiterhin ein beträchtliches Wachstum und Mike wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, das Unternehmen zu neuen Spitzenleistungen in den Bereichen Innovation, operative Exzellenz und Kundenzufriedenheit zu führen. Er wird für die Überwachung des Tagesgeschäfts verantwortlich sein, die Expansionsinitiativen des Unternehmens leiten und strategische Entscheidungen treffen, die DASI für einen nachhaltigen, langfristigen Erfolg positionieren.

„Wir freuen uns sehr, Mike Heaton im Führungsteam begrüßen zu dürfen", sagte John Dziuba, Co-Geschäftsführer und Gründer von DASI. „Seine nachgewiesene Fähigkeit, dynamische Teams zu führen, die Unternehmensleistung zu optimieren und Wachstumsinitiativen voranzutreiben, passt perfekt zu unserer Vision für die Zukunft. Mike wird entscheidend dazu beitragen, dass wir auch in Zukunft agil und zukunftsorientiert bleiben, wenn wir uns auf neue Möglichkeiten einstellen.

Mike verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung im Bereich der Materialdienstleistungen für den Luft- und Raumfahrtmarkt. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz aus leitenden Positionen bei Airbus und zuletzt bei Satair verfügt Mike über das Fachwissen, das den zukünftigen Fortschritt und die Innovation von DASI, LLC vorantreiben wird. Mit seinem tiefgreifenden Verständnis für die Herausforderungen und Möglichkeiten des Ersatzteilmarktes ist Mike in einer einzigartigen Position, um DASI durch die nächste Wachstumsphase zu führen.

DASI ist bestrebt, seine Position auf dem Markt zu stärken, indem es seine Beziehung zu ihrem Eigenkapitalpartner Marubeni Corporation und seine erhöhte Finanzierungskapazität nutzt. Unter Mikes Führung ist das Unternehmen für weiteren Erfolg gerüstet.

Informationen zu DASI

DASI ist der effizienteste Spotmarkt der Branche. Wir verbinden die Nachfrage mit dem Angebot von Ersatzteilen aller Art aus Quellen rund um den Globus.

Angesichts des zunehmenden Drucks auf „Just in Time"-Bestände benötigen alle Endverbraucher in der Industrie eine einzige zuverlässige Quelle für möglichst viele ihrer Teileanforderungen. DASI verbindet qualitativ hochwertige, kostensparende neue Überschüsse und USM mit fabrikneuen Teilen von ihren OEM- und Vertriebspartnern, um allen Marktteilnehmern den gleichen Zugang zu ermöglichen.

Informationen zu Marubeni Corporation

Die Marubeni Corporation ist ein weltweit tätiges Handels- und Investitionskonglomerat mit Hauptsitz in Tokio, Japan. Marubeni wurde 1858 gegründet und ist in einer Vielzahl von Branchen tätig, darunter Energie, Infrastruktur, Transport und Agrarwirtschaft. Das Unternehmen verfügt über eine solide Erfolgsbilanz bei Investitionen in innovative Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial.

