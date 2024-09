DeepL dévoile le premier générateur de glossaire du secteur pour résoudre les problèmes de communication et de terminologie pour les entreprises

Le glossaire de DeepL s'enrichit de nouvelles options, dont le générateur de glossaire et la prise en charge de langues supplémentaires, pour permettre aux entreprises de gagner du temps, d'économiser de l'argent et de l'énergie, et d'améliorer leur communication.

COLOGNE, Allemagne, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- DeepL, leader mondial de l'IA linguistique, a annoncé aujourd'hui l'introduction de plusieurs nouveautés à son glossaire. Cette fonctionnalité offre déjà aux professionnels et aux entreprises un moyen pratique de définir des traductions pour des termes spécifiques et d'améliorer la cohérence et la précision de leurs contenus. DeepL propose ainsi désormais le premier générateur de glossaire intelligent du secteur, conçu pour simplifier et accélérer le processus de création de glossaires pour la traduction. Le glossaire est également disponible dans de nouvelles langues et accessible dans les extensions de navigateur et les intégrations de DeepL. Il s'intègre aux processus existants pour une expérience utilisateur encore plus fluide sur le web et les applications telles que Google Workspace et Microsoft 365.

« Les traductions IA sont indispensables pour les entreprises qui cherchent à surmonter les barrières linguistiques dans un monde de plus en plus connecté. Avec l'outil de glossaire proposé par DeepL, elles peuvent aller encore plus loin en adaptant les traductions à leur terminologie et à leurs besoins spécifiques, explique Christopher Osborne, VP produit chez DeepL. Nous cherchons en permanence à améliorer l'expérience DeepL et à apporter encore plus de valeur et un meilleur retour sur investissement à nos plus de 100 000 clients à travers le monde. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, notre glossaire gagne en efficacité, accessibilité et convivialité. En outre, les équipes peuvent adapter plus facilement leurs traductions et assurer la cohérence de leur contenu, tout en minimisant le temps passé sur des alternatives plus coûteuses telles que les traductions manuelles ou les outils de recherche et de remplacement. »

Pour les entreprises internationales qui souhaitent augmenter leur chiffre d'affaires, investir dans la cohérence de leur image sur tous les canaux de communication et dans toutes les langues est crucial. Que ce soit des termes techniques, des noms de produit ou encore la terminologie de leur marque, elles doivent s'assurer que chaque message est clairement transmis aux équipes, aux clients et aux marchés du monde entier. Il a été prouvé qu'une image de marque cohérente augmente les revenus d'une entreprise d'au moins 20 %* et multiplie sa notoriété par trois ou quatre**. Cependant, assurer cette cohérence peut s'avérer coûteux et complexe. Le glossaire de DeepL simplifie ce processus en aidant les entreprises et les professionnels à créer et à faire évoluer un contenu multilingue cohérent et de haute qualité entre différentes équipes. Les entreprises peuvent ainsi créer et gérer des glossaires de traduction personnalisés afin que des mots ou expressions spécifiques soient traduits de manière cohérente et en respectant leur propre terminologie.

Le glossaire de DeepL propose désormais les fonctionnalités suivantes :

Premier générateur de glossaire intelligent alimenté par l'IA du secteur: le nouveau générateur de glossaire de DeepL est un outil unique en son genre qui permet aux équipes de créer des glossaires de traduction personnalisés en important simplement un fichier. Des fichiers déjà traduits peuvent servir à générer des entrées pour les glossaires personnalisés de DeepL. La charge de travail manuel s'en retrouve réduite et l'efficacité considérablement améliorée, ce qui permet aux équipes de communiquer plus facilement à grande échelle.

le nouveau générateur de glossaire de DeepL est un outil unique en son genre qui permet aux équipes de créer des glossaires de traduction personnalisés en important simplement un fichier. Des fichiers déjà traduits peuvent servir à générer des entrées pour les glossaires personnalisés de DeepL. La charge de travail manuel s'en retrouve réduite et l'efficacité considérablement améliorée, ce qui permet aux équipes de communiquer plus facilement à grande échelle. Prise en charge de langues supplémentaires: avec l'ajout du coréen, du danois, du suédois, du norvégien et du roumain, le glossaire prend désormais en charge 16 langues. Les entreprises peuvent ainsi produire des traductions précises et nuancées dans un plus grand nombre de combinaisons linguistiques et atteindre un public plus large.

avec l'ajout du coréen, du danois, du suédois, du norvégien et du roumain, le glossaire prend désormais en charge 16 langues. Les entreprises peuvent ainsi produire des traductions précises et nuancées dans un plus grand nombre de combinaisons linguistiques et atteindre un public plus large. Accès plus pratique aux plateformes de DeepL: les utilisateurs peuvent désormais accéder au glossaire et l'appliquer directement dans les extensions de navigateurs DeepL pour Chrome et Edge et ainsi profiter de traductions harmonisées partout sur le web, dont les applications Google Workspace. Le glossaire peut également être utilisé directement au sein des intégrations DeepL pour Microsoft 365, notamment Word, Outlook et PowerPoint. Il est également accessible via le navigateur web, les applications de bureau et l'API de DeepL.

Contrairement à d'autres outils qui se contentent de chercher et remplacer, le glossaire de DeepL se distingue par sa compréhension contextuelle avancée et sa capacité à traiter des éléments grammaticaux complexes (cas, genre, temps, etc.). Il propose ainsi des traductions nuancées et naturelles qui nécessitent moins de travail de post-édition et contribuent à des gains de productivité substantiels. Des tests à l'aveugle réalisés auprès d'experts linguistiques montrent que DeepL réduit le temps de post-édition de 30 % par rapport à Google Traduction et de 20 % par rapport ChatGPT-4. En outre, les traductions de DeepL nécessitent beaucoup moins de révisions, par rapport à Google Traduction et ChatGPT-4 qui en requièrent deux à trois fois plus.

Les glossaires de DeepL Pro proposent également une sécurité des données renforcée : centres de données propriétaires, certification et normes de conformité strictes (certification ISO 27001, conformité au RGPD et à la norme SOC 2 Type II), chiffrement des données et engagement à ne jamais utiliser les données des clients Pro pour entraîner nos modèles.

Le générateur de glossaire de DeepL est désormais disponible pour les abonnés Pro Advanced et Ultimate et prend en charge les fichiers TMX, DOCX et PDF. Il est actuellement disponible en allemand, espagnol, japonais, italien, français et russe (depuis et vers l'anglais). D'autres langues seront bientôt proposées.

Pour en savoir plus sur DeepL Pro et essayer le glossaire, rendez-vous ici.

À propos de DeepL

DeepL s'est donné la mission d'affranchir de la barrière de la langue les entreprises du monde entier. Plus de 100 000 entreprises et gouvernements et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance aux traductions naturelles de la plateforme d'IA linguistique de DeepL et à son assistant de rédaction. Conçues pour répondre aux besoins de sécurité des entreprises, les solutions basées sur cette IA permettent à des entreprises du monde entier de changer leur façon de communiquer, de se lancer sur de nouveaux marchés et d'optimiser leur productivité. Fondée en 2017 par Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est aujourd'hui forte d'une équipe de plus de 900 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures.

* Marq, « 2021 Brand Consistency Report »

** Demand Metric x Lucid Press, Rapport 2016 « Impact of Brand Consistency »

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg