DeepL lança o primeiro gerador de glossários do setor para resolver os desafios de comunicação empresarial e garantir a consistência da marca

Os novos recursos do glossário do Tradutor DeepL ajudarão a impulsionar as traduções e a economizar tempo e recursos. As novidades incluem o novo gerador de glossários e suporte para mais idiomas.



COLÔNIA, Alemanha, 18 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O DeepL, empresa líder mundial em IA linguística, anunciou hoje várias atualizações em seu poderoso recurso de glossário, que permite alcançar traduções mais consistentes, precisas e personalizadas. A principal novidade é o primeiro gerador inteligente de glossários do setor, que ajuda a simplificar e acelerar o processo de criação de glossários para suas traduções. O recurso de glossário agora está disponível em ainda mais idiomas e nas extensões para navegador e nos suplementos do DeepL, integrando-se facilmente e otimizando os fluxos de trabalho em ferramentas como o Google Workspace e o Microsoft 365.

"As traduções baseadas em IA são fundamentais para empresas que desejam superar barreiras linguísticas no mundo cada vez mais conectado de hoje. A poderosa ferramenta de glossário do DeepL eleva essa capacidade ao próximo nível, garantindo que as traduções sejam adaptadas às expressões e necessidades específicas de cada empresa", afirma Christopher Osborne, Vice-Presidente de Produtos do DeepL. "Estamos constantemente buscando formas de aprimorar a experiência e gerar ainda mais valor e ROI para nossos mais de 100.000 clientes em todo o mundo. Esses novos recursos tornam nosso glossário ainda mais eficiente, acessível e fácil de usar, permitindo que as equipes alcancem a personalização e a consistência desejadas, ao mesmo tempo em que reduzem o tempo e os custos associados a alternativas caras, como traduções manuais ou ferramentas de localização e substituição."

Para as empresas internacionais que pretendem impulsionar o crescimento da receita, investir na consistência da marca em todos os idiomas é essencial para garantir a clareza da comunicação com equipes, clientes e mercados em todo o mundo. Foi comprovado que uma marca consistente pode aumentar a receita em 20% ou mais* e a visibilidade de 3 a 4 vezes**, contudo, manter essa consistência pode ser custoso e desafiador. A ferramenta de glossário do DeepL simplifica esse processo, permitindo que empresas e profissionais garantam uma comunicação multilíngue consistente e de alta qualidade entre suas equipes. Com o recurso, é possível criar e gerenciar glossários personalizados para assegurar que palavras ou frases específicas sejam traduzidas de maneira uniforme e de acordo com sua terminologia exclusiva.

Agora, o glossário do DeepL conta com os seguintes recursos aprimorados:

O primeiro gerador de glossários inteligente e baseado em IA do setor: o novo gerador de glossários do DeepL é uma ferramenta inovadora que permite criar glossários personalizados por meio do simples carregamento de um arquivo. Arquivos traduzidos anteriormente podem ser aproveitados para gerar entradas de glossários personalizados no DeepL, reduzindo o trabalho manual e aumentando a eficiência. Isso permite que as equipes assegurem uma comunicação mais consistente em larga escala.

o novo gerador de glossários do DeepL é uma ferramenta inovadora que permite criar glossários personalizados por meio do simples carregamento de um arquivo. Arquivos traduzidos anteriormente podem ser aproveitados para gerar entradas de glossários personalizados no DeepL, reduzindo o trabalho manual e aumentando a eficiência. Isso permite que as equipes assegurem uma comunicação mais consistente em larga escala. Mais idiomas disponíveis : o glossário agora também oferece suporte para coreano, dinamarquês, sueco, norueguês e romeno, aumentando o número total de idiomas compatíveis para 16. Isso possibilita traduções mais precisas e detalhadas em uma variedade maior de contextos linguísticos, permitindo que as empresas alcancem um público ainda mais amplo.

: o glossário agora também oferece suporte para coreano, dinamarquês, sueco, norueguês e romeno, aumentando o número total de idiomas compatíveis para 16. Isso possibilita traduções mais precisas e detalhadas em uma variedade maior de contextos linguísticos, permitindo que as empresas alcancem um público ainda mais amplo. Acesso mais conveniente nas plataformas do DeepL: agora, os usuários podem acessar e aplicar o glossário diretamente nas extensões do DeepL para os navegadores Chrome e Edge, garantindo traduções consistentes em toda a web, incluindo nos aplicativos do Google Workspace. Além disso, o glossário agora pode ser aplicado diretamente nas integrações do DeepL para Microsoft 365 (Word, Outlook e PowerPoint) e ser acessado pelo navegador da web, aplicativos para desktop e API do DeepL.

Ao contrário de outras ferramentas de localização e substituição, o glossário do DeepL se destaca por sua compreensão contextual avançada e pela capacidade de processar elementos gramaticais complexos, como gêneros e tempos verbais, oferecendo traduções contextualizadas e com fluidez natural. Isso resulta em ganhos substanciais de produtividade, principalmente devido à redução do tempo necessário para a pós-edição, o que torna o fluxo de trabalho mais ágil e eficiente. Testes cegos com especialistas em idiomas demonstraram que o DeepL reduz o tempo de pós-edição em 30% em comparação com o Google Tradutor e em 20% em relação ao ChatGPT-4. Além disso, o DeepL requer um número significativamente menor de edições, enquanto o Google Tradutor e o ChatGPT-4 necessitam de duas a três vezes mais rodadas de revisões.

Com o DeepL Pro, o recurso de glossário também proporciona proteção de dados reforçada, com centros de dados proprietários, o mais alto nível de certificação e conformidade com rigorosos padrões (ISO 27001, RGPD/SOC 2 tipo 2), criptografia de dados e um compromisso de nunca utilizar dados de clientes do DeepL Pro para treinar nossos modelos.

O gerador de glossários do DeepL está agora disponível para assinantes dos planos DeepL Pro Advanced e Ultimate, com suporte para arquivos nos formatos TMX, DOCX e PDF. Atualmente, ele está disponível para glossários em alemão, espanhol, japonês, italiano, francês e russo (de e para o inglês), e, em breve, serão lançados mais idiomas.



Saiba mais sobre o DeepL Pro e experimente o glossário aqui.



Sobre o DeepL

O DeepL tem a missão de derrubar barreiras linguísticas para empresas no mundo inteiro. Mais de 100.000 empresas e instituições governamentais, bem como milhões de pessoas em 228 mercados, confiam na plataforma de IA linguística do DeepL para obter traduções naturais e melhorar a escrita. Desenvolvida com a segurança corporativa em mente, a IA especializada do DeepL tem sido utilizada por empresas no mundo inteiro para transformar a comunicação empresarial, expandir mercados e aumentar a produtividade. Fundado em 2017 pelo CEO Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, o DeepL conta hoje com mais de 900 dedicados funcionários e com o apoio de investidores de renome internacional, incluindo Benchmark, IVP e Index Ventures.

* Marq, "2021 Brand Consistency Report"

** Demand Metric x Lucid Press, relatório "Impact of Brand Consistency", 2016

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg

FONTE DeepL US Inc.