DayOne devient un pionnier mondial indépendant des centres de données avec la finalisation d'un financement de série B

SINGAPOUR, 1er janvier 2025 /PRNewswire/ -- DayOne, pionnier mondial des centres de données, se lance officiellement en tant que groupe indépendant à partir du 1er janvier 2025, inaugurant une nouvelle ère transformatrice suite à la finalisation de son financement de série B, sous la direction d'institutions d'investissement de renommée mondiale. Opérant auparavant sous le nom de GDS International (GDSI), DayOne, fondé en 2022 et dont le siège social se trouve à Singapour, a fait ses preuves en matière de création et de mise à l'échelle de marchés à travers l'Asie-Pacifique et au-delà, en stimulant la transformation numérique et en optimisant la connectivité régionale.

La marque « DayOne » résume l'esprit entrepreneurial de la société et l'attention constante portée aux clients, à l'innovation et à la croissance. Elle est synonyme d'une approche qui consiste à appréhender chaque nouvelle journée comme une opportunité pour élargir le champ des possibles, créer des solutions efficaces et générer de la valeur sur les marchés dans lesquels nous évoluons. Inspiré par son héritage de pionnier de l'infrastructure numérique et de catalyseur des marchés, « DayOne » reflète un engagement à fournir aux leaders sectoriels des solutions d'infrastructure de nouvelle génération. Guidée par l'humilité et un profond respect pour le travail à accomplir et les industries à soutenir, la marque « DayOne » s'engage à générer de la valeur pour toutes les parties prenantes, à savoir ses clients, partenaires commerciaux, investisseurs, employés et communautés.

Au cours de l'année écoulée, DayOne a obtenu environ 1,9 milliard USD par le biais de ses séries A et B, avec le soutien d'investisseurs de premier plan tels que SoftBank Vision Fund, Kenneth Griffin, CEO de Citadel, Coatue Management et Baupost Group.

Ces investissements ont non seulement renforcé la confiance dans la capacité de DayOne à fournir des solutions d'infrastructure numérique fiables, évolutives et durables, mais ils ont également ouvert la voie à sa transformation en une entité autonome. L'autonomie de DayOne s'étend à la gouvernance d'entreprise, aux opérations, aux finances et aux fonctions technologiques. Sa gouvernance est encore renforcée par un conseil d'administration diversifié et expérimenté à l'échelle mondiale, dont plus de la moitié est composée d'administrateurs investisseurs indépendants.

DayOne a récemment accueilli trois nouveaux membres à son conseil d'administration pour renforcer sa capacité stratégique : Lim Ah Doo, coprésident du conseil d'administration et président d'Olam Group Limited ; et les conseillers du conseil d'administration Ken Miyauchi, ancien président et CEO de SoftBank Corp. et Bob McCooey, vice-président du Nasdaq. Ce cadre de gouvernance solide garantit une prise de décision équilibrée et conforme aux meilleures pratiques internationales, jetant ainsi des bases solides pour une croissance durable et une création de valeur à long terme.

« La confiance de nos investisseurs en dit long sur la force de la vision de DayOne et sur notre capacité à produire des résultats transformateurs dans un secteur en évolution rapide », déclare William Huang, président du conseil de DayOne. « Cette transformation va au-delà de l'indépendance opérationnelle - elle consolide notre rôle de leader dans l'établissement de nouvelles références sectorielles, la promotion de la croissance numérique régionale et la défense de l'innovation durable. »

Jamie Khoo, CEO de DayOne, déclare : « DayOne représente plus qu'un nouveau nom : c'est un engagement à diriger avec détermination, agilité et innovation. Nous nous concentrons sur la fourniture d'une infrastructure numérique de pointe qui permet aux industries et aux communautés de progresser. Ce nouveau chapitre nous permet d'avoir un impact durable sur les économies et de construire un écosystème numérique prêt pour l'avenir ».

Gary Wojtaszek, vice-président du conseil d'administration et ancien président et CEO de CyrusOne, déclare : « La création de DayOne marque un tournant pour le secteur. Soutenu par un conseil d'administration avant-gardiste et une équipe de direction exceptionnelle, DayOne est prêt à redéfinir l'infrastructure numérique et à établir de nouvelles références dans le secteur ».

Opérant sur des marchés clés tels que Singapour, Johor (Malaisie), Batam (Indonésie), le Grand Bangkok, la RAS de Hong Kong et Tokyo, DayOne associe une expertise locale approfondie à une vision globale pour répondre aux demandes croissantes des entreprises de grande taille. Ses stratégies innovantes, telles que la création du marché SIJORI, intègrent les forces de Singapour, Johor et Batam pour fournir des solutions d'infrastructure numérique interconnectées, évolutives, à faible latence et durables.

L'avantage concurrentiel de DayOne réside dans sa capacité à anticiper les demandes du marché et à fournir des solutions centrées sur le client. En mettant l'accent sur l'innovation, l'entreprise établit de nouvelles références dans le secteur en matière de rapidité, d'évolutivité et d'exécution. Ses efforts en faveur du développement durable comprennent des technologies de refroidissement de pointe, l'adoption d'énergies renouvelables et la conception de bâtiments écologiques visant à réduire l'impact sur l'environnement et à améliorer la résilience opérationnelle.

DayOne envisage un avenir dans lequel l'infrastructure numérique alimentera la transformation économique et accélèrera la connectivité mondiale. En intégrant la durabilité à la technologie de pointe, DayOne est en mesure de stimuler l'innovation et de renforcer les industries dans le monde entier.

DayOne est un pionnier des centres de données qui développe et exploite une infrastructure numérique de nouvelle génération pour les leaders de l'industrie qui exigent des solutions fiables, rentables et rapidement évolutives.

Nos installations de pointe permettent aux grandes entreprises de réaliser un déploiement rapide et d'améliorer la connectivité, ce qui favorise l'engagement et l'innovation en façonnant l'avenir des industries. Les centres de données de DayOne sont situés sur des marchés clés, notamment à Singapour, Johor (Malaisie), Batam (Indonésie), le Grand Bangkok, la RAS Hong Kong et Tokyo.

Basée à Singapour, l'équipe de direction de DayOne s'appuie sur plus de vingt ans d'expérience dans le secteur et sur la création de la plus grande entreprise de centres de données d'Asie. DayOne a fait du marché SIJORI (Singapour, Johor et îles Riau) un hub mondial pour les centres de données.

Alors que la demande de centres de données personnalisés et stratégiquement situés augmente, l'esprit d'entreprise de DayOne, sa stratégie axée sur le client, ses partenariats locaux profonds et ses capacités d'exécution agiles nous placent dans une position unique pour soutenir les ambitions de croissance des grandes entreprises et des hyperscalers dans le monde entier.

