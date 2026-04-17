Delska lança um dos data centers mais avançados e sustentáveis dos países bálticos em Riga
Notícias fornecidas porDelska
17 abr, 2026, 03:29 GMT
RIGA, Letônia, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hoje, a Delska, uma das principais operadoras de data centers nos Países Bálticos, lançou oficialmente o EU North Riga LV DC1 – um data center de 10 MW projetado para inteligência artificial (IA) e computação de alto desempenho (HPC). O projeto recebeu o Prêmio Anual de Construção da Letônia (1º lugar na categoria "Instalação de Produção, Edifício Industrial").
O evento reuniu mais de 400 convidados – autoridades governamentais, embaixadores estrangeiros, líderes empresariais e especialistas do setor. A cerimônia oficial contou com discursos de altos representantes do governo, enfatizando o papel do novo data center no fortalecimento de uma infraestrutura de TI segura, sustentável e de alto desempenho na Letônia e na região.
"Há dois anos, tive a honra de participar da cerimônia de conclusão da estrutura do novo data center da Delska e hoje marcamos o início de um novo capítulo no setor de TI da Letônia. Estou confiante de que o EU North Riga LV DC1 se tornará um marco significativo no desenvolvimento digital da Letônia, provando nossa capacidade não apenas de seguir tendências globais, mas também de moldá-las ativamente", enfatizou Daiga Mierina, Presidente do Parlamento da Letônia.
Na segunda parte do evento, a Delska apresentou a visão do projeto e as soluções tecnológicas, seguidas por apresentações de especialistas internacionais do setor (Dell Technologies, 11Stream, Veeam) sobre temas fundamentais, incluindo data centers como infraestrutura nacional, inteligência artificial, computação soberana e portabilidade de dados. O evento foi encerrado com uma visita guiada, proporcionando aos convidados uma visão dos bastidores da infraestrutura do data center.
O evento atraiu um interesse regional e internacional significativo de clientes atuais e potenciais, e o data center já está preparando a infraestrutura para seus primeiros clientes.
"A abertura do data center da Delska é um forte sinal da maturidade econômica da Letônia e de sua capacidade de atrair investimentos seguros e de alto valor agregado. Isso demonstra que a Letônia é um local estável e confiável para projetos voltados ao futuro. Hoje, a infraestrutura digital forma a base tanto da resiliência econômica quanto da segurança nacional. Este projeto também é um exemplo de como o desenvolvimento tecnológico pode ser aliado à sustentabilidade", disse em seu discurso Evika Silina, Primeira-Ministra da Letônia.
O projeto aborda a escassez de capacidade nos principais polos europeus, levando as empresas a buscarem regiões com capacidade disponível. Ele marca o início do fortalecimento dos Países Bálticos como um hub de infraestrutura digital competitivo e sustentável no norte da Europa.
Sobre o Data Center
A instalação modular de 7.100 m² permite expansão para até 30 MW. Ela suporta até 250 kW por rack e atende ao padrão Tier III, garantindo 99,982% de tempo de atividade.
Com meta de PUE <1,3, a unidade é alimentada por energia renovável de fontes eólicas, solares e hidrelétricas do norte da Europa, enquanto os geradores de reserva utilizam o diesel renovável Neste MY.
Sobre a Delska
A Delska é uma das principais operadoras de data centers dos Países Bálticos, com mais de 26 anos de experiência. A empresa opera seis data centers em Riga e Vilnius, com uma capacidade total de 19 MW, além de pontos de presença em Frankfurt e Amsterdã, oferecendo uma gama de serviços em nuvem e infraestrutura de TI.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2957259/Delska.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2753422/5918139/Delska_Logo.jpg
FONTE Delska
Partilhar este artigo