Delska inaugure à Riga l'un des centres de données les plus avancés et les plus durables des pays baltes

RIGA, Lettonie, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Delska, l'un des principaux opérateurs de centres de données dans les pays baltes, a officiellement lancé EU North Riga LV DC1 - un centre de données de 10 MW conçu pour l'intelligence artificielle (IA) et le calcul à haute performance (HPC). Le projet a reçu le Latvian Construction Annual Award (1ère place dans la catégorie « Production Facility, Industrial Building »).

Delska launches new 10 MW data center in Latvia. CEO Andris Gailitis together with Speaker of the Parliament Daiga Mierina and Prime Minister Evika Silina in official launch ceremony.

L'événement a rassemblé plus de 400 invités - fonctionnaires, ambassadeurs étrangers, chefs d'entreprise et experts du secteur. Lors de la cérémonie officielle, les plus hauts représentants du gouvernement ont prononcé des discours soulignant le rôle du nouveau centre de données dans le renforcement d'une infrastructure informatique sûre, performante et durable en Lettonie et dans la région.

« Il y a deux ans, j'ai eu l'honneur d'assister à la cérémonie d'inauguration du nouveau centre de données de Delska et aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre dans le secteur des technologies de l'information en Lettonie. Je suis convaincue qu'EU North Riga LV DC1 deviendra un jalon important dans le développement numérique de la Lettonie, prouvant notre capacité non seulement à suivre les tendances mondiales, mais aussi à les façonner activement », a souligné Daiga Mierina, présidente du Parlement de Lettonie.

Dans la deuxième partie de l'événement, Delska a présenté la vision du projet et les solutions technologiques, suivies par des présentations d'experts internationaux de l'industrie (Dell Technologies, 11Stream, Veeam) sur des sujets clés, y compris les centres de données en tant qu'infrastructure nationale, l'intelligence artificielle, l'informatique souveraine, et la portabilité des données. L'événement s'est terminé par une visite, qui a permis aux invités de découvrir les coulisses de l'infrastructure du centre de données.

L'événement a suscité un vif intérêt régional et international de la part des clients actuels et potentiels, et le centre de données prépare déjà l'infrastructure pour ses premiers clients.

« L'ouverture du centre de données de Delska est un signe fort de la maturité économique de la Lettonie et de sa capacité à attirer des investissements sûrs et à forte valeur ajoutée. Elle démontre que la Lettonie est un lieu stable et fiable pour des projets tournés vers l'avenir. Aujourd'hui, l'infrastructure numérique constitue le fondement de la résilience économique et de la sécurité nationale. Ce projet est également un exemple de la façon dont le développement technologique peut être combiné avec la durabilité », a déclaré dans son discours Evika Silina, Première ministre de Lettonie.

Le projet vise à remédier à la pénurie de capacités dans les principaux hubs européens, ce qui incite les entreprises à rechercher des régions disposant de capacités disponibles. Il marque le début du renforcement des pays baltes en tant que pôle d'infrastructure numérique compétitif et durable en Europe du Nord.

À propos du centre de données

L'installation modulaire de 7 100 m² permet une expansion jusqu'à 30 MW. Elle prend en charge jusqu'à 250 kW par rack et répond à la norme Tier III, garantissant une disponibilité de 99,982 %.

Visant un PUE <1,3, l'installation est alimentée par de l'énergie renouvelable provenant de sources éoliennes, solaires et hydroélectriques d'Europe du Nord, tandis que les générateurs de secours utilisent le diesel renouvelable Neste MY.

À propos de Delska

Delska est l'un des principaux opérateurs de centres de données des pays baltes, avec plus de 26 ans d'expérience. L'entreprise exploite six centres de données à Riga et Vilnius, d'une capacité totale de 19 MW, ainsi que des points de présence à Francfort et Amsterdam, fournissant une gamme d'infrastructures informatiques et de services en nuage.

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