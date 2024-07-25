DeepL, Geleneksel Çince ile dil seçeneklerini genişletiyor

Dünya çapındaki şirketler ve bireyler artık 33 milyon Geleneksel Çince kullanıcısı ile iletişim engellerini yıkabilir

COLOGNE, Almanya, 25 Temmuz 2024 /PRNewswire/ -- DeepL bugün platformuna Geleneksel Çince'nin de eklendiğini duyurdu. Geleneksel Çince'nin eklenmesiyle DeepL'in toplam dil sayısı 33'e ulaşarak, işletmeler ve kurumlar için özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli, doğru çeviriye erişim daha da genişledi. Geleneksel Çince, dünya çapında 33 milyondan fazla insan için birincil yazılı iletişim biçimidir ve DeepL için küresel iletişimi güçlendirmede önemli bir kilometre taşını temsil etmektedir.

Geleneksel Çince, Tayvan, Hong Kong ve Makao gibi önemli iş pazarlarında birincil yazılı iletişim biçimi olarak küresel ölçekte önemli bir iş rolü oynamaktadır. "Bu bölgelerin küresel ticaretteki öneminin farkındayız," diyor Jarek Kutylowski, DeepL CEO'su ve Kurucusu. "Geleneksel Çince'nin eklenmesi sadece bu bölgelerdeki şirketlerin küresel olarak genişlemesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Asya'nın en etkili pazarlarından bazılarına girmek isteyen şirketler için de geniş fırsatlar sunuyor."

DeepL yapay zeka tabanlı iletişim teknolojisinin ön saflarında yer almaktadır ve hukuk, perakende ve sağlık hizmetlerinden teknoloji ve üretime kadar çeşitli sektörlerde dünya çapında 100.000'den fazla işletme, hükümet ve kuruluş tarafından kullanılmaktadır. DeepL, benzersiz güvenlik önlemleri sağlarken, küresel iletişimde doğruluğu ve güvenilirliği artıran dil için özel olarak ayarlanmış çeviri ve yazma çözümleriyle diğer yapay zeka sistemlerinden ayrılır. DeepL'un Dil Yapay Zekası araçları paketinin, her yerdeki işletmeler için önemli maliyet tasarrufu ve verimlilik sağladığı kanıtlanmıştır.

2024 Forrester araştırması , DeepL uygulamasının küresel şirketler için %345'lik bir yatırım getirisi sağladığını, çeviri süresini % 90 azaltırken iş yükünde %50'lik bir azalma sağladığını ortaya koydu ve platformun geliri artırmak ve yeni pazarlara daha hızlı ve büyük ölçekte girmek isteyen işletmeler için potansiyelinin altını çizdi.

DeepL 'in şirketinizin çok dilli iletişimini nasıl güçlendirebileceğini öğrenmek için www.deepl.com adresini ziyaret edin.

DeepL hakkında

DeepL, her yerdeki işletmeler için dil engellerini ortadan kaldırmayı misyon edinmiştir. 228 küresel pazarda 100.000'den fazla işletme ve hükümet ile milyonlarca birey, insan benzeri çeviri ve daha iyi yazma için DeepL'in Dil Yapay Zekası platformuna güveniyor. Kurumsal güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanan, dünyanın dört bir yanındaki şirketler, iş iletişimlerini dönüştürmek, pazarları genişletmek ve üretkenliği artırmak için DeepL'in dil için özel olarak ayarlanmış yapay zeka çözümlerinden yararlanıyor. 2017 yılında CEO Jaroslaw (Jarek) Kutylowski tarafından kurulan DeepL, bugün 900'ün üzerinde tutkulu çalışana sahip ve Benchmark, IVP ve Index Ventures gibi dünyaca ünlü yatırımcılar tarafından destekleniyor.

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