DayOne startet nach Abschluss der Serie-B-Finanzierung als unabhängiger globaler Rechenzentrums-Pionier

SINGAPUR, 1. Januar 2025 /PRNewswire/ -- DayOne, ein führender globaler Pionier im Bereich der Rechenzentren, ging am 1. Januar 2025 offiziell als unabhängiger Konzern an den Start und läutete nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Serie-B-Finanzierung unter der Leitung renommierter globaler Investmentinstitute eine neue Ära ein. Das 2022 ursprünglich unter dem Namen GDS International (GDSI) gegründete Unternehmen DayOne mit Hauptsitz in Singapur hat nachweislich erfolgreich Märkte im asiatisch-pazifischen Raum und darüber hinaus geschaffen und skaliert, die digitale Transformation vorangetrieben und die regionale Konnektivität verbessert.

Der Markenname DayOne steht für den Unternehmergeist der Firma und die unermüdliche Konzentration auf Kunden, Innovation und Wachstum. Er bedeutet, dass wir jeden Tag als Chance begreifen, neue Möglichkeiten zu nutzen, wirkungsvolle Lösungen zu schaffen und auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, Werte zu schaffen. Inspiriert von seiner Pionierarbeit bei der Entwicklung digitaler Infrastrukturen und der Erschließung von Märkten, steht DayOne für ein zukunftsorientiertes Engagement, das Branchenführern Infrastrukturlösungen der nächsten Generation bietet. Geleitet von Bescheidenheit und einer tiefen Ehrfurcht vor unserer Arbeit und den Branchen, in denen wir tätig sind, widmet sich DayOne der Schaffung von Werten für alle: Kunden, Geschäftspartner, Investoren, Mitarbeiter und die Gemeinden, die wir unterstützen.

Im vergangenen Jahr sicherte sich DayOne durch seine Finanzierungsrunden der Serie A und Serie B rund 1,9 Milliarden US-Dollar, unterstützt von Weltklasse-Investoren wie dem SoftBank Vision Fund, Kenneth Griffin, Geschäftsführer von Citadel, Coatue Management und der Baupost Group.

Diese Investitionen haben nicht nur das Vertrauen in die Fähigkeit von DayOne unterstrichen, zuverlässige, skalierbare und nachhaltige digitale Infrastrukturlösungen zu liefern, sondern auch den Weg für die Umwandlung in ein eigenständiges Unternehmen geebnet. Die Autonomie von DayOne erstreckt sich auf die Bereiche Unternehmensführung, Betrieb, Finanzen und Technologie. Die Unternehmensführung wird durch einen international erfahrenen und diversen Vorstand weiter gestärkt, der zu mehr als der Hälfte aus unabhängigen Investoren besteht.

Vor kurzem hat DayOne drei angesehene Führungskräfte in den Vorstand aufgenommen, die das Unternehmen strategisch verstärken: Lim Ah Doo, Co-Chairman of the Board und Chairman von Olam Group Limited, und die Board-Berater Ken Miyauchi, ehemaliger President und CEO der SoftBank Corp. und Bob McCooey, stellvertretender Vorsitzender des Nasdaq. Dieser solide Governance-Rahmen gewährleistet eine ausgewogene Entscheidungsfindung, die sich an internationalen Best Practices orientiert und eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum und langfristige Wertschöpfung schafft.

„Das Vertrauen unserer Investoren spricht Bände über die Stärke der Vision von DayOne und unsere Fähigkeit, in einer sich schnell entwickelnden Branche transformative Ergebnisse zu erzielen", sagte William Huang, Chairman von DayOne. „Diese Transformation geht über die operative Unabhängigkeit hinaus – sie festigt unsere Rolle als Vorreiter bei der Etablierung neuer Branchenstandards, der Förderung des regionalen digitalen Wachstums und nachhaltiger Innovationen."

