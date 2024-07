Deutsche Telekom seleciona LotusFlare para sua plataforma Magenta API Capability Exposure (MACE)

O LotusFlare DNO Cloud alimentará a Plataforma de Ativação de Serviços (SEP) MACE para oferecer suporte à monetização de APIs.

SANTA CLARA, Califórnia, 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A LotusFlare, Inc. anunciou hoje que assinou um acordo com a Deutsche Telekom para fornecer a plataforma subjacente para o avanço da capacidade de API da Deutsche Telekom para suas empresas do Grupo. A Deutsche Telekom empregará o LotusFlare DNO™ Cloud como o mecanismo de comércio e monetização nativo da nuvem para permitir a integração de desenvolvedores, a publicação de produtos de API, sua compra, medição e faturamento.

A parceria permitirá que a Deutsche Telekom implante recursos avançados de monetização para o serviço MagentaBusiness API. Isso permitirá que desenvolvedores e clientes comerciais incorporem funções de comunicação como vídeo, voz, mensagens e outros recursos em seus produtos, aplicativos e fluxos de trabalho. As MagentaBusiness APIs reduzirão as barreiras de entrada para APIs de rede e disponibilizarão o serviço para pequenas e médias empresas, bem como para grandes clientes corporativos.

A LotusFlare participa ativamente do GSMA Open Gateway, da TMForum Open API (API do operador) e do CAMARA Project, posicionando-se na vanguarda da assistência aos prestadores de serviços de comunicação (CSPs) para monetizar suas redes 5G por meio da exposição à API. O LotusFlare DNO Cloud como um mercado de APIs oferece aos CSPs canais dinâmicos de entrada no mercado, fornece uma experiência de desenvolvedor de primeira linha e suporta opções versáteis de monetização.

"Com o serviço MagentaBusiness API da Deutsche Telekom, estamos expondo nossos recursos de rede para clientes e desenvolvedores criarem novas maneiras de gerar valor para seus negócios", disse Peter Arbitter, vice-presidente sênior da MagentaBusiness API (MACE) da Deutsche Telekom. "O mecanismo avançado de monetização da LotusFlare nos permite tornar a experiência perfeita para os desenvolvedores por meio de acesso e pagamento simples por autoatendimento."

"Estamos muito satisfeitos por termos sido escolhidos pela Deutsche Telekom como parceiro de tecnologia para monetização de API. A nova Plataforma de Capacitação de Serviços (SEP) da Deutsche Telekom acelerará sua posição de liderança de mercado na economia de APIs", disse Sam Gadodia, CEO e cofundador da LotusFlare. "A LotusFlare orgulha-se de fazer parceria com a Deutsche Telekom e espera continuar simplificando tecnologias e a experiência do cliente."

Sobre a LotusFlare

Com sede no coração do Vale do Silício, a missão da LotusFlare é projetar, construir e promover continuamente uma plataforma de comércio digital e monetização que simplifique a tecnologia e a experiência do cliente para entregar resultados valiosos às empresas. Desenvolvido a partir da perspectiva de "experiência do cliente em primeiro lugar", o LotusFlare DNO™ Cloud é um sistema de suporte comercial (BSS) nativo da nuvem para prestadores de serviços de comunicação e mídia, ajudando-os a alcançar resultados valiosos, incluindo o lançamento de novas marcas digitais, criação de mercados para monetizar APIs e ativos de rede 5G, entrega de experiência do cliente eSIM, lançamento de novos negócios de fibra digital e simplificação de serviços de rede virtual.

A LotusFlare atende a T-Mobile, Globe Telecom, A1 Group, Deutsche Telekom, Singtel, CelcomDigi, Digicel e outros prestadores líderes de serviços de comunicação e mídia. A LotusFlare é a criadora do Nomad, o inovador mercado de conectividade para viajantes internacionais alimentado por eSIM.

Notícias da LotusFlare: https://lotusflare.com/news/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lotusflare

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2449183/LotusFlare_Logo.jpg

FONTE LotusFlare