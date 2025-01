DeepL ajoute son LLM de nouvelle génération et DeepL Write à son API

DeepL élargit sa solution d'API avec un accès à de meilleures traductions et à de nouveaux outils

de rédaction afin de permettre aux entreprises d'intégrer l'IA linguistique directement dans leurs processus pour plus

d'efficacité et de croissance.

COLOGNE, Del., 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- La société DeepL, leader mondial de l'IA linguistique, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de sa solution d'API en y ajoutant deux nouvelles fonctionnalités puissantes : le modèle linguistique de nouvelle génération de DeepL et l'accès à DeepL Write. Le modèle linguistique de nouvelle génération de DeepL fournit des traductions encore plus précises. L'ajout de DeepL API pour Write permet aux utilisateurs d'accéder aux outils de rédaction avancés de DeepL, dont les suggestions grammaticales, la correction orthographique et plus encore. Ces améliorations viennent renforcer la suite d'outils d'IA linguistique proposée au réseau de clients API de DeepL toujours grandissant, afin d'optimiser leur communication, d'augmenter leur productivité et de réaliser des économies.

« Élargir la solution d'API proposée par DeepL avec des traductions alimentées par notre modèle linguistique de nouvelle génération et des fonctionnalités de rédaction avancées est une étape importante pour nous. C'est un pas de plus vers notre mission d'affranchir les entreprises du monde entier de la barrière de la langue pour se développer dans de nouveaux marchés. » précise Sebastian Enderlein, Directeur de la technologie chez DeepL. « L'API est l'une des solutions les plus populaires chez DeepL, en raison de sa flexibilité et de sa facilité d'utilisation. Elle est rapidement devenue essentielle pour les entreprises cherchant à optimiser la qualité et l'efficacité de leurs processus linguistiques à travers l'automatisation. En utilisant l'API de DeepL, les entreprises peuvent intégrer notre IA linguistique directement dans leurs applications internes et externes : processus de rédaction d'e-mails, plateforme de vente en ligne, et plus encore. Elles sont ainsi capables de relever de nombreux défis, tels que s'affranchir des barrières linguistiques, localiser leur contenu et communiquer avec plus de clarté. L'API applique également les règles de protection des données maximales qui font notre réputation, afin que les données sensibles soient toujours sécurisées. »

De nombreuses marques de premier plan issues de divers secteurs, comme la Deutsche Bahn, Weglot, Panasonic Connect, 24Translate ou encore Alza font confiance à l'API de DeepL, qui offre un accès programmatique à l'IA linguistique de DeepL. Les entreprises peuvent ainsi s'appuyer sur les services de traduction, et désormais également de rédaction, de DeepL, dont la qualité et la sécurité sont de renommée mondiale, directement dans leurs sites web et applications internes ou externes.

Avec ces derniers ajours, l'API de DeepL offre désormais les fonctionnalités et avantages suivants :

les utilisateurs de l'API ont désormais accès à des traductions de meilleure qualité pour gagner encore plus de temps de traduction et de révision, grâce à l'intégration du modèle linguistique de nouvelle génération de DeepL, alimenté par l'IA linguistique et la technologie LLM exclusive de DeepL, conçues spécifiquement pour la traduction. Des tests à l'aveugle menés avec des linguistes chevronnés ont révélé une remarquable amélioration de la précision des traductions, allant jusqu'à 1,7 fois avec le nouveau modèle de LLM, par rapport à l'ancien modèle de DeepL, pour les combinaisons de l'anglais vers le japonais et le chinois simplifié, et 1,4 fois pour les combinaisons de l'anglais et de l'allemand. Il a également été démontré que le modèle linguistique de nouvelle génération de DeepL est nettement plus performant que ses concurrents en termes de qualité de traduction. En 2024, des tests à l'aveugle ont montré que les traductions de DeepL nécessitaient moins de révisions que celles de ses concurrents. Pour obtenir une qualité équivalente, il faut deux fois plus de révision avec Google Translate et trois fois plus avec ChatGPT–2024. Nouvelles capacités de rédaction et de révision via l'API de DeepL avec DeepL Write : DeepL Write, l'outil de rédaction de la société conçu pour la communication en entreprise, est désormais disponible pour les utilisateurs de l'API via la même interface que DeepL Traducteur. C'est une solution puissante pour les entreprises cherchant à améliorer la qualité de leur contenu. En allant au-delà de ce que proposent les IA génératives classiques, qui proposent des textes tout faits, ou aux correcteurs grammaticaux traditionnels, DeepL Write est un véritable assistant de rédaction créatif, aidant les rédacteurs à améliorer leurs textes grâce à son IA capable de proposer des suggestions en matière de tons, de terminologie, de tournures et de styles dans leurs processus de création. Cet outil est capable de révolutionner la manière dont les travailleurs intellectuels créent du contenu professionnel, en améliorant la précision et la qualité de tout ce qu'ils rédigent, des communications internes aux messages destinés aux clients, en passant par les contrats internationaux.

« Lorsque mon équipe et moi-même avons préparé notre développement à l'international [...] nous avons choisi l'API de DeepL, qui s'est avérée être une décision formidable. La transition s'est faite en toute simplicité et nous en avons immédiatement ressenti l'impact positif. Nos réviseurs étaient plus productifs et nous avons économisé des milliers d'euros en frais d'exploitation mensuels. L'API de DeepL a joué un rôle crucial dans l'introduction de notre commerce en ligne sur la scène mondiale en nous permettant de réaliser des économies et de gagner en efficacité. » indique Jakub Kalina, Directeur de la localisation chez Alza.

L'API de DeepL alimentée par le modèle de nouvelle génération est désormais disponible pour les traductions en anglais, japonais, allemand et chinois simplifié. D'autres langues seront bientôt disponibles. L'API de DeepL Write est désormais également disponible en allemand, anglais (britannique et américain), espagnol, français, italien et portugais (européen et brésilien). Les utilisateurs de DeepL Pro bénéficient également de normes de sécurité et de conformité maximales et les traductions des comptes API Pro ne sont jamais utilisées pour former les modèles de DeepL.

Pour plus d'informations et pour essayer l'API de DeepL dans votre entreprise, consultez notre page consacrée https://www.deepl.com/products/api .

À propos de DeepL

DeepL s'est donné la mission d'affranchir de la barrière de la langue les entreprises du monde entier. Plus de 100 000 entreprises et gouvernements et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance aux traductions naturelles, aussi bien de contenus écrits que de conversations orales, de la plateforme d'IA linguistique de DeepL et à son assistant de rédaction. Conçues pour répondre aux besoins de sécurité des entreprises, les solutions basées sur cette IA permettent à des entreprises du monde entier de changer leur façon de communiquer, de se lancer sur de nouveaux marchés et d'optimiser leur productivité. Fondée en 2017 par Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est aujourd'hui forte d'une équipe de plus de 1 000 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures.

