DeepL erweitert API um LLM der nächsten Generation und Schreibassistenten

Die API–Lösung bietet nun eine noch höhere Übersetzungsqualität

und KI–gestützte Textverbesserungen für eine professionelle und effektive

Kommunikation in Unternehmen

COLOGNE, 28. Januar 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, ein weltweit führendes Unternehmen für KI–Sprachtechnologie, hat heute die Erweiterung seiner gefragten API–Lösung um zwei leistungsstarke neue Funktionen bekannt gegeben: das DeepL–Sprachmodell der nächsten Generation und die DeepL API für Write. Das Sprachmodell der nächsten Generation liefert noch bessere und genauere Übersetzungen, und die DeepL API für Write bietet Nutzern fortschrittliche Funktionen zum Verfassen von Inhalten, einschließlich Grammatikvorschlägen, Rechtschreibkorrekturen und mehr. Zusammen bilden diese Erweiterungen eine leistungsstarke Suite von KI–Sprachtools, die dem schnell wachsenden API–Kundenstamm des Unternehmens eine bessere Kommunikation, Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen ermöglichen.

„Die Erweiterung der DeepL API um LLM–gestützte Übersetzungen der nächsten Generation und fortschrittliche Funktionen für das Verfassen von Inhalten ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Mit diesem Schritt möchten wir Unternehmen auf der ganzen Welt weiterhin dabei unterstützen, Sprachbarrieren zu überwinden und dadurch ihr Wachstum in neuen Märkten zu beschleunigen", so Sebastian Enderlein, CTO von DeepL. „Die API ist aufgrund ihrer Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit eine der gefragtesten Lösungen von DeepL. Sie eignet sich ideal für Unternehmen, die die Qualität und Effizienz ihrer sprachbezogenen Prozesse durch Automatisierung steigern möchten. Mit der DeepL API können Unternehmen unsere KI–Sprachtechnologie direkt in ihre eigenen internen und externen Anwendungen wie E–Mail-Systeme, E–Commerce-Plattformen und vieles mehr integrieren und so eine Vielzahl von Herausforderungen bewältigen: von Sprachbarrieren über die Lokalisierung von Inhalten bis hin zur Verbesserung der geschäftlichen Kommunikation. Zudem entspricht die API den strengen und speziell auf Unternehmen zugeschnittenen Sicherheitsstandards, für die wir bekannt sind, sodass sensible Daten stets geschützt bleiben."

Führende Marken aus verschiedenen Branchen, darunter die Deutsche Bahn, Weglot, Panasonic Connect, 24translate und Alza, vertrauen bereits auf die DeepL API, um die spezialisierte KI–Sprachtechnologie von DeepL in ihre Workflows einzubinden. So können sie die weltweit bewährten, sicheren und hochwertigen Übersetzungs- und Schreibtools von DeepL direkt für ihre internen und externen Websites und Anwendungen nutzen.

Mit den neuesten Aktualisierungen bietet die API–Lösung von DeepL nun die folgenden erweiterten Funktionen und Vorteile:

Deutliche Verbesserung der Übersetzungsqualität und –genauigkeit dank LLM der nächsten Generation: Durch die Integration des DeepL-Sprachmodells der nächsten Generation, das auf KI–Sprachtechnologie und der eigens für Übersetzungen entwickelten LLM–Technologie von DeepL basiert, erhalten API–Nutzer nun noch hochwertigere Übersetzungsergebnisse und sparen so noch mehr Zeit bei der Übersetzung und Nachbearbeitung. Die Qualitätsverbesserung wurde in Blindtests mit erfahrenen Sprachexperten nachgewiesen: Das neue LLM schnitt bei der Sprachkombination Englisch ↔ Deutsch gegenüber dem herkömmlichen Modell von DeepL 1,4–mal besser ab. Bei den Sprachkombinationen Englisch ↔ Japanisch und Englisch ↔ Chinesisch (vereinfacht) wurden die Ergebnisse sogar als 1,7–mal besser eingestuft. Das Modell der nächsten Generation von DeepL übertrifft auch nachweislich die Übersetzungsqualität der Konkurrenz: Blindtests aus dem Vorjahr haben ergeben, dass die Übersetzungsergebnisse von Google im Vergleich zu DeepL zweimal mehr Bearbeitungen und die Ergebnisse von ChatGPT–4 sogar dreimal mehr Bearbeitungen erfordern, um die gleiche Qualität zu erreichen.

„Als mein Team und ich uns auf die internationale Expansion vorbereiteten […], entschieden wir uns für die DeepL API, was sich als eine fantastische Entscheidung erwiesen hat. Der Wechsel war schnell und einfach, und wir konnten die positiven Auswirkungen sofort spüren. Unsere Korrekturleser waren produktiver, und wir konnten monatlich Betriebskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Die DeepL API hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, unser E–Commerce-Geschäft international bekannt zu machen, indem sie uns mehr Effizienz und Kosteneinsparungen ermöglicht hat", so Jakub Kalina, Head of Localization bei Alza.

Die DeepL API unterstützt ab sofort das Sprachmodell der nächsten Generation für Übersetzungen zwischen den Sprachen Englisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch und Chinesisch (vereinfacht). Weitere Sprachen folgen in Kürze. Die DeepL API für Write ist jetzt für Deutsch, Englisch (britisch und amerikanisch), Spanisch, Französisch, Italienisch und Portugiesisch (europäisch und brasilianisch) verfügbar. Nutzer von DeepL API Pro profitieren zudem von höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards, die speziell auf Unternehmensanforderungen zugeschnitten sind. Dies bedeutet unter anderem, dass Übersetzungen von API Pro-Kunden nicht zum Trainieren von KI–Modellen verwendet werden.

Weitere Informationen zur DeepL API sind unter https://www.deepl.com/products/api verfügbar.

Über DeepL

DeepL unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, Sprachbarrieren zu überwinden. Mehr als 100.000 Unternehmen und Behörden sowie Millionen von Privatkunden in 228 Märkten weltweit vertrauen bereits auf die KI–Sprachtechnologie von DeepL, mit der sie natürlich klingende Übersetzungen erstellen, mehrsprachige Gespräche und Meetings abhalten und Texte optimieren können. Die KI–Sprachlösungen von DeepL bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und helfen Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, ihre geschäftliche Kommunikation zu optimieren, neue Märkte zu erschließen und die Produktivität zu steigern. Heute zählt das 2017 von CEO Dr. Jaroslaw (Jarek) Kutylowski gegründete Unternehmen über 1.000 engagierte Mitarbeitende und wird von international renommierten Investoren wie Benchmark, IVP und Index Ventures unterstützt.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg