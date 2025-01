DayOne é apresentado como pioneiro global independente em data centers após o fechamento do financiamento da Série B

SINGAPURA, 1º de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- O DayOne, pioneiro global em data centers, apresentado oficialmente como um grupo independente em 1º de janeiro de 2025, inaugurando uma nova era transformadora após a conclusão bem-sucedida de seu financiamento da série B, liderado por renomadas instituições de investimento globais. Anteriormente com a designação GDS International (GDSI), o DayOne, fundado em 2022 e com sede em Singapura, conquistou um histórico comprovado de criação e expansão de mercados na Ásia-Pacífico e em outros lugares, estimulando a transformação digital e aprimorando a conectividade regional.

O nome da marca "DayOne" sintetiza o espírito empreendedor da empresa e o foco incansável nos clientes, na inovação e no crescimento. Isso representa uma mentalidade de respeitar cada dia como uma oportunidade de aproveitar novas possibilidades, criar soluções impactantes e agregar valor nos mercados em que atuamos. Inspirado em seu legado de pioneirismo em infraestrutura digital e conquista de mercados, o "DayOne" representa um compromisso voltado para o futuro de capacitar os líderes do setor com soluções de infraestrutura de última geração. Guiado pela humildade e por uma profunda reverência pelo nosso trabalho e pelos setores que atendemos, o "DayOne" se dedica a criar valor para todos - clientes, parceiros comerciais, investidores, funcionários e as comunidades que apoiamos.

No ano passado, o DayOne obteve aproximadamente US$ 1,9 bilhão por meio de suas rodadas de capital da Série A e da Série B, com o apoio de investidores de renome internacional, como SoftBank Vision Fund, Kenneth Griffin, CEO da Citadel, Coatue Management e Baupost Group.

Esses investimentos não apenas destacaram a confiança na capacidade do DayOne de fornecer soluções de infraestrutura digital confiáveis, dimensionáveis e sustentáveis, mas também prepararam o ambiente para sua transformação em uma entidade autônoma. A autonomia do DayOne abrange funções de governança corporativa, operações, finanças e tecnologia. Sua governança é ainda mais fortalecida por um conselho diversificado e experiente em todo o mundo, no qual mais da metade é composta por diretores investidores independentes.

Somando-se à sua profundidade estratégica, o DayOne recentemente recebeu três conceituados líderes do conselho: Lim Ah Doo, Co-Presidente do Conselho e Presidente do Olam Group Limited; e os conselheiros do conselho Ken Miyauchi, ex-presidente e CEO da SoftBank Corp., e Bob McCooey, Vice-Presidente da Nasdaq. Essa estrutura de governança robusta garante uma tomada de decisão equilibrada, alinhada às melhores práticas internacionais, estabelecendo uma base sólida para o crescimento sustentável e a criação de valor em longo prazo.

"A confiança de nossos investidores demonstra a força da visão do DayOne e nossa capacidade de fornecer resultados transformadores em um setor em rápida evolução", declarou William Huang, presidente da DayOne. "Essa transformação vai além da independência operacional - ela consolida nosso papel de liderança no estabelecimento de novas referências do setor, promovendo o crescimento digital regional e promovendo a inovação sustentável."

Jamie Khoo, CEO do DayOne, comentou: "O DayOne representa mais do que um novo nome - é um compromisso de liderar com propósito, agilidade e inovação. Nosso foco é fornecer infraestrutura digital de ponta que impulsione os setores e as comunidades. Este novo capítulo nos capacita a criar impactos duradouros nas economias e a construir um ecossistema digital pronto para o futuro."

Gary Wojtaszek, vice-presidente do conselho e ex-presidente e CEO da CyrusOne, declarou: "A formação do DayOne marca um momento crucial para o setor. Apoiado por um conselho com visão de futuro e uma equipe de liderança excepcional, o DayOne está pronto para redefinir a infraestrutura digital e estabelecer novos padrões no setor."

Operando em mercados importantes, como Singapura, Johor (Malásia), Batam (Indonésia ) , Grande Bangkok, Hong Kong SAR e Tóquio, o DayOne combina profunda experiência local com uma visão global para atender às crescentes demandas de hiperescaladores e empresas. Suas estratégias inovadoras, como a criação do mercado SIJORI, integram os pontos fortes de Singapura, Johor e Batam para fornecer soluções de infraestrutura digital interconectadas, escaláveis, de baixa latência e sustentáveis.

A vantagem competitiva do DayOne reside em sua capacidade de antecipar as demandas do mercado e de fornecer soluções centradas no cliente. Com foco em inovação, a empresa define consistentemente os padrões do setor em velocidade, escalabilidade e execução. Seus esforços de sustentabilidade incluem tecnologias de resfriamento de ponta, adoção de energia renovável e projetos de construção ecológica que visam reduzir o impacto ambiental e aumentar a resiliência operacional.

Em relação ao futuro, o DayOne prevê um futuro em que a infraestrutura digital estimule a transformação econômica e acelere a conectividade global. Ao integrar a sustentabilidade à tecnologia avançada, o DayOne está preparado para estimular a inovação e capacitar os setores em todo o mundo.

Sobre o DayOne

O DayOne é uma empresa pioneira em data centers que desenvolve e opera infraestrutura digital de última geração para líderes do setor que exigem soluções confiáveis, econômicas e rapidamente escaláveis.

Nossas instalações de última geração capacitam os hiperescaladores e as grandes empresas a obter uma implementação rápida e aprimorar a conectividade, estimulando o engajamento e a inovação transformadores à medida que definimos o futuro dos setores. Os data centers do DayOne estão localizados nos principais mercados, incluindo Singapura, Johor (Malásia), Batam (Indonésia), Grande Bangkok, Rae de Hong Kong, Tóquio e outros.

Com sede em Singapura, a equipe de liderança do DayOne conta com mais de duas décadas de experiência no setor e um histórico de desenvolvimento do maior negócio de data center da Ásia. Com o DayOne, eles criaram o mercado SIJORI (Singapura, Johor e Ilhas Riau) como um centro de dados global.

À medida que a demanda por data centers estrategicamente localizados e personalizados aumenta, o espírito empreendedor, a estratégia de colocar o cliente em primeiro lugar, as parcerias locais profundas e os recursos ágeis de execução do DayOne nos posicionam de forma única para estimular as ambições de crescimento dos principais hiperescaladores e grandes empresas em todo o mundo.

