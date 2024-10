DeepL ouvre un hub technologique aux États-Unis et renforce son équipe de direction pour répondre à la demande croissante en IA linguistique

Le hub, installé à New York , se concentre sur la recherche, l'innovation et le développement de produits en réponse à la demande croissante des entreprises américaines pour les outils de traduction et de rédaction IA que propose DeepL aux professionnels.

Les nouveaux directeur technique et directeur marketing aideront à consolider la croissance fulgurante de DeepL aux États-Unis et dans le reste du monde.

PARIS, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- DeepL , l'un des leaders mondiaux de l'IA linguistique, annonce aujourd'hui le lancement de son premier hub technologique à New York, confirmant ainsi sa volonté de se développer et d'investir aux États-Unis. Ces nouveaux bureaux renforcent encore la présence de l'entreprise en Amérique du Nord, et serviront de ressource clé afin de répondre à la demande croissante que connaissent ses outils de traduction et de rédaction IA de pointe. L'entreprise a également annoncé l'arrivée de deux experts dans son équipe de direction : Sebastian Enderlein, en tant que directeur technique, et Steve Rotter, en tant que directeur marketing. Ils cumulent à eux deux plus de trente ans d'expérience dans le secteur. Leur rôle dans le développement de projets de croissance stratégique à l'échelle internationale s'avère crucial afin de garantir que DeepL reste à la pointe de l'innovation de l'IA linguistique et de l'engagement sur le marché.

Pour DeepL, ce nouveau hub new-yorkais fera office de centre technologique aux États-Unis, se spécialisant sur le développement de la recherche et des produits. L'objectif étant de consolider sa place de leader du marché dans la région et de renforcer son soutien à son réseau d'entreprises clientes américaines, dont le nombre ne cesse de croître. La moitié des entreprises du Fortune 500 et des entreprises de renom dans de nombreux secteurs, comme Zendesk, Coursera, et bien d'autres encore, sont déjà clientes de DeepL. Reconnaissant la diversité et l'expertise technologique du vivier de talents présents à New York, DeepL recrute activement à des postes de spécialistes produit et d'ingénieurs, et souhaite doubler la taille de ses bureaux au cours des 12 prochains mois.

« En installant le premier hub technologique américain de DeepL à New York, nous nous positionnons au cœur de l'un des plus grands viviers de talents du marché et nous nous rapprochons de nos clients, dont plusieurs entreprises du classement Fortune 500 », déclare Jarek Kutylowski, directeur et fondateur de DeepL. « Ce pôle technologique nous permettra de nous concentrer sur le développement et la conception de produits, pour nous donner les moyens de fournir des solutions d'IA linguistique de pointe qui aideront nos clients à se développer à l'international. »

L'arrivée de deux nouveaux cadres exécutifs au sein de la direction de DeepL, qui comptent à eux deux plus de trente ans d'expérience à des postes de direction dans l'industrie technologique mondiale et aux États-Unis, va encore soutenir le développement de l'entreprise :

Sebastian Enderlein , directeur technique, est un cadre chevronné de l'industrie technologique et a construit son expertise dans l'industrie technologique en travaillant pour des entreprises internationales comme Uber, Salesforce et Personio. Ses onze années passées à San Francisco lui ont apporté une solide expérience dans la gestion d'équipes internationales et le développement d'entreprises au niveau mondial. Sebastian Enderlein sera à la tête du développement technologique au sein du pôle ingénierie de DeepL.

est un cadre chevronné de l'industrie technologique et a construit son expertise dans l'industrie technologique en travaillant pour des entreprises internationales comme Uber, Salesforce et Personio. Ses onze années passées à lui ont apporté une solide expérience dans la gestion d'équipes internationales et le développement d'entreprises au niveau mondial. sera à la tête du développement technologique au sein du pôle ingénierie de DeepL. Steve Rotter , directeur marketing, compte plus de 20 ans d'expérience dans le marketing et a travaillé dans des entreprises comme Adobe, Motorola, FourKites, OutSystems et Acrolinx. Installé à Chicago , Steve Rotter , fondateur de deux entreprises, a aussi deux accords de fusion-acquisition et trois licornes à son actif. Il dirige désormais l'équipe marketing et les initiatives de développement de marque au sein de DeepL, se concentrant sur les solutions basées sur les données et l'IA pour améliorer la stratégie marketing de DeepL et de ses clients.

