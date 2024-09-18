DeepL kurumsal iletişim ve marka tutarlılığıyla ilgili sorunların çözümünde sektörde bir ilk niteliğindeki Sözlükçe Oluşturucuyu tanıttı

Yeni Sözlükçe Oluşturucunun yanı sıra genişletilmiş dil desteği ve daha fazlasını da içeren gelişmiş DeepL sözlükçe işlevi, küresel çapta iş çevirilerine hız kazandırarak zaman, emek ve maliyet tasarruf getiriyor

KÖLN, Almanya, 18 Eylül 2024 /PRNewswire/ -- Lider küresel Dil AI şirketi DeepL bugün itibariyle, profesyonellerin ve şirketlerin belirli terimlerin çevirilerini kişiselleştirmelerine imkan tanıyarak çeviri tutarlılığını ve doğruluğunu artıran güçlü bir araç olarak sözlükçe özelliğinde çeşitli güncellemeler yaptığını duyurdu. Bura göre, araç artık çeviriler için sözlükçeler oluşturmayı basitleştirip hızlandıran sektörün ilk akıllı Sözlükçe Oluşturucusunu da içeriyor. Sözlükçe ayrıca çeşitli yeni dillerde ve DeepL'in tarayıcı uzantıları ve entegrasyonlarında da sunulmakta olup hem web'de hem de Google Workspace ve Microsoft 365 gibi uygulamalarda daha da erişilebilir ve akıcı bir kullanıcı deneyimi için mevcut iş akışlarına kesintisiz bir şekilde uyum sağlıyor.

Ürün Başkan Yardımcısı Christopher Osborne, "AI destekli çeviriler, günümüzün giderek daha bağlantılı bir hal alan dünyasında dil engellerini aşmak isteyen işletmeler için büyük öneme sahip ve DeepL'in güçlü sözlükçe aracı da çevirilerin bir şirketin kendine özgü ifadelerine ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi sayesinde bunu bir adım öteye taşıyor" şeklide konuştu. "Sürekli olarak DeepL deneyimini iyileştirmenin ve dünya çapında 100.000'in üzerindeki müşterimize daha fazla katma değer ve yatırım getirisi sağlamanın yollarını araştırıyoruz. Bu yeni özellikler sözlükçemizi daha da verimli, erişilebilir ve kullanıcı dostu kılarak ekiplere aradıkları özelleştirme ve tutarlılığı sunarken, manuel çeviriler veya Bul ve Değiştir araçları gibi maliyetli alternatiflerle harcanan zamanı minimuma indiriyor."

Tüm iletişim içeriğinde ve dillerde hem teknik terminoloji, hem de ürün adları veya markalı terimler için marka tutarlılığına yatırım yapmak, gelir artışı hedefleyen küresel işletmeler için her mesajın dünya genelindeki ekipler, müşteriler ve pazarlarda net bir karşılık bulabilmesi için kritik öneme sahiptir. Tutarlı markalamanın geliri %20 ve üzerinde oranlarda yükselttiği* ve görünürlüğü de 3 ila 4 kat artırdığı** kanıtlanmıştır; öte yandan, bu tutarlılığı korumak son derece pahalı ve karmaşık olabilir. DeepL'in sözlükçe aracı bu süreci basitleştirerek işletmelerin ve profesyonellerin ekipler arasında kolayca yüksek kaliteli ve tutarlı çok dilli iletişim kurabilmelerine ve bunu ölçeklendirmelerine yardımcı olur. Sözlükçe ile şirketler, belirli kelime veya ifadelerin kuruma özgü terminolojiyle tutarlı bir şekilde çevrilmesini için özel çeviri sözlükçeleri oluşturabilir ve bunları yönetebilir.

DeepL'in sözlükçesi artık şu genişletilmiş özellikleri de sunuyor:

Sektörün ilk akıllı, AI destekli Sözlükçe Oluşturucusu: DeepL'in yeni Sözlükçe Oluşturucusu, ekiplerin basitçe bir dosya yükleyerek özel çeviri sözlükçeleri oluşturmasına fırsat tanıyan, türünün ilk örneği bir araç olma niteliğine sahip. Kişiselleştirilmiş DeepL sözlükçelerinde girişler oluşturmak için önceden çevrilmiş dosyalardan yararlanılabilir, bu da manuel çalışma ihtiyacını azaltıp verimliliği belirgin derecede yükselterek ekiplerin geniş ölçekte daha tutarlı iletişim kurmasını kolaylaştırır.

