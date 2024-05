Declaração à imprensa da Hard Rock International relacionada ao anúncio da Star Entertainment

HOLLYWOOD, Flórida, 20 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Hard Rock International gostaria de abordar os relatórios recentes sobre uma proposta de compra do Star Entertainment Group Limited (Star) na Austrália. Queremos deixar claro que a Hard Rock International não está envolvida, nem autorizou, quaisquer discussões, atividades ou negociações em seu nome em conexão com uma oferta proposta para a Star. A Hard Rock International também não autorizou o uso da marca Hard Rock em conexão com qualquer oferta proposta para a Star por terceiros.

Nossa marca é construída sobre um legado de integridade, excelência e compromisso com nossos clientes, parceiros e membros da equipe em todo o mundo. Qualquer uso indevido do nome Hard Rock em negociações comerciais não autorizadas é levado muito a sério. No momento, estamos investigando esse assunto e tomaremos todas as ações legais necessárias para proteger nossa marca e reputação.

Pedimos às partes interessadas e ao público que confiem apenas nas comunicações oficiais da Hard Rock International para obterem informações precisas sobre as nossas atividades comerciais e parcerias.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/808184/Hard_Rock_Logo.jpg

FONTE Hard Rock International