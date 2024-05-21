Заявление для прессы от Hard Rock International в связи с анонсом Star Entertainment

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Hard Rock International

May 21, 2024, 08:36 ET

ГОЛЛИВУД, Флорида, 21 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hard Rock International хотела бы ответить на недавние сообщения о предлагаемой покупке Star Entertainment Group Limited (Star) в Австралии. Мы хотим прояснить, что Hard Rock International не участвует в обсуждениях, мероприятиях или переговорах от своего имени в связи с предлагаемой заявкой на Star, а также не разрешала их. Компания Hard Rock International также не разрешала использование бренда Hard Rock в связи с любым предлагаемым предложением о покупке Star какой-либо третьей стороной. 

Наш бренд построен на наследии честности, совершенства и приверженности нашим гостям, партнерам и членам команды по всему миру. Любое злоупотребление названием Hard Rock в несанкционированных деловых отношениях воспринимается очень серьезно. В настоящее время мы расследуем этот вопрос и предпримем все необходимые юридические действия для защиты нашего бренда и репутации. 

Мы настоятельно призываем заинтересованные стороны и общественность полагаться только на официальные сообщения Hard Rock International для получения точной информации о нашей деловой деятельности и партнерских отношениях. 

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/808184/Hard_Rock_Logo.jpg

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