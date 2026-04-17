Delska 在里加正式啟用波羅的海地區其中一座最先進、最可持續發展的數據中心

拉脫維亞里加2026年4月17日 /美通社/ -- 今天，波羅的海地區領先數據中心營運商 Delska 正式啟用 EU North Riga LV DC1，這座 10 MW 數據中心專為人工智能 (AI) 及高效能運算 (HPC) 而設。 此項目獲得拉脫維亞年度建築大獎 (Latvian Construction Annual Award)，並在「生產設施與工業建築 (Production Facility, Industrial Building)」類別中排名第一。

當日活動吸引了超過 400 位來賓出席，當中包括政府官員、各國大使、商界領袖及業界專家。 在正式開幕典禮上，多位最高層政府代表先後發言，強調這座新數據中心對於強化拉脫維亞乃至整個地區內安全高效且可持續發展的資訊科技 (IT) 基礎設施，具有重要意義。

Delska 在拉脫維亞推出全新的 10 MW 數據中心。 行政總裁 Andris Gailitis 聯同拉脫維亞議會議長 Daiga Mierina 及總理 Evika Silina 出席正式啟用典禮。

拉脫維亞議會議長 Daiga Mierina 強調：「兩年前，我滿懷榮幸地出席 Delska 新數據中心的封頂儀式；而今天，則標誌著拉脫維亞資訊科技產業正式翻開新篇章。 我深信 EU North Riga LV DC1 將成為拉脫維亞數碼發展歷程上的一個重要里程碑，證明我們不但能夠緊貼全球趨勢，更可以主動引領發展。」

在活動的第二部分，Delska 先介紹了項目的願景及技術方案，接著由國際業界的專家（來自Dell Technologies、11Stream、Veeam）就多個重點議題發表演講，內容涵蓋數據中心用作國家基礎設施、人工智能、主權運算及數據可攜性。 活動尾聲設有導賞環節，讓來賓親身走入幕後，一睹數據中心基礎設施的實際運作。

是次活動在區域及國際市場引起熱烈迴響，吸引了大批現有及潛在客戶關注，數據中心更已著手為首批客戶鋪設基礎設施。

拉脫維亞總理 Evika Silina 在演講中表示：「Delska 數據中心的開幕，明確顯示拉脫維亞經濟已趨成熟，並能吸引高附加值的安全投資。 這證明拉脫維亞是穩定可靠的發展基地，適合發展各類面向未來的項目。 當今之世，數碼基礎設施既是經濟穩健發展的根基，亦為國家安全支柱。 此項目也體現科技拓展與可持續發展如何相輔相成。」

此項目解決了歐洲主要數據中心樞紐的容量不足問題，促使企業轉向尋找仍有容量的地區。 同時，這亦標誌著波羅的海地區開始強化自身，成為北歐一個既富競爭力又可持續發展的數碼基礎設施樞紐。

關於數據中心

該 7,100 平方米的模組化設施可擴展至 30 MW。 每個機架最高可支援 250 kW，並且達到 Tier III 標準，確保 99.982% 的正常運行時間。

設施以 PUE 低於 1.3 為目標，電力來自北歐的風能、太陽能及水力等可再生能源，後備發電機則使用 Neste MY 可再生柴油。

關於 Delska

Delska 是波羅的海地區頂尖的數據中心營運商，擁有逾 26 年豐富經驗。 公司在里加與維爾紐斯共營運六座數據中心，總容量達 19 MW，同時在法蘭克福及阿姆斯特丹設有服務接入點，提供多元化的資訊科技基礎設施及雲端服務。

SOURCE Delska