DeepL'in yeni Sözlükçe Oluşturucusu, ekiplerin basitçe bir dosya yükleyerek özel çeviri sözlükçeleri oluşturmasına fırsat tanıyan, türünün ilk örneği bir araç olma niteliğine sahip. Kişiselleştirilmiş DeepL sözlükçelerinde girişler oluşturmak için önceden çevrilmiş dosyalardan yararlanılabilir, bu da manuel çalışma ihtiyacını azaltıp verimliliği belirgin derecede yükselterek ekiplerin geniş ölçekte daha tutarlı iletişim kurmasını kolaylaştırır. Genişletilmiş sözlükçe dil işlevselliği : Artık Korece, Danca, İsveççe, Norveççe ve Romence çevirileri de destekleyen sözlükçe de toplam dil sayısı 16'ya çıkmış durumda. Bu da, daha geniş bir dil bağlamı yelpazesinde daha hassas ve nüansa duyarlı çevirilere olanak tanıyarak işletmelerin daha geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olur.

: Artık Korece, Danca, İsveççe, Norveççe ve Romence çevirileri de destekleyen sözlükçe de toplam dil sayısı 16'ya çıkmış durumda. Bu da, daha geniş bir dil bağlamı yelpazesinde daha hassas ve nüansa duyarlı çevirilere olanak tanıyarak işletmelerin daha geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olur. DeepL platformları üzerinden daha kullanışlı erişim: Kullanıcılar sözlükçeye artık doğrudan Chrome ve Edge için sunulan DeepL tarayıcı uzantılarından erişip uygulama ve Google Workspace uygulamaları da dahil olarak web genelinde tutarlı çeviriler elde etme imkanına sahip. Daha da ötesinde, sözlükçe artık Word, Outlook ve PowerPoint de dahil Microsoft 365 entegrasyonları için doğrudan DeepL içerisinden de uygulanabiliyor. Ayrıca, sözlükçeye DeepL web tarayıcısı, masaüstü uygulamaları ve API üzerinden erişmek mümkün.

Diğer Bul ve Değiştir araçlarının aksine, DeepL'in sözlükçesi gelişmiş bağlamsal kavrayışı ve durum, cinsiyet ve zaman gibi karmaşık dilbilgisi öğelerini işleme kapasitesi sayesinde nüansa duyarlı ve kulağa doğal gelen çeviriler bakımından öne çıkıyor. Bu da ardıl düzenleme süreçlerinde kazanılan zaman sayesinde önemli bir verimlilik artışı getiriyor. Dil uzmanlarıyla yapılan kör testler, DeepL'in ardıl düzenleme süresini Google Translate'e kıyasla %30 ve Chat GPT-4'e kıyasla da %20 oranında azalttığını gösteriyor. Dahası, DeepL hissedilir derecede daha az düzenleme gerektirirken, hem Google Translate hem de Chat GPT-4 iki ila üç kat daha fazla geri bildirim turuna ihtiyaç duyuyor.

DeepL Pro ile kombinasyon halindeyken sözlükçe ayrıca, özel veri merkezleri, en üst düzey sertifikasyon ve uyumluluk standartları (ISO 27001 sertifikası, GDPR/SOC 2 tip 2 uyumluluğu), veri şifreleme ve Pro müşteri verilerininin modelleri eğitmek için kesinlikle kullanılmaması taahhüdü ile birlikte gelişmiş veri güvenliği sunuyor.

DeepL'in Sözlükçe Oluşturucusu artık TMX/DOCX/PDF dosyası desteği ile birlikte tüm Pro Advanced ve Ultimate aboneleri tarafından kullanılabilecek. Başlangıçta Almanca, İspanyolca, Japonca, İtalyanca, Fransızca ve Rusça (İngilizce'ye ve İngilizce'den) sözlükçeler için kullanılabilecek olup yakında daha fazla dil için de sunuluyor olacak.

DeepL Pro hakkında daha fazla bilgi edinin ve sözlükçeyi bizzat deneyimleyin: Buradan ulaşabilirsiniz.

DeepL hakkında

DeepL dünyanın her yerinde işletmelerin önüne çıkan dil engellerini yıkma misyonuyla hareket ediyor. 100.000'den fazla işletme ve resmi kurumun yanı sıra 228 küresel pazardaki milyonlarca insan, konuşma doğallığında çeviri yapmak ve daha güzel yazmak için DeepL'in Language AI platformunu kullanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler iş iletişimini geliştirmek, yeni pazarlara açılmak ve üretkenliği artırmak için DeepL'in kurumsal güvenlik dikkate alınarak tasarlanmış ve dile özel olarak ayarlanmış AI çözümlerinden faydalanıyor. 2017 yılında CEO Jaroslaw (Jarek) Kutylowski tarafından kurulan ve bugün 900'den fazla çalışana sahip olan DeepL; Benchmark, IVP ve Index Ventures gibi dünyaca ünlü yatırımcılar tarafından destekleniyor.

* Marq, "2021 Marka Tutarlılık Raporu"

** Demand Metric x Lucid Press, "Marka Tutarlılığının Etkisi" Raporu, 2016

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