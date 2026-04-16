델스카, 리가 발트해 연안 지속 가능한 최첨단 데이터 센터 중 한 곳 개소

리가, 라트비아, 2026년 4월 16일 /PRNewswire/ -- 발트해 연안 선도 데이터 센터 운영업체 중 하나인 델스카(Delska)가 4월 15일, 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅(HPC)을 위해 설계된 10MW급 데이터 센터 EU 노스 리가 LV DC1(EU North Riga LV DC1)을 공식 개소했다. 이 프로젝트는 라트비아 건설 연간 어워드('생산 시설, 산업 건물' 카테고리 1위)를 수상했다.

행사에는 정부 관계자, 외국 대사, 비즈니스 리더, 업계 전문가 등 400명 이상의 게스트가 모였다. 공식 개소식에서는 최고위 정부 대표들의 연설이 포함됐으며, 라트비아와 해당 지역의 안전하고 고성능의 지속 가능한 IT 인프라 강화에서 새로운 데이터 센터가 담당하는 역할을 강조했다.

Delska launches new 10 MW data center in Latvia. CEO Andris Gailitis together with Speaker of the Parliament Daiga Mierina and Prime Minister Evika Silina in official launch ceremony.

라트비아의 다이가 미에리나(Daiga Mierina) 국회의장은 "2년 전 새로운 델스카 데이터 센터의 상량식에 참석하는 영광을 누렸으며, 오늘은 라트비아 IT 분야의 새로운 챕터가 시작되는 날이다. EU 노스 리가 LV DC1이 라트비아의 디지털 발전에서 중요한 이정표가 되고, 글로벌 트렌드를 따를 뿐만 아니라 적극적으로 이를 형성하는 우리의 능력을 증명할 것이라고 확신한다"고 강조했다.

행사 두 번째 파트에서 델스카는 프로젝트의 비전과 기술 솔루션을 발표했으며, 이어 델 테크놀로지스(Dell Technologies), 11스트림(11Stream), 빔(Veeam)과 같은 국제 업계 전문가들이 국가 인프라로서의 데이터 센터, 인공지능, 소버린 컴퓨팅, 데이터 이동성을 포함한 주요 주제에 대해 발표했다. 행사는 게스트들에게 데이터 센터 인프라의 내부를 직접 볼 수 있는 투어로 마무리됐다.

이번 행사는 현재 및 잠재 고객들로부터 상당한 지역 및 국제적 관심을 끌었으며, 데이터 센터는 이미 첫 번째 클라이언트를 위한 인프라를 준비하고 있다.

라트비아의 에비카 실리나(Evika Silina) 총리는 연설에서 "델스카 데이터 센터의 개소는 라트비아의 경제적 성숙도와 안전하고 높은 부가가치를 지닌 투자를 유치하는 능력을 보여주는 강력한 신호다. 라트비아가 미래 지향적 프로젝트를 위한 안정적이고 신뢰할 수 있는 입지임을 증명한다. 오늘날 디지털 인프라는 경제적 회복력과 국가 안보 모두의 토대를 형성한다. 이 프로젝트는 또한 기술 발전이 지속 가능성과 어떻게 결합할 수 있는지를 보여주는 사례"라는 말을 전했다.

이 프로젝트는 유럽 주요 허브의 용량 부족 문제를 해결해 기업들이 가용 용량을 갖춘 지역을 찾도록 유도한다. 이는 북유럽의 경쟁력 있고 지속 가능한 디지털 인프라 허브로 발트해 연안을 강화하는 시작을 알린다.

데이터 센터 소개

7100제곱미터 규모의 모듈식 시설은 최대 30MW까지 확장할 수 있다. 랙당 최대 250kW를 지원하고 99.982%의 가동 시간을 보장하는 티어 III(Tier III) 기준을 충족한다.

PUE 1.3 미만을 목표로 하는 이 시설은 북유럽의 풍력, 태양광, 수력 발전원의 재생 에너지로 구동되며, 백업 발전기는 네스테 MY(Neste MY) 재생 디젤을 사용한다.

델스카 소개

델스카는 26년 이상의 경험을 보유한 발트해 연안 선도 데이터 센터 운영업체 중 하나다. 회사는 리가와 빌뉴스에서 총 19MW 용량의 6개 데이터 센터를 운영하며, 프랑크푸르트와 암스테르담에 거점을 두고 다양한 IT 인프라 및 클라우드 서비스를 제공한다.

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로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2753422/5918139/Delska_Logo.jpg

SOURCE Delska