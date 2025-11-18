Nomad eSIM anuncia forte crescimento com ofertas expandidas para empresas e consumidores

SANTA CLARA, Califórnia, 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Nomad eSIM,, uma linha de negócios da LotusFlare, anunciou hoje um forte crescimento global de mais de 100% do volume de compras ano a ano, tanto em seus segmentos de consumo quanto de empresas, reforçando sua posição como fornecedora líder de produtos de alta velocidade e acessíveis, e conectividade digital confiável em todo o mundo.

Com sua oferta para consumidores agora confiável por milhões de viajantes internacionais, o Nomad eSIM oferece acesso à internet sem falhas em mais de 200 destinos. A marca continua a aprimorar seu portfólio de produtos com planos de dados ilimitados em mercados-chave e planos regionais e globais expandidos, desenvolvidos para viajantes frequentes que buscam flexibilidade e custo-benefício, conquistando uma excelente avaliação de 4,8 estrelas na App Store.

Com base nessa base de confiança do consumidor e tecnologia comprovada, a Nomad Enterprise emergiu como uma plataforma de rápido crescimento, permitindo que empresas desbloqueiem novas fontes de receita e elevem a experiência do cliente por meio da integração perfeita do eSIM.

"Nossa liderança no setor de consumo provou a confiabilidade e escalabilidade da nossa tecnologia central", diz Shern Ng, chefe de produto da Nomad. "A Nomad Enterprise agora está expandindo sua plataforma confiável para fortalecer as empresas. Não estamos apenas reduzindo os custos de roaming, estamos oferecendo uma solução escalável e completa que transforma a conectividade em um novo e poderoso centro de lucro e uma pedra angular de um atendimento ao cliente de classe mundial."

Para ajudar as empresas a adotar e expandir rapidamente os serviços de eSIM, a Nomad anunciou o lançamento de sua documentação API completa. Essa oferta permite que OTAs, companhias aéreas, plataformas fintech e marcas digitais integrem perfeitamente as capacidades de eSIM da Nomad em seus serviços existentes. Com a infraestrutura robusta da Nomad, APIs fáceis de usar para desenvolvedores, portal de gerenciamento intuitivo e tarifas globais competitivas, os parceiros podem lançar ou expandir suas ofertas de eSIM, aprimorando suas propostas de valor digital e gerando novas oportunidades de negócios.

Com base em colaborações bem-sucedidas em Wimbledon e no Grande Prêmio de Singapura no início deste ano, a Nomad confirmou que muitas outras parcerias estratégicas estão em andamento. Essas próximas colaborações de marca devem expandir o alcance da Nomad e fortalecer seu ecossistema global, refletindo a dedicação da Nomad em fomentar a inovação e entregar um valor incomparável para seus parceiros e clientes.

À medida que a plataforma continua a crescer, a Nomad continua focada em ser a plataforma eSIM mais abrangente e confiável do mercado, garantindo conectividade superior, experiências excepcionais para o cliente e crescimento global sustentado.

Sobre o Nomad:

Nomad eSIM , uma linha de negócios da LotusFlare Inc., simplifica as viagens globais ao fornecer serviços de dados móveis acessíveis e de alta velocidade em mais de 200 destinos ao redor do mundo. Com planos de dados flexíveis a preços locais, a Nomad elimina as caras tarifas de roaming. Os viajantes podem navegar pelos planos de dados para sua próxima viagem, instalar e ativar o eSIM em segundos e se conectar a uma rede 5G ao chegar.

Nomad eSIM Enterprise oferece a empresas e provedores de serviços uma proposta de valor poderosa que reduz de forma confiável e segura o custo das comunicações globais de viagens de negócios. Utilizando uma plataforma escalável e pronta para API, essa solução empresarial capacita os clientes a desbloquear novas fontes de receita, expandir suas ofertas de eSIM e aumentar a fidelidade dos clientes garantindo conectividade global fluida e econômica.

