Delska inaugura en Riga uno de los centros de datos más avanzados y sostenibles de los países bálticos

RIGA, Letonia, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Delska, uno de los operadores de centros de datos líderes en los países bálticos, inauguró hoy oficialmente EU North Riga LV DC1, un centro de datos de 10 MW diseñado para inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HPC). El proyecto recibió el Premio Anual de Construcción de Letonia (primer lugar en la categoría "Instalación de producción, edificio industrial").

Delska launches new 10 MW data center in Latvia. CEO Andris Gailitis together with Speaker of the Parliament Daiga Mierina and Prime Minister Evika Silina in official launch ceremony.

El evento reunió a más de 400 invitados, entre ellos funcionarios gubernamentales, embajadores extranjeros, líderes empresariales y expertos de la industria. Durante la ceremonia oficial se pronunciaron discursos por parte de altos representantes del gobierno, quienes destacaron el papel del nuevo centro de datos en el fortalecimiento de una infraestructura de tecnología de la información (TI) segura, de alto rendimiento y sostenible en Letonia y en toda la región.

"Hace dos años tuve el honor de asistir a la ceremonia de finalización de la estructura del nuevo centro de datos de Delska y hoy se inicia un nuevo capítulo en el sector de TI de Letonia. Tengo la certeza de que el EU North Riga LV DC1 se convertirá en un hito significativo para el desarrollo digital de Letonia, lo que demuestra nuestra capacidad no solo para seguir las tendencias mundiales, sino también para definirlas activamente", afirmó Daiga Mierina, presidenta del parlamento de Letonia.

En la segunda parte del evento, Delska expuso la visión del proyecto y sus soluciones tecnológicas. Posteriormente, expertos internacionales del sector (Dell Technologies, 11Stream y Veeam) ofrecieron presentaciones acerca de temas clave, tales como los centros de datos como infraestructura nacional, la inteligencia artificial, la computación soberana y la portabilidad de datos. El evento finalizó con un recorrido que permitió a los invitados conocer de cerca la infraestructura del centro de datos.

El evento despertó un gran interés regional e internacional entre clientes actuales y potenciales; actualmente, el centro de datos ya prepara la infraestructura para recibir a sus primeros usuarios.

"La inauguración del centro de datos de Delska representa una clara señal de la madurez económica de Letonia y de su capacidad para atraer inversiones seguras con un alto valor añadido. Esto demuestra que Letonia es un destino estable y confiable para el desarrollo de proyectos con visión de futuro. En la actualidad, la infraestructura digital es el pilar de la resiliencia económica y la seguridad nacional. Este proyecto es también un ejemplo de cómo integrar el desarrollo tecnológico con la sostenibilidad", señaló en su discurso Evika Silina, primera ministra de Letonia.

El proyecto soluciona la falta de capacidad en los principales nodos europeos, lo que motiva a las empresas a buscar regiones con disponibilidad de recursos. Este hito marca el inicio del fortalecimiento de los países bálticos como un polo de infraestructura digital competitivo y sostenible en el norte de Europa.

Acerca del centro de datos

Esta instalación modular de 7.100 m² permite una expansión de hasta 30 MW. Admite hasta 250 kW por rack y cumple con el estándar Tier III, lo que garantiza una disponibilidad del 99,982 %.

Con el objetivo de alcanzar una eficacia del uso de energía (PUE, por sus siglas en inglés) inferior a 1,3, la instalación se abastece de energía renovable procedente de fuentes eólicas, solares e hidroeléctricas del norte de Europa. Por su parte, los generadores de reserva utilizan diésel renovable Neste MY.

Acerca de Delska

Delska es uno de los operadores de centros de datos líderes en los países bálticos, con una trayectoria de más de 26 años. La empresa opera seis centros de datos en Riga y Vilna, con una capacidad total de 19 MW, además de puntos de presencia en Fráncfort y Ámsterdam. Allí ofrece una variada gama de servicios en la nube e infraestructura de TI.

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FUENTE Delska