DeepL erweitert Glossarfunktion um weitere Sprachen und branchenweit erste automatische Glossargenerierung

Mit der verbesserten Glossarfunktion lassen sich Übersetzungen effizienter abwickeln und so Zeit, Mühe und Kosten sparen



KÖLN, Deutschland, 18. September 2024 /PRNewswire/ -- DeepL, ein weltweit führender Anbieter von KI–Sprachtechnologie, hat heute mehrere Erweiterungen seiner Glossarfunktion bekannt gegeben. Die Glossarfunktion bietet Fachleuten und Unternehmen eine praktische Möglichkeit, Übersetzungen für bestimmte Begriffe festzulegen und so die Konsistenz und Genauigkeit von übersetzten Inhalten zu verbessern. Ab sofort unterstützt die Glossarfunktion weitere Sprachkombinationen und bietet eine neue Option zur automatischen Glossargenerierung, mit der neue Glossare noch schneller und einfacher erstellt werden können. Darüber hinaus ist die Glossarfunktion jetzt auch in den Browsererweiterungen und Integrationen von DeepL verfügbar und lässt sich so ganz einfach in bestehende Workflows einbinden. Dies sorgt für ein nahtloses Nutzererlebnis im Browser und in gängigen Anwendungen wie Google Workspace und Microsoft 365.

„KI–gestützte Übersetzungen sind unverzichtbar für Unternehmen, die in der heutigen zunehmend vernetzten Welt Sprachbarrieren überwinden möchten. Mit der leistungsstarken Glossarfunktion von DeepL können sie noch einen Schritt weitergehen und Übersetzungen auf ihre individuellen Begrifflichkeiten und Anforderungen zuschneiden", so Christopher Osborne, VP of Product bei DeepL. „Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, DeepL zu verbessern und unseren über 100.000 Kunden auf der ganzen Welt einen echten Mehrwert und höheren ROI zu bieten. Die aktuellen Neuerungen machen unsere Glossarfunktion noch effizienter, zugänglicher und benutzerfreundlicher, sodass Teams ihre Übersetzungen einfacher anpassen und so die Konsistenz ihrer Inhalte sicherstellen können. Dadurch sind sie gleichzeitig weniger angewiesen auf mühsame und kostspielige Alternativen wie manuelle Übersetzungen oder Tools zum Suchen und Ersetzen."

Für globale Unternehmen, die ihr Umsatzwachstum steigern möchten, sind Investitionen in konsistente Markeninhalte über alle Kommunikationskanäle und Sprachen hinweg unerlässlich. Denn nur mit einheitlichen Fachausdrücken, Produktnamen und Markenbegriffen können sie sicherstellen, dass jede Botschaft bei Teams, Kunden und neuen Zielgruppen auf der ganzen Welt eindeutig ankommt. Ein konsistentes Branding steigert den Umsatz nachweislich um mindestens 20 %* und erhöht den Bekanntheitsgrad um das Drei- bis Vierfache**. Doch die Wahrung der Konsistenz kann ein kostspieliges und komplexes Unterfangen sein. Mit der Glossarfunktion von DeepL lässt sich dieser Prozess vereinfachen, denn sie unterstützt Unternehmen und Fachleute bei der Erstellung und Skalierung hochwertiger und konsistenter mehrsprachiger Inhalte über verschiedene Teams hinweg. Unternehmen können mit der Glossarfunktion individuelle Übersetzungsglossare erstellen und verwalten. So stellen sie sicher, dass bestimmte Wörter und Ausdrücke immer konsistent und markenkonform übersetzt werden.

Die Glossarfunktion von DeepL bietet ab sofort folgende erweiterte Möglichkeiten:

KI–gestützte automatische Glossargenerierung: DeepL bietet als erster Anbieter der Branche jetzt auch eine intelligente automatische Glossargenerierung an. Teams können nun bereits übersetzte Dateien hochladen und daraus automatisch Glossareinträge extrahieren lassen, um anschließend individuelle Glossare zu erstellen. Dadurch lässt sich der manuelle Arbeitsaufwand reduzieren und die Effizienz erheblich steigern, sodass Teams eine konsistentere Kommunikation in großem Umfang gewährleisten können.

