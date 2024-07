DeepL ajoute le chinois traditionnel à son catalogue

Partout dans le monde, particuliers et entreprises peuvent désormais faire tomber la barrière de la langue qui les sépare des 33 millions d'utilisateurs du chinois traditionnel.

COLOGNE, Allemagne, 24 juillet 2024 /PRNewswire/ -- DeepL vient d'annoncer aujourd'hui l'intégration du chinois traditionnel à sa plateforme. Cette nouveauté porte à 33 le nombre de langues proposées par DeepL et enrichit son offre de traduction IA, particulièrement adaptée aux entreprises. Plus de 33 millions de personnes utilisent essentiellement le chinois traditionnel pour communiquer à l'écrit. C'est donc un jalon important dans le parcours de DeepL visant à faciliter les communications à l'échelle mondiale.

Le chinois traditionnel joue par ailleurs un rôle important dans le monde des affaires, puisqu'il est la principale forme d'écriture de certains marchés clés comme Taiwan, Hong Kong et Macao. « Nous savons combien ces régions sont importantes dans le commerce international », souligne Jarek Kutylowski, directeur général et fondateur de DeepL. « L'ajout du chinois traditionnel permet aux entreprises de ces régions de développer leurs activités ailleurs dans le monde, mais ouvre aussi la porte de marchés asiatiques lucratifs à des entreprises qui cherchent à s'y implanter. »

À la pointe des technologies de communication par IA, DeepL est utilisé par plus de 100 000 entreprises, gouvernements et autres organisations dans le monde, et ce dans tous les secteurs : services juridiques, vente au détail, santé, technologie ou encore manufacture. L'IA de DeepL se distingue des autres par ses solutions de traduction et de rédaction particulièrement adaptées aux langues. Elle garantit la précision et la fiabilité des communications multilingues et fait l'objet de mesures de sécurité exceptionnelles. C'est avéré : les outils d'IA linguistique de DeepL permettent aux entreprises du monde entier de faire des économies et de gagner en efficacité.

Une étude menée en 2024 par Forrester Consulting a montré que l'utilisation de DeepL avait permis à des entreprises internationales de générer un retour sur investissement de 345 %, en réduisant le temps consacré à la traduction de 90 % et la charge de travail de 50 %. Ces résultats mettent en évidence le potentiel de cette plateforme pour les entreprises cherchant à accroître leurs revenus et à s'implanter rapidement sur de nouveaux marchés et à grande échelle.

Vous aimeriez mettre DeepL au service de vos communications multilingues ? Rendez-vous sur www.deepl.com.

À propos de DeepL

DeepL s'est donné la mission d'affranchir de la barrière de la langue les entreprises du monde entier. Plus de 100 000 entreprises et gouvernements et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance aux traductions naturelles de la plateforme d'IA linguistique de DeepL et à son assistant de rédaction. Conçues pour répondre aux besoins de sécurité des entreprises, les solutions basées sur cette IA permettent à des entreprises du monde entier de changer leur façon de communiquer, de se lancer sur de nouveaux marchés et d'optimiser leur productivité. Fondée en 2017 par Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est aujourd'hui forte d'une équipe de plus de 900 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/4825865/DeepL_Logo.jpg