Jamie Khoo, CEO von DayOne, sagte: „DayOne steht für mehr als nur einen neuen Namen – es ist ein Bekenntnis zu zielgerichteter Führung, Agilität und Innovation. Unser Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung modernster digitaler Infrastrukturen, die Branchen und Gemeinden voranbringen. Dieses neue Kapitel befähigt uns, nachhaltige Auswirkungen auf die Wirtschaft zu erzielen und ein zukunftsfähiges digitales Ökosystem aufzubauen."

Gary Wojtaszek, Vice-Chariman of the Board und ehemaliger President und CEO von CyrusOne, erklärte: „Die Gründung von DayOne ist ein entscheidender Moment für die Branche. Mit der Unterstützung eines zukunftsorientierten Vorstands und eines außergewöhnlichen Führungsteams ist DayOne bereit, die digitale Infrastruktur neu zu definieren und neue Maßstäbe in diesem Sektor zu setzen."

DayOne ist in Schlüsselmärkten wie Singapur, Johor (Malaysia), Batam (Indonesien), Großraum Bangkok, Hongkong SAR und Tokio tätig und verbindet fundierte lokale Fachkenntnisse mit einer globalen Vision, um die wachsenden Anforderungen von Hyperscalern und Unternehmen zu erfüllen. Die innovativen Strategien des Unternehmens, wie die Schaffung des SIJORI-Marktes, vereinen die Stärken von Singapur, Johor und Batam, um vernetzte, skalierbare, latenzarme und nachhaltige digitale Infrastrukturlösungen anzubieten.

Der Wettbewerbsvorteil von DayOne liegt in seiner Fähigkeit, die Marktanforderungen zu antizipieren und kundenorientierte Lösungen zu liefern. Mit seinem Fokus auf Innovation setzt das Unternehmen immer wieder Branchenmaßstäbe in Bezug auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Ausführung. Zu den Nachhaltigkeitsbemühungen gehören modernste Kühltechnologien, die Nutzung erneuerbarer Energien und umweltfreundliche Bauweisen, die darauf abzielen, die Umweltbelastung zu reduzieren und die betriebliche Resilienz zu verbessern.

Für die Zukunft stellt sich DayOne eine Welt vor, in der die digitale Infrastruktur den wirtschaftlichen Wandel vorantreibt und die globale Vernetzung beschleunigt. Durch die Integration von Nachhaltigkeit und fortschrittlicher Technologie ist DayOne in der Lage, Innovationen voranzutreiben und die Industrie weltweit zu unterstützen.

DayOne ist ein Pionier im Bereich der Rechenzentren, der digitale Infrastrukturen der nächsten Generation für Branchenführer entwickelt und betreibt, die zuverlässige, kostengünstige und schnell skalierbare Lösungen benötigen.

Unsere hochmodernen Einrichtungen ermöglichen Hyperscalern und Großunternehmen eine schnelle Bereitstellung und Verbesserung der Konnektivität und fördern so transformatives Engagement und Innovation, während wir die Zukunft der Branchen gestalten. Die Rechenzentren von DayOne befinden sich in Schlüsselmärkten, darunter Singapur, Johor (Malaysia), Batam (Indonesien), Großraum Bangkok, Sonderverwaltungszone Hongkong, Tokio und darüber hinaus.

Das Führungsteam von DayOne mit Hauptsitz in Singapur verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung und eine Erfolgsbilanz beim Aufbau des größten Rechenzentrumsgeschäfts in Asien. Mit DayOne haben sie den SIJORI-Markt (Singapur, Johor und die Riau-Inseln) als globalen Knotenpunkt für Rechenzentren geschaffen.

Da die Nachfrage nach strategisch gelegenen und maßgeschneiderten Rechenzentren steigt, sind wir dank des Unternehmergeistes von DayOne, der Strategie, den Kunden an erste Stelle zu setzen, der engen lokalen Partnerschaften und der flexiblen Umsetzungsfähigkeiten in einer einzigartigen Position, um die Wachstumsambitionen führender Hyperscaler und großer Unternehmen auf der ganzen Welt voranzutreiben.

