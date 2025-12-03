Ericsson e LotusFlare anunciam investimento em ações e parceria estratégica

ESTOCOLMO e SANTA CLARA, Califórnia, 3 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Ericsson, líder global em soluções de telecomunicações, anunciou hoje o encerramento de um investimento acionário na LotusFlare, fornecedora de uma plataforma nativa de comércio digital em nuvem e monetização para provedores de serviços de comunicação (communications service providers, CSPs). O investimento complementará as amplas soluções de ponta a ponta da Ericsson para CSPs expondo e monetizando as Interfaces de Programação de Aplicações (Application Programming Interfaces - APIs) de rede e aprimorando a escala global e as capacidades de entrada no mercado da LotusFlare. A Kickstart Ventures, ramo de investimentos da Globe Telecom, também participou da rodada de investimentos.

Esta parceria estratégica baseia-se na visão comum de acelerar o desenvolvimento e a implantação comercial de soluções de software baseadas em IA no setor das telecomunicações, com o objetivo de criar um ecossistema global de API de rede. O investimento da Ericsson para uma participação minoritária na LotusFlare é uma validação da oferta DNO Cloud da LotusFlare que fornecerá abstração de rede e exposição externa à rede, incluindo gerenciamento de consentimento, para APIs de rede. Essa colaboração representa um marco significativo na trajetória da LotusFlare, enquanto se prepara para a sua próxima fase de crescimento e expansão.

A posição diferenciada da LotusFlare no mercado é sustentada por duas linhas de produtos altamente integradas, desenvolvidas para impulsionar o crescimento da receita, a eficiência operacional e a monetização escalável para os CSPs:

LotusFlare Digital Network Operator® (DNO™) Cloud , é uma plataforma digital de comércio e monetização com tecnologia de IA que oferece resultados de negócios valiosos para CSPs em linhas de consumo, empresas e atacadista. Hoje, a DNO desenvolve mercados de API, marcas móveis, de banda larga e convergentes, bem como plataformas MVNE/O para operadoras globais líderes.

, é uma plataforma digital de comércio e monetização com tecnologia de IA que oferece resultados de negócios valiosos para CSPs em linhas de consumo, empresas e atacadista. Hoje, a DNO desenvolve mercados de API, marcas móveis, de banda larga e convergentes, bem como plataformas MVNE/O para operadoras globais líderes. Nomad eSIM , um produto global de conectividade revolucionário que oferece aos viajantes planos de dados convenientes, confiáveis e acessíveis em mais de 200 destinos ao redor do mundo.

Niklas Heuveldop, vice-presidente sênior, chefe da plataforma global de comunicação da área de negócios e CEO da Vonage, diz: "Estamos muito satisfeitos em estabelecer essa parceria estratégica com a LotusFlare. A combinação das redes programáveis e de alto desempenho da Ericsson com os recursos de abstração de rede da LotusFlare, os recursos de agregação de API de rede global da Aduna e as soluções empresariais baseadas em rede da Vonage acelerará a capacidade dos CSPs de desbloquear novos recursos de rede e aproveitar uma das oportunidades de criação de valor mais importantes para o setor. Ao fortalecer ainda mais o ecossistema do setor, a Ericsson está acelerando a oportunidade para CSPs, empresas e desenvolvedores colaborarem e inovarem em hiperescala, aproveitando todo o potencial do 5G e da IA."

"Estamos muito satisfeitos em receber a Ericsson como investidora na LotusFlare", diz Sam Gadodia, CEO e cofundador da LotusFlare. "Desde a nossa fundação, nossa missão tem sido simplificar a tecnologia e a experiência do cliente. Fizemos progressos significativos em relação a esse objetivo através de nossos negócios DNO Cloud e Nomad eSIM . O investimento da Ericsson representa uma validação poderosa da inovação do nosso produtos e do impacto no mercado. Estamos confiantes de que essa parceria abrirá novas oportunidades de mercado e acelerará o desenvolvimento de recursos essenciais de monetização de ativos de rede para CSPs em todo o mundo."

"A LotusFlare tem mostrado consistentemente que pode construir e implantar produtos de classe mundial de maneiras que podem mover a agulha para operadoras móveis como a nossa LP, Globe Telecom. Nosso investimento reflete nossa convicção em seu forte desempenho e relevância estratégica contínua. Acreditamos que esta última rodada liderada pela Ericsson torna a oportunidade ainda mais atraente para nós e posiciona a LotusFlare para um próximo capítulo forte ", diz o sócio-gerente e cofundador da Kickstart Ventures, Dan Siazon.

As duas empresas planejam explorar oportunidades relacionadas à monetização de ativos de rede e exposição a APIs. Com esse investimento, a LotusFlare expandirá sua presença global, acelerará o desenvolvimento de soluções prontas para IA que reduzem custos e complexidade e fornecerá plataformas líderes do setor para CSPs.

Gunderson Dettmer atuou como consultora jurídica da LotusFlare, liderada pelo sócio Bennett Yee.

Sobre a LotusFlare

A missão da LotusFlare é criar, construir e promover continuamente uma plataforma de comércio e monetização nativa da nuvem, DNO Cloud, que simplifique a tecnologia e a experiência do cliente para entregar resultados valiosos às empresas. A LotusFlare é proprietária e opera o Nomad eSIM , que está transformando a conectividade global ao fornecer aos viajantes planos de dados convenientes, confiáveis e acessíveis em mais de 200 destinos.

Sobre a Ericsson

As redes de alto desempenho da Ericsson fornecem conectividade para bilhões de pessoas todos os dias. Há quase 150 anos, somos pioneiros na criação de tecnologia para comunicação. Oferecemos soluções de comunicação móvel e conectividade para provedores de serviços e empresas. Juntamente com nossos clientes e parceiros, tornamos o mundo digital de amanhã uma realidade. www.ericsson.com

Sobre a Kickstart Ventures

Motivada pela sua visão de construir um futuro melhor, a Kickstart Ventures investe em startups tecnológicas que resolvem problemas do mundo real através de inovação sustentável e holística. A empresa de capital de risco corporativo das principais corporações das Filipinas, a Kickstart Ventures, possui 71 investimentos em todo o mundo, liderados por mais de 140 fundadores.

FONTE LotusFlare