德國電信為其 Magenta API Capability Exposure（MACE）平台選擇了 LotusFlare

LotusFlare DNO Cloud 雲端技術將為 MACE 服務啟用平台（SEP）提供支援，以便支持 API 的貨幣化進程。

美國加州聖塔克拉拉，2024年7月1日 /美通社/ -- LotusFlare, Inc. 今天宣佈已與德國電信（Deutsche Telekom）簽署協議，為德國電信集團旗下公司提供基礎平台，以便拓展 API 能力。德國電信將使用 LotusFlare DNO™ Cloud 作為雲端原生商務和貨幣化引擎，以支援開發人員的入職、發佈 API 產品、其購買、計量和計費。

這項合作關係將使德國電信能夠為 Magentabusiness API 服務部署進階的貨幣化功能。這將允許開發人員和企業客戶將影片、語音、消息傳遞和其他通訊功能嵌入其產品、應用程式和工作流程之中。MagentaBusiness API 將降低進入網絡 API 的障礙，並使該服務可供中小企業以至大型企業客戶使用。

LotusFlare 是 GSMA 開放網關、TMForum 開放 API（營運商 API）和 CAMARA 項目的積極參與者，將自己定位在協助通訊服務供應商（CSP）透過 API 曝光來利用其 5G 網絡獲利的領先地位。LotusFlare DNO Cloud 雲端技術作為 API 市場為 CSP 提供動態上市渠道，提供頂級開發人員體驗，並支持多種貨幣化選項。

德國電信 Magentabusiness API（MACE）資深副總裁 Peter Arbitter 表示：「透過德國電信的 MagentaBusiness API 服務，我們將向客戶和開發人員展示我們的網絡功能，以創造新的方式為其業務創造價值。」「LotusFlare 的先進貨幣化引擎使我們能夠透過簡單的自助服務存取和付款來為開發人員提供無縫的體驗。」

「我們很高興被德國電信選擇為 API 貨幣化的技術合作夥伴。德國電信全新的服務啟動平台（SEP）將加速其在 API 經濟中的市場領先地位，」LotusFlare 行政總裁兼聯合創辦人 Sam Gadodia 表示。「LotusFlare 很榮幸能與德國電信合作，並期待繼續簡化技術和客戶體驗。」

關於 LotusFlare

LotusFlare 的總部設於美國矽谷的中心位置，使命是設計、構建和持續推進一個電子商務和貨幣化平台，簡化技術和客戶體驗，為企業提供寶貴的成果。LotusFlare DNO™ Cloud 雲端技術從「客戶體驗由上而下」開發，是為通訊和媒體服務供應商提供的雲端原生業務支持系統（BSS），幫助服務供應商實現寶貴的成果，包括推出全新數碼品牌、創建從 API 和 5G 網絡資產獲利的市場、提供 eSIM 客戶體驗，推出全新數碼光纖業務以及簡化虛擬網絡服務。

LotusFlare 為 T-Mobile、Globe Telecom、A1 集團、德國電信、新加坡電信、CelComDigi、Digicel 以及其他領先的通訊和媒體服務供應商提供服務。LotusFlare 亦創建了 Nomad——一個由 eSIM 提供支持的國際旅行者創新連接市場。

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