Presseerklärung von Hard Rock International im Zusammenhang mit der Ankündigung von Star Entertainment

HOLLYWOOD, Florida, 21. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Hard Rock International möchte sich zu den jüngsten Berichten über einen geplanten Kauf der Star Entertainment Group Limited (Star) in Australien äußern. Wir möchten klarstellen, dass Hard Rock International weder an Diskussionen, Aktivitäten oder Verhandlungen in seinem Namen im Zusammenhang mit einem vorgeschlagenen Gebot für Star beteiligt ist, noch hat es diese genehmigt. Hard Rock International hat auch nicht die Verwendung der Marke Hard Rock in Verbindung mit einem vorgeschlagenen Angebot für Star durch einen Dritten genehmigt.

Unsere Marke basiert auf einem Vermächtnis von Integrität, Exzellenz und Engagement für unsere Gäste, Partner und Teammitglieder weltweit. Jeglicher Missbrauch des Namens Hard Rock im Rahmen nicht genehmigter Geschäfte wird sehr ernst genommen. Wir untersuchen diese Angelegenheit derzeit und werden alle notwendigen rechtlichen Schritte einleiten, um unsere Marke und unseren Ruf zu schützen.

Wir bitten unsere Stakeholder und die Öffentlichkeit dringend, sich nur auf die offiziellen Mitteilungen von Hard Rock International zu verlassen, um genaue Informationen über unsere Geschäftsaktivitäten und Partnerschaften zu erhalten.

