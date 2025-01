DASI, LLC nomme son nouveau président pour poursuivre sa croissance et renforcer son leadership sur le marché des pièces détachées aéronautiques

Mike Heaton, vétéran de l'industrie, prend la barre pour accélérer l'innovation et renforcer la position de DASI, LLC sur le marché

MIAMI, 13 janvier 2025 /PRNewswire/ -- DASI, LLC, un fournisseur de premier plan de solutions d'inventaire d'aéronefs, a le plaisir d'annoncer la nomination de Mike Heaton en tant que président de la société. Mike rejoint DASI après avoir occupé le poste de directeur général de Satair pour les Amériques, où il supervisait les activités de la région sur quatre sites. Basée sur la vaste expérience de Mike en matière de direction et ses accomplissements avérés, cette nomination s'inscrit dans le cadre des efforts continus de DASI pour développer ses activités afin de répondre aux demandes croissantes du marché.

Mike Heaton, New President of DASI, LLC

Rhod Gibson, l'actuel président de DASI, LLC, passera au poste de co-CEO, tout en conservant son rôle essentiel dans la direction de l'entreprise et les stratégies de croissance future.

DASI a atteint un taux de croissance annuel composé de 25 % depuis 2020, grâce à des progrès sans précédent dans ses principales solutions de pièces excédentaires, à la signature de partenariats avec des OEM et des distributeurs et à l'expansion dans la vente et la location de moteurs. Alors que l'entreprise continue de connaître une croissance significative, Mike jouera un rôle essentiel dans l'orientation de l'organisation vers de nouveaux sommets en matière d'innovation, d'excellence opérationnelle et de satisfaction de la clientèle. Il sera chargé de superviser les opérations quotidiennes, de diriger les initiatives d'expansion de l'entreprise et de prendre les décisions stratégiques qui permettront à DASI de connaître un succès durable à long terme.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mike Heaton dans notre équipe de direction », déclare John Dziuba, co-CEO et fondateur de DASI. « Sa capacité avérée à diriger des équipes dynamiques, à optimiser les performances de l'entreprise et à promouvoir des initiatives de croissance correspond parfaitement à notre vision de l'avenir. Au fur et à mesure que nous nous développons pour répondre à de nouvelles opportunités, Mike jouera un rôle essentiel en veillant à ce que nous restions agiles et tournés vers l'avenir ».

Mike apporte plus de 30 ans d'expérience internationale dans le secteur des services de matériaux pour le marché secondaire de l'aérospatiale. Fort d'une expérience éprouvée à des postes de direction chez Airbus et, plus récemment, chez Satair, Mike possède l'expertise qui permettra à DASI, LLC de progresser et d'innover à l'avenir. Grâce à sa connaissance approfondie des défis et des opportunités du marché des pièces détachées, Mike est particulièrement bien placé pour diriger DASI durant sa prochaine phase de croissance.

DASI s'est engagé à renforcer sa position sur le marché, en tirant parti de sa relation avec son partenaire en capital Marubeni Corporation et de sa capacité de financement accrue. Sous la direction de Mike, l'entreprise est prête à pérenniser son succès.

À propos de DASI

DASI est le marché au comptant le plus efficace du secteur. Pour cela, l'entreprise relie la demande à l'offre de pièces détachées de tous types à partir de sources situées dans le monde entier.

Avec la pression croissante pour un stock en flux tendu, tous les utilisateurs finaux de l'industrie ont besoin d'une source unique et fiable pour le plus grand nombre possible de leurs besoins en pièces détachées. DASI met en relation de nouveaux surplus et USM de haute qualité avec des pièces neuves d'usine provenant de ses partenaires OEM et distributeurs pour offrir le même accès à tous les acteurs du marché.

À propos de Marubeni Corporation

Marubeni Corporation est un conglomérat mondial de commerce et d'investissement dont le siège se trouve à Tokyo, au Japon. Fondé en 1858, Marubeni est présent dans un large éventail de secteurs, notamment l'énergie, les infrastructures, les transports et l'agroalimentaire. La société présente un solide bilan en matière d'investissement dans des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance.