DeepL bietet als erster Anbieter der Branche jetzt auch eine intelligente automatische Glossargenerierung an. Teams können nun bereits übersetzte Dateien hochladen und daraus automatisch Glossareinträge extrahieren lassen, um anschließend individuelle Glossare zu erstellen. Dadurch lässt sich der manuelle Arbeitsaufwand reduzieren und die Effizienz erheblich steigern, sodass Teams eine konsistentere Kommunikation in großem Umfang gewährleisten können. Unterstützung zusätzlicher Sprachen : Die Glossarfunktion unterstützt jetzt auch Einträge auf Koreanisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch und Rumänisch, womit sich die Gesamtzahl der unterstützten Sprachen auf 16 erhöht. Damit können Unternehmen präzise und nuancierte Übersetzungen in noch mehr Sprachkombinationen erstellen und so ein breiteres Publikum erreichen.

: Die Glossarfunktion unterstützt jetzt auch Einträge auf Koreanisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch und Rumänisch, womit sich die Gesamtzahl der unterstützten Sprachen auf 16 erhöht. Damit können Unternehmen präzise und nuancierte Übersetzungen in noch mehr Sprachkombinationen erstellen und so ein breiteres Publikum erreichen. Verfügbarkeit in Erweiterungen und Integrationen: Die Glossarfunktion ist nicht mehr nur im Web–Übersetzer, den Desktop-Apps und der API von DeepL verfügbar, sondern kann nun auch direkt in den DeepL-Browsererweiterungen für Chrome und Edge genutzt werden. Dies ermöglicht konsistente Übersetzungen im Browser, einschließlich in webbasierten Anwendungen wie Google Workspace. Darüber hinaus ist die Glossarfunktion jetzt auch in den DeepL-Integrationen für Microsoft 365 verfügbar und kann direkt in Word, Outlook und PowerPoint verwendet werden.

Die Glossarfunktion von DeepL geht über das einfache Suchen und Ersetzen von Wörtern hinaus: Die Begriffe werden auch automatisch an den grammatikalischen Kontext des Satzes (Fall, Geschlecht, Zeitform) angepasst. Das Ergebnis sind nuancierte, natürlich klingende Übersetzungen, die weniger Nachbearbeitungsaufwand erfordern und Teams dadurch mehr Produktivität ermöglichen. Blindtests mit Sprachexperten haben gezeigt, dass die Übersetzungen von DeepL 20 % weniger Nachbearbeitungszeit als die Übersetzungen von ChatGPT–4 und sogar 30 % weniger Nachbearbeitungszeit als die des Google Übersetzers erfordern. Außerdem benötigen die Übersetzungen von DeepL zwei- bis dreimal weniger Bearbeitungen als die Übersetzungen des Google Übersetzers und die von ChatGPT–4.

Mit DeepL Pro genießen Nutzer der Glossarfunktion zusätzliche Vorteile wie zuverlässige Datenverschlüsselung und höchste Datensicherheit. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich auf Servern, die von DeepL betrieben werden und den höchsten Zertifizierungs- und Datenschutzstandards entsprechen (ISO 27001, SOC 2 Typ II, DSGVO). Außerdem werden die Daten von DeepL Pro-Nutzern nicht zum Trainieren der KI–Modelle von DeepL verwendet.

Die automatische Glossargenerierung von DeepL steht ab sofort DeepL Pro Advanced- und Ultimate-Abonnenten zur Verfügung. Beim Dateiupload werden die Formate TMX, DOCX und PDF unterstützt. Aktuell kann die Glossargenerierung für die Sprachpaare Englisch ↔ Deutsch, Englisch ↔ Spanisch, Englisch ↔ Japanisch, Englisch ↔ Italienisch, Englisch ↔ Französisch und Englisch ↔ Russisch verwendet werden. Weitere Sprachkombinationen folgen in Kürze.

Weitere Informationen über DeepL Pro und die Glossarfunktion sind auf der Website von DeepL verfügbar.

Über DeepL

DeepL unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, Sprachbarrieren zu überwinden. Mehr als 100.000 Unternehmen und Behörden sowie Millionen von Privatkunden in 228 Märkten weltweit vertrauen bereits auf die KI–Sprachtechnologie von DeepL und profitieren von natürlich klingenden Übersetzungen und einer besseren Kommunikation. Die KI–Sprachlösungen von DeepL bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und helfen Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, ihre geschäftliche Kommunikation zu verbessern, neue Märkte zu erschließen und die Produktivität zu steigern. Heute zählt das 2017 von CEO Dr. Jaroslaw (Jarek) Kutylowski gegründete Unternehmen über 900 engagierte Mitarbeitende und wird von international renommierten Investoren wie Benchmark, IVP und Index Ventures unterstützt.

* Marq, „2021 Brand Consistency Report"

** Demand Metric x Lucid Press, „The Impact of Brand Consistency" Report, 2016