« L'IA est au centre de l'attention à l'heure actuelle. Ce qui m'a attiré chez DeepL, c'est son engagement pour une technologie utile et concrète : pour DeepL, développer l'intelligence artificielle n'est pas une fin en soi. Elle répond à des défis réels, notamment le problème crucial que présente la barrière de la langue et qui touche presque toutes les entreprises et tous les individus aujourd'hui », explique Sebastian Enderlein, directeur technique chez DeepL. « Cette mission, associée à l'ambition de l'équipe de DeepL et à la volonté de l'entreprise de rester à la pointe de l'IA en font une occasion exceptionnelle. J'ai hâte de continuer à repousser les limites de l'IA linguistique aux États-Unis et à travers le monde. »

« Mon expérience dans le marketing m'a permis de voir de mes propres yeux l'impact que la langue peut avoir sur la réussite d'une entreprise. Dans un monde où la clarté et la régularité permettent aux marques de sortir du lot, la barrière de la langue est un frein majeur à la croissance », déclare Steve Rotter, directeur marketing chez DeepL. « Je suis ravi de rejoindre DeepL, où nous aidons plus de 100 000 entreprises à améliorer leurs échanges avec leurs clients, à se développer sur de nouveaux marchés et à augmenter l'engagement de leurs marques. »

La demande de solutions d'IA de la part des entreprises mondiales est en hausse : d'après une récente étude IBM, 42 % des entreprises ont déjà recours à l'IA et 40 % en explorent le potentiel. Dans ce contexte en rapide évolution, DeepL ouvre la voie en matière de déploiement de l'IA pour transformer l'industrie linguistique, qui pèse 67,9 milliards de dollars et qui, d'après les estimations, devrait atteindre 95,3 milliards de dollars d'ici 2028. Depuis sa création en 2017, DeepL est devenu le fournisseur d'IA linguistique de référence pour les entreprises du monde entier. L'entreprise propose des solutions de traduction et de rédaction de pointe qui constituent un investissement essentiel pour la croissance des entreprises internationales et leur capacité à relever les défis de communication, allant du service client et du marketing, à la documentation juridique et à la collaboration en interne. En pleine expansion à travers le monde, le réseau de clients de DeepL comprend désormais plus de 100 000 entreprises, gouvernements et autres organisations dans le monde entier, dont 50 % des entreprises figurant au classement Fortune 500.

Cette annonce s'inscrit dans une importante dynamique de croissance pour DeepL. La société a récemment dévoilé les nouveautés apportées à sa fonction Glossaire, mais aussi son grand modèle de langue (LLM) nouvelle génération , qui surpasse GPT-4, Google et Microsoft en termes de qualité de traduction, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de personnalisation, de précision et de performance. DeepL a également été récemment nommé dans le classement Forbes Cloud 100 2024 , et a levé 300 millions de dollars de nouveaux investissements sous la houlette de la célèbre société d'investissement en phase finale Index Ventures, portant sa valorisation à 2 milliards de dollars au mois de mai.

À propos de DeepL

DeepL s'est donné la mission d'affranchir de la barrière de la langue les entreprises du monde entier. Plus de 100 000 entreprises, gouvernements et autres organisations et des millions de particuliers sur 63 marchés internationaux font déjà confiance aux traductions naturelles de la plateforme d'IA linguistique de DeepL et à son assistant de rédaction. Conçues pour répondre aux besoins de sécurité des entreprises, les solutions basées sur cette IA permettent à des entreprises du monde entier de changer leur façon de communiquer, de se lancer sur de nouveaux marchés et d'optimiser leur productivité. Fondée en 2017 par Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est aujourd'hui forte d'une équipe de plus de 900 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures.

