Deutsche Telekom choisit LotusFlare pour sa plateforme Magenta API Capability Exposure (MACE)

LotusFlare DNO Cloud alimentera la plateforme de service d'activation (SEP) de MACE pour soutenir la monétisation des API.

SANTA CLARA, en Californie, 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- LotusFlare, Inc. a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord avec Deutsche Telekom pour fournir la plateforme de base pour l'amélioration des capacités API de Deutsche Telekom pour ses entreprises du groupe. Deutsche Telekom utilisera LotusFlare DNO™ Cloud comme moteur de commerce et de monétisation natif cloud pour permettre l'intégration des développeurs, la publication de produits API, leur achat, leur mesure et leur facturation.

Le partenariat permettra à Deutsche Telekom de déployer des capacités de monétisation avancées pour le service MagentaBusiness API. Cela permettra aux développeurs et aux clients commerciaux d'intégrer des fonctions de communication telles que la vidéo, la voix, la messagerie et d'autres capacités dans leurs produits, applications et flux de travail. Les API de MagentaBusiness abaisseront les barrières à l'entrée pour les API réseau et rendront le service accessible aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grandes entreprises.

LotusFlare participe activement au GSMA Open Gateway, au TMForum Open API (API opérateur) et au projet CAMARA, se positionnant à la pointe de l'assistance aux fournisseurs de services de communication (CSP) pour monétiser leurs réseaux 5G grâce à l'exposition des API. Le LotusFlare DNO Cloud en tant que place de marché API offre aux CSP des canaux dynamiques de mise sur le marché, une expérience développeur de premier ordre et prend en charge des options de monétisation polyvalentes.

« Avec le service API MagentaBusiness de Deutsche Telekom, nous exposons nos capacités réseau pour que les clients et les développeurs puissent créer de nouvelles façons de générer de la valeur pour leur entreprise », a déclaré Peter Arbitter, Vice-président principal de MagentaBusiness API (MACE), Deutsche Telekom. « Le moteur de monétisation avancé de LotusFlare nous permet de rendre l'expérience transparente pour les développeurs grâce à un accès et un paiement simples en libre-service. »

« Nous sommes ravis d'avoir été choisis par Deutsche Telekom en tant que partenaire technologique pour la monétisation des API. La nouvelle plateforme de service d'activation (SEP) de Deutsche Telekom accélérera sa position de leader sur le marché de l'économie des API », a déclaré Sam Gadodia, PDG et co-fondateur de LotusFlare. « LotusFlare est fier de s'associer à Deutsche Telekom et se réjouit de continuer à simplifier la technologie et l'expérience client. »

À propos de LotusFlare

Basé au cœur de la Silicon Valley, LotusFlare a pour mission de concevoir, de construire et de faire progresser en permanence une plateforme de commerce et de monétisation numérique qui simplifie la technologie et l'expérience client pour offrir des résultats de valeur aux entreprises. Développé à partir de « l'expérience client vers le bas », LotusFlare DNO™ Cloud est un système de support commercial (BSS) natif cloud pour les fournisseurs de services de communication et de médias, les aidant à atteindre des résultats précieux, y compris le lancement de nouvelles marques numériques, la création de places de marché pour monétiser les API et les actifs des réseaux 5G, la fourniture d'une expérience client eSIM, le déploiement d'une nouvelle entreprise de fibre numérique et la simplification des services de réseau virtuel.

LotusFlare est au service de T-Mobile, Globe Telecom, A1 Group, Deutsche Telekom, Singtel, CelcomDigi, Digicel et d'autres grands fournisseurs de services de communication et de médias. LotusFlare est le créateur de Nomad, la place de marché de connectivité innovante pour les voyageurs internationaux alimentée par eSIM.

Nouvelles de LotusFlare : https://lotusflare.com/news/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lotusflare

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2449183/LotusFlare_Logo.jpg