DeepL eröffnet neuen Tech-Standort in den USA und erweitert seine Führungsriege

Angesichts der hohen Nachfrage vonseiten US-amerikanischer Unternehmen nach unternehmenstauglichen KI-gestützten Übersetzungs- und Textoptimierungstools hat DeepL einen neuen Standort in New York City eröffnet, der sich hauptsächlich auf Produktforschung, Innovation und Entwicklung konzentriert.

Mit einem neuen CTO und einem neuen CMO möchte DeepL sein rasantes Wachstum in den USA und anderen Ländern weltweit weiter ausbauen.

NEW YORK, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- DeepL, ein weltweit führendes Unternehmen für KI-Sprachtechnologie, hat heute die Eröffnung seines ersten US–Tech-Standortes in New York City bekannt gegeben. Der neue Standort stärkt die Präsenz von DeepL in der Region und soll dabei helfen, die rasant wachsende Nachfrage nach branchenführenden KI-gestützten Übersetzungs- und Textoptimierungstools zu bedienen. Neben diesem Meilenstein gab das Unternehmen auch die Erweiterung seiner Führungsriege bekannt: Sebastian Enderlein dient ab sofort als Chief Technology Officer und Steve Rotter als Chief Marketing Officer. Zusammen bringen die beiden Neuzugänge mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung in das Führungsteam des Unternehmens ein. Ihr Ziel ist es, strategische Wachstumsinitiativen auf globaler Ebene voranzutreiben und sicherzustellen, dass DeepL seine Position als Spitzenreiter im Bereich KI–Sprachtechnologie beibehält.

Der neue Standort in New York dient als Technologiezentrum in den USA und legt einen besonderen Fokus auf Produktentwicklung und -forschung. Ziel ist es, die Marktposition in der Region weiter auszubauen und die rapide wachsende Zahl an Kunden in den USA besser zu unterstützen. Zum Kundenstamm des Unternehmens zählen unter anderem 50 % der Fortune 500 sowie führende Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Zendesk, Coursera und viele weitere. DeepL sucht in New York aktiv nach Fachleuten in den Bereichen Produktentwicklung und Engineering und möchte die Größe seines neuen Standortes innerhalb der nächsten zwölf Monate verdoppeln.

„Mit der Eröffnung des ersten US-amerikanischen Tech-Standortes in New York erhalten wir Zugang zu den zahlreichen in der Region ansässigen Fachkräften und können unsere dortigen Kunden, zu denen unter anderem auch viele Fortune 500-Unternehmen zählen, besser unterstützen", so Jaroslaw Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL. „Dieser Standort konzentriert sich ganz auf Produktentwicklung und Innovation, sodass wir unseren Kunden auch weiterhin modernste KI–Sprachlösungen bieten können, mit denen sie Sprachbarrieren überwinden können."

Dieses Engagement wird auch von den zwei neuen Führungskräften bei DeepL geteilt, die zusammen mehr als 30 Jahre Erfahrung in der US–amerikanischen und internationalen Tech-Branche mit ins Unternehmen bringen:

Sebastian Enderlein , der neue CTO von DeepL , hat elf Jahre in San Francisco verbracht und blickt auf eine langjährige Karriere in Unternehmen wie Uber, Salesforce und Personio zurück. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung internationaler Teams sowie der globalen Expansion von Unternehmen und wird ab sofort das Engineering-Team von DeepL leiten.

hat elf Jahre in verbracht und blickt auf eine langjährige Karriere in Unternehmen wie Uber, Salesforce und Personio zurück. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung internationaler Teams sowie der globalen Expansion von Unternehmen und wird ab sofort das Engineering-Team von DeepL leiten. Steve Rotter , der neue CMO von DeepL, lebt in Chicago und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Marketingbereich. In der Vergangenheit war er bei Unternehmen wie Adobe, Motorola, FourKites, OutSystems und Acrolinx tätig. Er gründete selbst zwei Unternehmen, war an zwei Fusionen und Übernahmen beteiligt und nahm wichtige Positionen in drei Einhorn-Unternehmen ein, sprich nicht börsennotierte Unternehmen mit einer Bewertung von mindestens einer Milliarde US–Dollar. Nun leitet er das Marketing-Team von DeepL und steht mehreren Markenbildungsinitiativen vor. Dabei konzentriert er sich besonders auf die Nutzung von datengesteuerten Lösungen und die effiziente Nutzung von KI.

