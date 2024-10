DeepL inaugura centro tecnológico nos EUA e reforça diretoria executiva

O hub com sede em Nova York será voltado para pesquisa, inovação e desenvolvimento de produtos em resposta à demanda crescente entre as empresas dos EUA por ferramentas de tradução e escrita baseadas em IA.

Os novos diretores de tecnologia (CTO) e de marketing (CMO) apoiarão o acelerado crescimento do DeepL nos EUA e em todo o mundo.

NOVA YORK, 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O DeepL , uma empresa líder mundial em IA linguística, anunciou hoje a inauguração de seu primeiro centro tecnológico nos EUA, na cidade de Nova York. O novo escritório reforça ainda mais a presença da empresa na região e será um recurso essencial para atender à crescente demanda por suas ferramentas avançadas de tradução e escrita baseadas em IA. A empresa anunciou também a chegada de dois especialistas à diretoria executiva: Sebastian Enderlein, como diretor de tecnologia (CTO), e Steve Rotter, como diretor de marketing (CMO). Os executivos que, juntos, somam mais de três décadas de experiência no setor, fortalecerão a liderança da empresa e desempenharão um papel fundamental na condução de iniciativas de crescimento estratégico em escala global, assegurando que o DeepL continue na vanguarda da inovação em IA linguística.

O novo escritório do DeepL em Nova York servirá como centro de tecnologia nos EUA, com foco na aceleração da pesquisa e no desenvolvimento de produtos para reforçar sua liderança na região e o atendimento à crescente rede de clientes empresariais no país. A clientela inclui parcerias com 50% das empresas da lista Fortune 500, além de líderes de diferentes setores, como Morningstar Inc., Zendesk, Coursera e muito mais. Nova York é reconhecida pela sólida expertise e diversidade dos profissionais do setor de tecnologia. O DeepL está contratando talentos locais para cargos nas áreas de engenharia e produtos, e pretende dobrar o tamanho do hub nos próximos 12 meses.

"A inauguração do primeiro hub de tecnologia do DeepL nos EUA na cidade de Nova York nos posiciona no centro de um dos mais importantes celeiros de talentos e nos aproxima de nossos clientes, incluindo muitas empresas da Fortune 500", afirma Jarek Kutylowski, CEO e fundador do DeepL. "Esse hub estimulará nosso foco em inovação e engenharia de produtos, permitindo que a empresa ofereça soluções de IA linguística de ponta que ajudem nossos clientes a expandir seus negócios e a eliminar barreiras linguísticas."

Esse crescimento é apoiado pela indicação de dois grandes nomes para a diretoria executiva do DeepL:

Sebastian Enderlein (CTO) é uma liderança da área de tecnologia com vasta experiência em organizações internacionais de peso como Uber, Salesforce e Personio. Tendo vivido 11 anos em São Francisco, Sebastian é versado na gestão de equipes internacionais e na expansão internacional de empresas. Ele liderará o crescimento tecnológico da equipe de engenharia do DeepL.

Steve Rotter (CMO) tem mais de 20 anos de experiência em marketing em empresas como Adobe, Motorola, FourKites, OutSystems e Acrolinx. Baseado em Chicago , Steve é fundador de duas empresas, com dois negócios de fusões e aquisições e três unicórnios em seu currículo. Agora, ele lidera a equipe de marketing e as iniciativas de construção de marca do DeepL, com foco na utilização de soluções fundamentadas em dados.

"A IA está em alta no momento, e o que me atraiu para o DeepL foi seu compromisso com a tecnologia focada em um propósito. O DeepL não está desenvolvendo inteligência artificial apenas para si, mas para enfrentar os desafios do mundo real, especialmente a questão fundamental das barreiras linguísticas que afetam quase todas as empresas e pessoas atualmente", comenta Sebastian Enderlein, CTO do DeepL. "A combinação dessa missão, da ambição da equipe do DeepL e do foco da empresa em se manter na vanguarda da IA cria uma oportunidade incrivelmente promissora. Estou ansioso para mergulhar nesse desafio e colaborar para que o DeepL continue a expandir os limites da IA linguística nos EUA e internacionalmente."

"Como profissional de marketing, vivenciei diretamente o impacto que o idioma pode ter em impulsionar ou comprometer o sucesso de um negócio. Em um mundo onde clareza e consistência são fatores decisivos para diferenciar uma marca, as barreiras linguísticas representam um grande obstáculo ao crescimento", diz Steve Rotter, CMO do DeepL. "Estou feliz por me juntar ao DeepL, onde estamos contribuindo para que mais de 100.000 empresas internacionais se conectem melhor com seus clientes, expandam seus mercados e promovam um maior engajamento com suas marcas."

A demanda por soluções de IA está crescendo entre as empresas do mundo inteiro. Um estudo recente da IBM revelou que 42% delas já estão implementando tecnologias de IA , enquanto 40% estão explorando seu potencial. Em meio a esse cenário em rápida evolução, o DeepL está liderando a transformação do setor de idiomas com o uso de IA. Esta é uma indústria de 67,9 bilhões de dólares , que deve chegar a 95,3 bilhões de dólares até 2028. Desde sua criação em 2017, o DeepL se tornou a referência em IA linguística para empresas em todo o mundo, oferecendo soluções de tradução e escrita essenciais para o crescimento dos negócios e ajudando a superar desafios de comunicação em vários domínios, como atendimento ao cliente, marketing, serviços jurídicos e colaboração entre equipes internas. A rede global de clientes do DeepL está crescendo rapidamente e já inclui mais de 100.000 empresas, entidades governamentais e outras organizações ao redor do mundo, abrangendo metade das empresas listadas na Fortune 500.

Este anúncio é o marco mais recente em um período de crescimento expressivo e de conquistas para o DeepL. A empresa acaba de lançar atualizações para o recurso Glossário e apresentou recentemente seu grande modelo de linguagem (LLM) de última geração , que supera o GPT-4, o Google e a Microsoft em qualidade de tradução e estabelece um novo padrão de personalização, precisão e desempenho. O DeepL também foi incluído na última edição da lista 2024 Cloud 100 da Forbes e levantou 300 milhões de dólares em novos investimentos em maio, alcançando uma avaliação de 2 bilhões de dólares, liderada pela renomada empresa de investimentos em estágio avançado, Index Ventures.

