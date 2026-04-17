Delska lança um dos data centers mais avançados e sustentáveis dos países bálticos em Riga

RIGA, Letônia, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hoje, a Delska, uma das principais operadoras de data centers nos Países Bálticos, lançou oficialmente o EU North Riga LV DC1 – um data center de 10 MW projetado para inteligência artificial (IA) e computação de alto desempenho (HPC). O projeto recebeu o Prêmio Anual de Construção da Letônia (1º lugar na categoria "Instalação de Produção, Edifício Industrial").

Delska launches new 10 MW data center in Latvia. CEO Andris Gailitis together with Speaker of the Parliament Daiga Mierina and Prime Minister Evika Silina in official launch ceremony.

O evento reuniu mais de 400 convidados – autoridades governamentais, embaixadores estrangeiros, líderes empresariais e especialistas do setor. A cerimônia oficial contou com discursos de altos representantes do governo, enfatizando o papel do novo data center no fortalecimento de uma infraestrutura de TI segura, sustentável e de alto desempenho na Letônia e na região.

"Há dois anos, tive a honra de participar da cerimônia de conclusão da estrutura do novo data center da Delska e hoje marcamos o início de um novo capítulo no setor de TI da Letônia. Estou confiante de que o EU North Riga LV DC1 se tornará um marco significativo no desenvolvimento digital da Letônia, provando nossa capacidade não apenas de seguir tendências globais, mas também de moldá-las ativamente", enfatizou Daiga Mierina, Presidente do Parlamento da Letônia.

Na segunda parte do evento, a Delska apresentou a visão do projeto e as soluções tecnológicas, seguidas por apresentações de especialistas internacionais do setor (Dell Technologies, 11Stream, Veeam) sobre temas fundamentais, incluindo data centers como infraestrutura nacional, inteligência artificial, computação soberana e portabilidade de dados. O evento foi encerrado com uma visita guiada, proporcionando aos convidados uma visão dos bastidores da infraestrutura do data center.

O evento atraiu um interesse regional e internacional significativo de clientes atuais e potenciais, e o data center já está preparando a infraestrutura para seus primeiros clientes.

"A abertura do data center da Delska é um forte sinal da maturidade econômica da Letônia e de sua capacidade de atrair investimentos seguros e de alto valor agregado. Isso demonstra que a Letônia é um local estável e confiável para projetos voltados ao futuro. Hoje, a infraestrutura digital forma a base tanto da resiliência econômica quanto da segurança nacional. Este projeto também é um exemplo de como o desenvolvimento tecnológico pode ser aliado à sustentabilidade", disse em seu discurso Evika Silina, Primeira-Ministra da Letônia.

O projeto aborda a escassez de capacidade nos principais polos europeus, levando as empresas a buscarem regiões com capacidade disponível. Ele marca o início do fortalecimento dos Países Bálticos como um hub de infraestrutura digital competitivo e sustentável no norte da Europa.

Sobre o Data Center

A instalação modular de 7.100 m² permite expansão para até 30 MW. Ela suporta até 250 kW por rack e atende ao padrão Tier III, garantindo 99,982% de tempo de atividade.

Com meta de PUE <1,3, a unidade é alimentada por energia renovável de fontes eólicas, solares e hidrelétricas do norte da Europa, enquanto os geradores de reserva utilizam o diesel renovável Neste MY.

Sobre a Delska

A Delska é uma das principais operadoras de data centers dos Países Bálticos, com mais de 26 anos de experiência. A empresa opera seis data centers em Riga e Vilnius, com uma capacidade total de 19 MW, além de pontos de presença em Frankfurt e Amsterdã, oferecendo uma gama de serviços em nuvem e infraestrutura de TI.

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FONTE Delska