DeepL inclui chinês tradicional em sua oferta de idiomas

Empresas e indivíduos do mundo inteiro agora podem eliminar as barreiras de comunicação com 33 milhões de usuários falantes de chinês tradicional

COLÔNIA, Alemanha, 24 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O DeepL anunciou hoje a adição do chinês tradicional à sua plataforma. O lançamento eleva para 33 o número total de idiomas do DeepL, ampliando ainda mais o acesso a tradução precisa e baseada em IA especificamente adaptada para negócios e empresas. O idioma é a principal forma de comunicação escrita para mais de 33 milhões de pessoas em todo o mundo, representando um marco importante para o DeepL em sua missão de impulsionar a comunização em âmbito global.

O chinês tradicional desempenha um papel de relevo no comércio internacional, sendo essencial para a comunicação escrita em mercados de peso como Taiwan, Hong Kong e Macau. "Entendemos a importância dessas regiões para o comércio internacional", diz Jarek Kutylowski, CEO e fundador do DeepL. "A adição do chinês tradicional não apenas permite que as empresas dessas regiões ampliem suas operações para mercados em todo o mundo, como também oferece oportunidades interessantes para as empresas que desejam entrar em alguns dos mercados mais decisivos da Ásia."

O DeepL está na vanguarda da comunicação baseada em IA. Sua tecnologia é usada por mais de 100.000 empresas, governos e organizações em todo o mundo em setores que vão desde o jurídico, varejo e saúde até tecnologia e manufatura. Seus sistemas se diferenciam dos demais provedores de IA no mercado por oferecer soluções de tradução e escrita desenvolvidas especificamente para o contexto de linguagem, aumentando a precisão e a clareza nas comunicações internacionais. O DeepL também oferece níveis de segurança e proteção de dados sem paralelo no mercado. O conjunto de ferramentas de IA linguística do DeepL tem demonstrado gerar economias de custo e ganhos de eficiência significativos para empresas no mundo inteiro.

Um estudo da Forrester de 2024 revelou que a implementação do DeepL proporcionou um retorno sobre o investimento de 345% para empresas multinacionais, reduzindo o tempo de tradução em 90% e provocando uma redução de 50% na carga de trabalho. Esses resultados evidenciam o potencial da plataforma para as empresas que buscam aumentar a receita e entrar em novos mercados mais rapidamente e em larga escala.

Para saber mais sobre como o DeepL pode impulsionar a comunicação multilíngue de sua empresa, visite www.deepl.com.

Sobre o DeepL

O DeepL tem a missão de derrubar barreiras linguísticas para empresas no mundo inteiro. Mais de 100.000 empresas e instituições governamentais, bem como milhões de pessoas em 228 mercados, confiam na plataforma de IA linguística do DeepL para obter traduções naturais e melhorar a escrita. Desenvolvida com a segurança corporativa em mente, a IA especializada do DeepL tem sido utilizada por empresas no mundo inteiro para transformar a comunicação empresarial, expandir mercados e aumentar a produtividade. Fundado em 2017 pelo CEO Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, o DeepL conta hoje com mais de 900 dedicados funcionários e com o apoio de investidores de renome internacional, incluindo Benchmark, IVP e Index Ventures.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/4825865/DeepL_Logo.jpg

FONTE DeepL