„Das Thema KI ist derzeit in aller Munde. Was mich an DeepL besonders angesprochen hat, war die Entwicklung zweckgerichteter Technologie. DeepL entwickelt KI nicht nur um ihrer selbst willen, sondern möchte reale Herausforderungen lösen, darunter vor allem die Beseitigung von Sprachbarrieren, mit denen heutzutage fast alle Unternehmen und Privatpersonen konfrontiert sind", so Sebastian Enderlein, CTO von DeepL. „Es ist eine wirklich großartige Chance, Teil eines Unternehmens zu sein, das mithilfe seiner ambitionierten Mitarbeitenden ein solches Ziel verfolgt und seine Vorreiterrolle beim Thema KI beibehalten möchte. Ich freue mich darauf, direkt loszulegen, um das volle Potenzial von KI–Sprachtechnologie in den USA und anderen Ländern auszuloten."

„Als Marketingspezialist habe ich aus erster Hand erfahren, wie Sprache über Erfolg und Misserfolg eines Unternehmens entscheiden kann. Mit klaren und konsistenten Inhalten können sich Marken von Mitbewerbern abheben – Sprachbarrieren sind hierbei ein echtes Hindernis", so Steve Rotter, CMO von DeepL. „Ich freue mich sehr, Teil von DeepL zu sein und über 100.000 Unternehmen weltweit dabei zu helfen, besser mit ihren Kunden zu kommunizieren, in neue Märkte zu expandieren und die Reichweite ihrer Marke zu steigern."

Die Nachfrage nach KI-Lösungen vonseiten internationaler Konzerne steigt. Eine kürzlich durchgeführte Studie von IBM zeigte, dass 42 % aller Befragten KI bereits aktiv einsetzen und 40 % den Einsatz von KI derzeit in Erwägung ziehen. DeepL führt dieses dynamische Marktumfeld im Bereich der Sprachindustrie an, die ein Volumen von 67,9 Mrd. USD aufweist, welches Prognosen zufolge bis zum Jahr 2028 auf 95,3 Mrd. USD anwachsen wird. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat sich DeepL zum führenden Anbieter von KI–Sprachtechnologie für Unternehmen auf der ganzen Welt entwickelt. Das Angebot des Unternehmens umfasst innovative Übersetzungs- und Textoptimierungslösungen, die dabei helfen, in Bereichen wie Kundenservice, Marketing, Recht und Zusammenarbeit Sprachbarrieren abzubauen, und so eine strategische Investition für das internationale Geschäftswachstum darstellen. Das schnell wachsende globale Kundennetzwerk von DeepL umfasst mittlerweile mehr als 100.000 Unternehmen, Behörden und andere Organisationen weltweit, darunter auch 50 % der Fortune 500.

Die neusten Entwicklungen stellen in einer Zeit, in der DeepL hohes Wachstum und eine starke Dynamik verzeichnet, einen echten Meilenstein dar. Erst vor Kurzem hat das Unternehmen die Erweiterung seiner Glossarfunktion sowie sein Large Language Model (LLM) der nächsten Generation vorgestellt, das in Sachen Übersetzungsqualität GPT-4, Google und Microsoft hinter sich lässt und neue Maßstäbe für Anpassbarkeit, Genauigkeit und Leistung setzt. DeepL wurde außerdem kürzlich in die 2024 Cloud 100-Liste von Forbes aufgenommen und konnte im Mai neue Investitionen in Höhe von 300 Mio. USD, allen voran von der renommierten Late-Stage-Investmentfirma Index Ventures, gewinnen. Damit steigt die Gesamtbewertung des Unternehmens auf 2 Mrd. USD.

Über DeepL

DeepL unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, Sprachbarrieren zu überwinden. Mehr als 100.000 Unternehmen, Behörden und andere Organisationen sowie Millionen von Privatkunden in 63 Märkten vertrauen bereits auf die KI–Sprachtechnologie von DeepL und profitieren von natürlich klingenden Übersetzungen und einer besseren Kommunikation. Die KI–Sprachlösungen von DeepL bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und helfen Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, ihre geschäftliche Kommunikation zu verbessern, neue Märkte zu erschließen und die Produktivität zu steigern. Heute zählt das 2017 von CEO Dr. Jaroslaw (Jarek) Kutylowski gegründete Unternehmen über 900 engagierte Mitarbeitende und wird von international renommierten Investoren wie Benchmark, IVP und Index Ventures unterstützt.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg